Андрей Червиченко: Каттани в «Спартаке»? Хорошо, не комиссар Каттани. Очередной граф Калиостро

На днях инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что новым спортивным директором «Спартака» может стать скаут «ПСЖ» Лука Каттани. По информации Арустамяна, «Спартак» консультировался именно с Каттани по поводу кандидатуры возможного нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

- Пишут, что скаут «ПСЖ» Лука Каттани может стать спортивным директором «Спартака».

- Думаю, это очередной граф Калиостро. Как говорят в определенных кругах – лох не мамонт, он не вымрет. Видимо, Трабукки (известный итальянский агент. – Прим. ред.) здесь банкует.

- Пишут, что именно с Каттани «Спартак» консультировался по поводу Паоло Ваноли на пост главного тренера вместо Руя Витории.

- Конечно, нужно всех нетрудоустроенных помощников трудоустроить.

- Фамилия интересная: почти комиссар Каттани из легендарного сериала «Спрут». Но Каттани, если помните, плохо кончил – вся наша большая страна тогда скорбела.

- Думаю, и этот также закончит. Не убьют, конечно, как комиссара Каттани, упаси Боже. Но, думаю, ничего хорошего для «Спартака» от прихода этого Каттани не будет.

Наш футбол находится в совершенно другом измерении. И все эти штучки, которые там работают, у нас не проходят. И чем быстрее в «Спартаке» это поймут, тем для «Спартака» будет лучше. Расчехлят еще раз акционеров на приличные деньги и все. Потом будут плеваться, ругаться - как же так?

- Но пока вакансия спортивного директора в «Спартаке» свободна. Я так понимаю, вы против иностранных специалистов. Тогда кто должен быть на этом месте?

- Неважно кто, и как угодно его назовите. Нужен тот, кто понимает российский футбол, понимает, как он устроен. Тот, кто умеет разговаривать с игроками, вести с ними беседы. Это что-то вроде агента, но только это агент не персональный, а целой команды.

И если методы спортивного директора работали в «ПСЖ», это не значит, что они будут работать в России. А, скорее всего, не будут.

Расчехлят на очередные деньги Федуна и все. И все эти долгосрочные планы – это ни о чем. Здесь надо работать с колес, постоянно решать какие-то локальные задачи. И должен быть постоянный контроль за работой этих ребят.

- Нужен ли вообще спортивный директор? Такое посредническое звено между тренером и президентом. Тренер и сам может прийти к руководителю и сказать: «Господин президент, мне нужны такие-то игроки».

- Это не так – мало ли, что хочет тренер? А если его коррумпировали агенты? Вы этого тренера уволите, а эти игроки, которых он притащил, еще долго будут у вас сидеть на контрактах. И вы им будете исправно платить зарплату.