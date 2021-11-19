Андрей Чернышов: С позиции силы сейчас Россия играть ни с кем не может, включая Македонию

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о том, что наша команда не является фаворитом противостояния вне зависимости от соперника.

- Круг соперников примерно известен, играем на своем поле. Многие мечтают о Македонии, но это очень непростая команда, и там опытный Пандев забивает.

- Большой плюс, что играем дома. Надеюсь, к тому времени пандемия пойдет на спад, и сборную будет поддерживать полный стадион. Скажу, что легких соперников на этом этапе не бывает. В каждой команде есть игроки, которые определяют рисунок.

Вы правильно сказали, что в Македонии - это Горан Пандев. И команда сама по себе очень хорошая, боевая. У поляков есть Левандовски, плюс несколько сильных игроков. У Австрии - Алаба и Арнаутович, и вся сборная играет в немецкой Бундеслиге.

- Наш коллега Артем Зибрак тщательно проанализировал соперников. И считает, что лучший вариант все же Северная Македония. Худший – Польша и Турция. И с Чехией и Австрией шансы примерно равны. Я, правда, не согласен – против Чехии и Австрии наши шансы тоже не очень высоки.

- Действительно, многие считают лучшим вариантом Македонию. Но это команда с Балкан, это хорошая школа. Македонцы играли на Евро-2020, а в отборе к чемпионату мира немцев обыграли. Это о чем-то говорит.

- Это говорит о том, что победа нынешней сборной России над Германией - из области фантастики. А для Македонии – это реальность.

- Согласен, поэтому любая из вышеназванных сборная для нас очень сложный соперник. Мы ни с кем не можем играть с позиции силы, с позиции явного фаворита.

- Чехия неплохо выступила на Евро-2020, у турок состав на зависть, все играют в хороших европейских клубах…

- В Чехии после некоторого провала выросло неплохое поколение. Может быть, нет ярких звезд, но команда достаточно добротная. Сборная Турции имеет в составе игроков европейского уровня. На Евро-2020 произошел провал. Возможно, были допущены какие-то ошибки при подготовке к чемпионату. Но по именам – очень серьезная сборная.

- Итог – мы не являемся фаворитами, вне зависимости от соперника.

- Да, но нужно готовиться, выходить, биться и решать задачу по выходу в следующий этап.

- А там уже – Италия, Португалия, Швеция...

- Недавно мы видели, как Северная Ирландия, состоящая наполовину из футболистов чемпионшипа, сыграла вничью с Италией. Все возможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Сами игры пройдут весной: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.