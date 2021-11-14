Андрей Червиченко: По этому болоту у хорватов шансов не было, но у нас есть Кудряшов и Заболотный

- Очень, очень обидно, - говорит Червиченко.

- Конечно, все бывает, не хочется всех собак вешать на Кудряшова, но факт есть факт – решающий автогол.

- Про то, что Кудряшов не должен играть за сборную, я говорил неоднократно. Я говорил еще это при Черчесове. Кудряшов, возможно, хороший парень и даже, наверное, неплохой защитник, но в сборной точно его быть не должно. Но, видимо, кто-то считает по-другому.

Мы итак играли без одного во втором тайме – этот Буратино Заболотный там бегал. Он умудрялся на пяти метрах проиграть три метра защитнику.

- Да, я помню этот момент – Заболотный был впереди защитника, а потом хорват его обогнал.

- И когда был единственный момент у нас, я специально смотрел, что делает Заболотный. И когда был шанс добить мяч, он спокойненько, как на тренировке, в расслабленном темпе от середины поля бежал, когда все ребята рванули к воротам хорватов.

- Почему так? Ведь на тренировках сдают тесты на скорость, рывки отрабатывают?

- Не знаю. Думаю, на базе он на халявный обед бежит быстрее.

Да, наши играли от обороны. Если б было нормальное поле, нормальная погода, у хорватов были бы шансы. Но по этому болоту, по этой булькающей траве, у хорватов никаких шансов не было. Зачем Кудряшов побежал туда, зачем он вообще трогал этот мяч? Мяч уходил мимо ворот. И тут – Кудряшов нарисовался.

- Соглашусь, что погода сыграла за нас – была бы нормальная погода, хорваты додавили бы.

- Думаю, да. Как они начали матч, при хорошей погоде додавили бы. Один точно забили бы. Но у нас такие игроки, что тут можно сделать? Один выбивает не туда, во втором тайме играем вдевятером, я имею в виду выход Заболотного. Один Джикия за всех бьется.