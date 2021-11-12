Евгений Томашевский: Если хорваты долго не смогут забить - начнут нервничать. В этом наш шанс

- Начнем со вчерашней игры с Кипром. Что она показала?

- Сыграли здорово, тот редкий случай, когда можно сказать, что все молодцы. Идеальный матч для разминки получился: и выиграли уверенно, и все поиграли. Хотя в первом тайме был не самый простой отрезок, но прошли его.

- А затем мы видели еще более идеальную разминку в матче, который прошел на острове Мальта. Хотя нынешняя Мальта, видимо, даже посильнее Кипра будет.

- Не думаю, что между этими командами есть разница, и их положение в таблице это показывает. Это команды одного уровня. В начале отбора еще могли быть ничьи фаворитов группы с этими командами, или трудовые победы, то сейчас, когда очень нужен результат, – 6:0 и 7:1. Это все, что нужно знать об уровне этих сборных.

- Хорошо, переносимся в город Сплит. Страшно и тревожно.

- Нет особого страха. Во-первых, поражение в Сплите пока еще не катастрофа, шансы на поездку в Катар остаются, во-вторых, нынешняя наша сборная дает повод для оптимизма. У России 22 очка, очень достойный результат, у команды просматривается свое лицо. А Карпин заслужил того, чтобы в него просто поверили и поддержали. И нынешняя сборная России заслужила то, чтоб ее не недооценивали.

- И все же вернемся в прекрасный город Сплит…

- Есть объективное понимание, что сборная Хорватии фаворит матча. Очень важно, как сложится начало. Важно выстоять, не пропустить быстрый гол и отодвинуть игру от своих ворот. Тогда с каждой минутой ситуация для нас будет улучшаться. Сборная Хорватии сейчас – не такая скала, не такой монолит, какой она была во время чемпионата мира. Хорваты не выглядят убийственной силой. Главное продержаться первые полчаса. И тогда все возможно.

- Как вам такой, не слишком оптимистичный сценарий, а я бы назвал его реалистичным. Хорваты один точно забьют, и, скорее всего, не один. Как мы будет отыгрываться, кто у нас будет забивать?

- Я понимаю, что это был Кипр, но мы видим, что делает дубль Сутормин, Ерохин. Чем хороша нынешняя сборная, у нас забить может любой.

Но согласен с вами, что положительный результат может быть, если мало пропустим, либо вообще не пропустим, чем, если мы много забьем. Надо постараться пропустить не больше одного.

- Но при этом один нужно будет забивать. Не представляю, как наша нынешняя сборная с уровнем ее игроков, в таком важном матче забьет на выезде хорватам.

- Один всегда можно заковырять. Желательно заставить хорватов сильно волноваться, нервничать. А это случится, если они долго не смогут открыть счет, если игра не будет ладиться. Тогда пойдут обрезы, ошибки, и наши ребята получат шанс.

АНОНС

Заключительный матч в отборочной группе Н Хорватия – Россия пройдет в Сплите 14 ноября.

Начало в 17.00. Трансляция на Первом канале.