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«Господа арбитры, а вы берега не попутали?» РЕДАКЦИОННОЕ МНЕНИЕ на судейство

Практически в каждом туре РПЛ мы видим судейские ошибки. То один рефери не разберется с пенальти, то другой вдруг двояко трактует карточки. А то и вовсе решит мало добавить к основному времени встречи.
«Господа арбитры, а вы берега не попутали?» РЕДАКЦИОННОЕ МНЕНИЕ на судейство
21 ноября 2021 14:56
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Но это еще полбеды. С введением ВАР ситуация, казалось, должна была измениться в лучшую сторону. Но на деле мы получили совершенно сюрреалистичную картину. Получается, мы все оказались в сказочной стране дураков, где одни смотрят в экраны, знают о возможности посмотреть и разобраться, но на деле объясняют свои ошибки какими-то совершенно нечленораздельными фразами. А что, бумага все стерпит. Отписались, и ладно.

Не станем копаться в истории и ходить далеко за примерами. Вспомним цирк в игре «Краснодара» и «Спартака». Там ошибки сыпались в обе стороны как из рога изобилия. Внимательности, чтобы посмотреть на забегавших в штрафную игроков при пенальти, хватает, а на другие эпизоды глаза как бы закрыты. Да, Сухой? А команды там рубятся за себя и того парня, за свое имя и за тренеров, за гордость и клубы.

Источник фото: ФК «Спартак»

А что с «Локомотивом» происходит? Мы не выдумываем – вычитали у коллег. Уже пять красных карточек за первый круг; это столько же, сколько было за весь прошлый сезон. Хорошо, все же покопаемся сами. Вчера в Черкизово на ВАРе работал Алексей Амелин. Отработал сами видели как – футбол посмотрел, непыльное дело. Причем недавно он в поле судил «Локомотив» в Химках, когда после той игры была куча вопросов и претензий к нему. Про Иванова и его удаление Мурило даже комментировать не будем. Это явно не красная карточка и не фол последней надежды. Как вы там, суди, совесть не мучает?

Все же помнят огненное интервью Слуцкого про обслуживающий персонал? После него судьи как-то даже обиделись. Но и общественность, надо признать, не приняла сторону нынешнего тренера «Рубина», посочувствовал арбитрам. Выходит, мы ошиблись. А Леонид Викторович был прав. А сколько было высоких слов про работу судей, про их повышающийся день ото дня опыт. Ну и где весь этот опыт? Если даже иной раз никто из тех, кто призван следить за справедливостью, молчат. И в поле, и на ВАР.

Источник фото: ФК «Рубин»

После матчей, кстати сказать, десятки журналистов ловят игроков на выходе со стадиона. И буквально тычут в лицо камерами, телефонами. Призывают признать ошибки, прокомментировать, поделиться мнением. А чем судьи хуже или лучше? Они что, особенные? Пусть тоже выходят к журналистам, отвечая за свои действия. Пусть приходят на пресс-конференции. Пусть заходят в раздевалку к командам после встречи и посмотрят в глаза тем, кому они щедро раздавали карточки, кого удаляли, кого не слышали и в упор не замечали. Слабо? Конечно слабо. Для этого же надо иметь смелость и, простите за выражение, яйца. Куда легче отмолчаться или отделаться на поле дежурными фразами.

Господа, арбитры, может хватит уже молчать? Есть среди вас мужики? Имейте смелость рассказать всё как на духу. Поведайте всю подноготную, объяснитесь: почему вы так судите, почему показываете странные карточки и принимаете абсурдные решения? Скажите, наконец, кто оказывает на вас давление, кто вам отдаёт команды «прибивать» или сажать на свисток? Или кишка у вас тонка рассказать всю правду? Расскажите кто вам деньги предлагает, кто приказывает результаты обеспечивать.

Вот и хочется спросить: господа арбитры, а вы берега не попутали? Вы и вправду просто обслуживаете матчи. Так не надо с гордым видом, словно в театре, выдавать карточки. Ну подбежал к вам капитан, предъявил претензии, он имеет на это право. А вы сразу в карман за горчичником.

Научитесь, наконец, элементарной этике. Хватит быть тряпками. А первый шаг к исправлению – объяснения. И пусть это будет выглядеть как исповедь. Наши люди могут простить всех, особенно покаявшегося.

источник: «Советский спорт»
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