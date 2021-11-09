Евгений Ловчев: Если Витория уйдет, жалеть не буду – он ничего не улучшил в «Спартаке»

- Оттолкнемся от матча «Спартак» - «Локомотив». Спартаковцы в меньшинстве отыгрались…

- И не только отыгрались, но и даже могли выиграть. Но вначале пару слов о судействе. В «Спартаке» парень немного нарушил – тут же вторая карточка и до свидания. В «Локомотиве» за такое же нарушение – и ничего, без карточки. Я не хочу сказать, что арбитры предвзяты. Конечно, никто из них не держит в голове – вот это «Спартак», надо наказать. А это «Локомотив» - надо аккуратней. Такого, конечно, нет, просто уровень нашего судейства такой.

- Итак, какую пищу для размышления дал матч?

- Отыгрались, показали спартаковский дух. Когда совсем тяжело – команда воспламеняется. Но никакой заслуги тренера в этом нет – это заслуга исключительно игроков и болельщиков. В первом тайме худшим был Соболев, причем в составах обеих команд – ни принять, ни отдать. Во втором – он принял все, сбрасывал головой на партнеров, был самым ярким на поле и заслуженно получил приз лучшего игрока.

А что касается игры, то ее у «Спартака» нет совсем. Не просматривается какой-то рисунок, какая-то мысль.

- В последние дни идут слухи, что Виторию может заменить итальянец, бывший ассистент Антонио Конте Паоло Ваноли. Португальцу пора на выход?

- Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет.

А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное – игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду.