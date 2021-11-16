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Наш футбол не безнадежен! Молодежка в классном стиле обыграла полуфиналистов Евро-2021 испанцев

Молодежная сборная России в ключевом противостоянии отборочного этапа чемпионата Европы-2023 победила Испанию (1:0), отомстив за поражение на старте турнира. Единственный мяч через три минуты после выхода на замену забил Тюкавин.
Наш футбол не безнадежен! Молодежка в классном стиле обыграла полуфиналистов Евро-2021 испанцев
16 ноября 2021 22:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: Егор Слизяк / РФС

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РПЛ

Поражение взрослой сборной России в Хорватии – уже история. Поэтому переключаемся на актуальные события. В выходные нас ждут крутые битвы в чемпионате России. Чего только стоит «Краснодар» - «Спартак». А перед этим в Химках молодежная сборная в ключевой игре отбора на чемпионат Европы принимала команду Испании.

Первая игра против «ла рохи» состоялась в сентябре и завершилась крупным поражением наших ребят – 1:4. После этого подопечные Михаила Галактионова одержали четыре победы подряд и подошли к новой встрече с фаворитами группы, отставая всего на три очка. Так что это была игра за первое место в группе.

После чемпионата Европы, где наша команда не вышла из группы, сборная заметно обновилась, но известных футболистов РПЛ в ней по-прежнему достаточно. В основе против испанцев вышли сочинец Данила Прохин, железнодорожники Александр Сильянов и Константин Марадишвили, туляки Данил Степанов и Даниил Хлусевич (он зимой переходит в «Спартак»), армеец Максим Мухин, спартаковец Наиль Умяров и – вишенка на торте – лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов.

Запас тоже неплохой – Кирилл Боженов («Химки»), Александр Черников («Краснодар»), Михаил Игнатов («Спартак»), Данил Пруцев («Крылья Советов») и Константин Тюкавин («Динамо»). В общем, выбор исполнителей у Галактионова есть, что возвращает нас к теме лимита на легионеров в РПЛ в несколько ином ракурсе. Для взрослых футболистов игра в России является риском завалить карьеру, а вот молодым игрокам лимит действительно открывает двери и дает необходимую практику. Еще свежи в памяти те времена, когда с игроками молодежки мы знакомились прямо во время матчей, а сегодня практически все игроки нам хорошо знакомы.

НА РАВНЫХ С ПОЛУФИНАЛИСТОМ ЕВРО

Приятно наблюдать, что у Галактионова футболисты не боятся никаких грандов (в данном случае – полуфиналистов минувшего Евро). В первой игре с Испанией открыли счет уже на 10-й минуте и в ответной первые минуты провели очень активно. «Ла роха» привыкла много владеть мячом, но в Химках зацепиться за него ей удавалось с намного большим трудом. Россияне очень агрессивно шли в отбор и не позволяли раскатывать мяч перед штрафной. С той самой интенсивностью, на нехватку которой мы жалуемся в международных матчах, у молодежки проблем нет. Напротив, гости были бы рады, если бы россияне сбавили оборону.

Смотреть за игрой нашей команды по-настоящему приятно, и уже одно осознание этого факта внушает веру в российский футбол. Значит, на молодежном уровне мы можем быть не хуже ведущих сборных мира (пусть, на Евро весной у нашей команды не получилось), хотя бы в отдельных матчах. Значит, проблемы взрослого футбола не в подготовке юношей, а где-то выше.

В этой игре хозяева достаточно качественно держали мяч и провели несколько хороших атак. Самый опасный в первом тайме момент был у Марадишвили, которого вывел на удар Умяров, но железнодорожника в штрафной сбили с шага и не позволили прицельно пробить. Отдельно хотелось бы сказать о скорости принятия решений россиян – они часто играли в одно-два касания, быстро выводя мяч из зоны риска потери на свободное пространство.

