ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Приглашение Витории – ошибка, он мягкий, в «Спартаке» такому трудно работать

Судьба Руя Витории в «Спартаке», если верить сообщениям телеграм-канала «Инсайды от Карпа», уже предрешена.
Дмитрий Селюк: Приглашение Витории – ошибка, он мягкий, в «Спартаке» такому трудно работать
11 ноября 2021 17:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

По сведениям источника, представитель главного тренера красно-белых Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта с португальским специалистом. Витория, скорее всего, расстанется с клубом сразу после последнего матча «Спартака» в текущем году.

Клуб может разорвать соглашение с тренером за полцены, если по итогам половины чемпионата команда будет занимать место ниже пятого. Сейчас спартаковцы на девятой строчке таблицы РПЛ. Если пункт в договоре именно такой, то увольнение Руя обойдется Леониду Федуну и компании в полтора миллиона евро. Контракт португальца рассчитан на три года, за сезон ему обязались платить 3 млн.

В сменщики Рую прочат итальянца Паоло Ваноли - бывшего ассистента Антонио Конте, недавно возглавившего «Тоттенхэм». Мы попросили прокомментировать ситуацию известного агента Дмитрию Селюку.

- Приглашение Витории изначально было ошибкой, - считает Селюк. – В «Бенфике» ему досталась команда Жоржи Жезуша, Витория ехал на его багаже, там что-то испортить было сложно. Потом Витория куда-то пропал, пока не всплыл в Саудовской Аравии. А там футбол пешеходный. Потом опять пропал, что было странно.

- Почему?
- Португалец, за спиной чемпионство с «Бенфикой», а португальцы умеют впаривать по всему миру кого угодно – тренеров, футболистов. В этом плане они молодцы, друг за друга всегда горой, в отличие от русских, которые только желчью друг в друга могут брызгать. Поэтому изначально выбор этой кандидатуры казался странным. А когда он начал работать, стало ясно, что Витория человек мягкий, пластилиновый. В «Спартаке» такому тренеру трудно чего-то добиться.

- Был и еще один фактор – Виторию еще до приезда невзлюбила Зарема Салихова.
- Она невзлюбила его за все то, что я сказал выше. Считала, что такой тренер – не уровень «Спартака».

- Пишут, что если «Спартак» займет место ниже 5-го, то Витория получит только половину из 3-миллионой зарплаты. Якобы, такой пункт есть в контракте.
- Если это так, то это неграмотно составленный контакт. Обычно прописывается размер зарплаты и бонусная часть. Если же названа зарплата, и она зависит от занятого места, то это ошибка менеджмента клуба. Ну, займет «Спартак» место ниже 5-го, Витория обратится в УЕФА и всю зарплату отсудит.

- Верите, что Виторию сменит бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли?
- В «Спартаке» все может быть, но приглашать в такой клуб помощников – считаю, не правильно. У Конте столько помощников – можно половину европейских клубов ими обеспечить.

Был уже один помощник – Каррера, и где он сейчас? Поработал в АЕКе – выгнали. И все – пропал.

- Какой же тогда тренер нужен «Спартаку»?
- На мой взгляд, такой, как Черчесов. Зарема, видимо, его не очень любит. Но у Черчесова есть харизма, авторитет и характер. А сейчас нужен именно такой человек, чтобы навести порядок.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тренерский штаб сборной России побывал на матче "Даллас" - "Нэшвилл"Журова о Дмитриеве: Когда проигрываешь конкуренцию, ищешь более простой путь исполнения мечтыОвечкин обратился к Мичкову, который может побить его рекордРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудьНазван окончательный диагноз Александры ТрусовойКокорин обратился к команде из Киева
«Кандидатура Ваноли — позор, давайте еще агронома позовем». Червиченко — о намерении «Спартака» расстаться с Виторией
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» информацию о том, что красно-белые якобы начали переговоры о расторжении контракта с Руем Виторией.
Трое на одну или Усачева против всех. Как угадать победительницу Гран-при?
В пятницу, 12 ноября, в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при, где в женском одиночном катании Россию будет представлять только 15-летняя Дарья Усачева.
Сайты рухнули из-за аварии в метро, трафик БК показал рост, «Тенниси» снизил уставный капитал. Букмекерский обзор
Главные события букмекерского рынка.
Мастер Цой. Как тренировал кунг-фу и дрался в реальной жизни главный рок-музыкант страны
Виктор Цой подражал Брюсу Ли, мог крутить нунчаки, а однажды – как вспоминают очевидцы – «зарядил ногой в табло» Юрию Шевчуку... «Плеймейкер» вспоминает, как кунг-фу стало страстью Виктора Цоя – едва ли не главной после музыки.
Россия — Кипр: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 11.11.2021
11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Кипра.
Капризов набирает ход. Третий в сезоне гол русского суперфорварда получился весьма элегантным (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях расправилась с «Аризоной» (5:2), а Кирилл Капризов эффектно забил в большинстве.
Худший «Спартак» в эпоху Федуна: цифры и факты после 14 туров РПЛ
Показатели «Спартака» после 14 туров РПЛ-2021/22 — худшие либо одни из худших за 17 лет, что клубом владеет Леонид Федун.
В США подписан первый в истории контракт между букмекером и спортивной династией
Букмекерская компания Caesars Sportsbook стала партнером легендарной в мире американского футбола семьей Мэннингов.
Девушка с Севера, которая предпочла Россию Италии, а ракетку — конькам. Откуда взялась наша новая теннисная королева Людмила Самсонова
Лучшей теннисисткой Кубка Билли-Джин Кинг 2021 - командного чемпионата мира среди женщин, завершившегося триумфом сборной России, - признана 22-летняя дебютантка Людмила Самсонова. Рассказываем, кто она такая.
16-летний Мичков приехал за рекордом, Знарок внезапно заболел. Чего ждать от старта хоккейного Евротура
10 ноября в Линчепинге вынесенным матчем Швеция – Чехия начинается Кубок Карьяла-2021. Сборная России свой первый поединок на турнире проведет 11 ноября – в Хельсинки против финнов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика