Дмитрий Селюк: Приглашение Витории – ошибка, он мягкий, в «Спартаке» такому трудно работать

По сведениям источника, представитель главного тренера красно-белых Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта с португальским специалистом. Витория, скорее всего, расстанется с клубом сразу после последнего матча «Спартака» в текущем году.

Клуб может разорвать соглашение с тренером за полцены, если по итогам половины чемпионата команда будет занимать место ниже пятого. Сейчас спартаковцы на девятой строчке таблицы РПЛ. Если пункт в договоре именно такой, то увольнение Руя обойдется Леониду Федуну и компании в полтора миллиона евро. Контракт португальца рассчитан на три года, за сезон ему обязались платить 3 млн.

В сменщики Рую прочат итальянца Паоло Ваноли - бывшего ассистента Антонио Конте, недавно возглавившего «Тоттенхэм». Мы попросили прокомментировать ситуацию известного агента Дмитрию Селюку.

- Приглашение Витории изначально было ошибкой, - считает Селюк. – В «Бенфике» ему досталась команда Жоржи Жезуша, Витория ехал на его багаже, там что-то испортить было сложно. Потом Витория куда-то пропал, пока не всплыл в Саудовской Аравии. А там футбол пешеходный. Потом опять пропал, что было странно.

- Почему?

- Португалец, за спиной чемпионство с «Бенфикой», а португальцы умеют впаривать по всему миру кого угодно – тренеров, футболистов. В этом плане они молодцы, друг за друга всегда горой, в отличие от русских, которые только желчью друг в друга могут брызгать. Поэтому изначально выбор этой кандидатуры казался странным. А когда он начал работать, стало ясно, что Витория человек мягкий, пластилиновый. В «Спартаке» такому тренеру трудно чего-то добиться.

- Был и еще один фактор – Виторию еще до приезда невзлюбила Зарема Салихова.

- Она невзлюбила его за все то, что я сказал выше. Считала, что такой тренер – не уровень «Спартака».

- Пишут, что если «Спартак» займет место ниже 5-го, то Витория получит только половину из 3-миллионой зарплаты. Якобы, такой пункт есть в контракте.

- Если это так, то это неграмотно составленный контакт. Обычно прописывается размер зарплаты и бонусная часть. Если же названа зарплата, и она зависит от занятого места, то это ошибка менеджмента клуба. Ну, займет «Спартак» место ниже 5-го, Витория обратится в УЕФА и всю зарплату отсудит.

- Верите, что Виторию сменит бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли?

- В «Спартаке» все может быть, но приглашать в такой клуб помощников – считаю, не правильно. У Конте столько помощников – можно половину европейских клубов ими обеспечить.

Был уже один помощник – Каррера, и где он сейчас? Поработал в АЕКе – выгнали. И все – пропал.

- Какой же тогда тренер нужен «Спартаку»?

- На мой взгляд, такой, как Черчесов. Зарема, видимо, его не очень любит. Но у Черчесова есть харизма, авторитет и характер. А сейчас нужен именно такой человек, чтобы навести порядок.