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ УМЯРОВА И МАРАДИШВИЛИ

О противодействии россиян наглядно говорит тот факт, что в перерыве наставник испанской молодежки Луис де ла Фуэнте (во время Евро-2020 он входил в тренерский штаб взрослой сборной) сделал двойную замену, а спустя восемь минут после возобновления игры провел еще одну. Его никак не могло устраивать происходящее на поле. Галактионов к тому времени заменил только неудачно сыгравшего Эдгара Севикяна (из молодежной команды «Леванте») на Тимура Сулейманова.

Обязательно надо сказать о значении для игры сборной Марадишвили и Умярова, организовывавших практически все атаки россиян. Спартаковец завязывал большинство комбинаций из глубины поля и был четче привязан к левому полуфлангу, а железнодорожник практически не имел тактических рамок, регулярно по эпизодам выдвигался в линию нападения, периодически менялся местами с вингером Севикяном (в том числе в позиционной обороне) и появлялся даже на левом углу штрафной. Такой вот универсальный свободный художник, способный закрыть любую позицию от крайнего защитника до форварда.

Тем неожиданнее было решение Галактионова снять Константина с игры за полчаса до конца, что, вероятно, объясняется наличием предупреждения. Уж больно заводной игрок Марадишвили. Вместе с ним он заменил Гамида Агаларова, едва не открывшего счет за несколько минут до ухода с поля – уфимец в своем излюбленном стиле отозвался на длинную передачу за спины защитникам и в касание, перебросив вратаря, попал в перекладину.

ТЮКАВИН ВЫШЕЛ И СДЕЛАЛ РЕЗУЛЬТАТ

Но как же блестяще Галактионов угадал с этой двойной заменой! Спустя всего три минуты вышедшие на поле Данил Пруцев и Константин Тюкавин организовали гол – первый нашел партнера перед штрафной, второй протащил мяч к центру и безупречно выстрелил в ближний угол. Вратарь гостей в этом эпизоде выступил не лучшим образом, но это не наши проблемы – пусть разбираются сами. А мы будем праздновать, в том числе тот факт, что у нас есть два таких сильных молодых форварда, как Тюкавин и Агаларов.

Еще до этого гола испанцы стали убегать вперед большими силами и слишком сильно раскрываться, чему подтверждением момент не только Агаларова, но и Хлусевича (опасно пробил из штрафной в ближний угол). А уж после того, как счет изменился, гости совсем забыли об обороне, но из-за того, что регулярно обрезались в середине поля, ничего из попыток давления не выгадали и позволили россиянам контратаковать на скорости.

В концовке испанцы все-таки показали свой класс и провели несколько потенциально опасных атак, но не сказать, что они были ближе к голу, чем наши парни, так что результат встречи абсолютно справедлив. Благодаря этой победе сборная России догнала Испанию по очкам (по 15), а это значит, что исход борьбы за первое место решится в заочном противостоянии команд. При равенстве очков в ход идет разница мячей. У нас она составляет +11, а у «ла рохи» +13. Не такая уж большая разница, чтобы ее было невозможно отыграть в играх с Мальтой, Северной Ирландией, Литвой и Словакией. Верим в ребят!

Чемпионат Европы
Отборочный этап
6-й тур

Россия U21 – Испания U21 – 1:0 (0:0)

Гол: Тюкавин, 60.

Россия U21: Бориско, Сильянов, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Мухин, Марадишвили (Пруцев, 57), Умяров, Севикян (Сулейманов, 46), Хлусевич, Агаларов (Тюкавин, 57).

Испания U21: Ахирресабала, Франсес, Гонсалес, Сансет (Камельо, 69), Гильямон, Фонтан, Венседор (Кампос-Ансо, 46), Туррьентес (Серрано, 53), Руис, Лобете (Градера, 46), Гомес (Уильямс, 83).

Предупреждения: Туррьентес, 34. Марадишвили, 36. Агаларов, 38. Степанов, 41. Венседор, 45+2. Кузьмичев, 62. Сулейманов, 73. Мухин, 89.

Судья: Камфус (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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