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«МЮ» без тренера, но уже в плей-офф. А у Роналду рекорд Лиги чемпионов

Уволивший Уле-Гуннара Сульшера в воскресенье «Манчестер Юнайтед» выиграл в гостевом матче Лиги чемпионов у «Вильярреала» - 2:0. Лидер англичан Криштиану Роналду забивал голы во всех пяти матчах в группе.
«МЮ» без тренера, но уже в плей-офф. А у Роналду рекорд Лиги чемпионов
23 ноября 2021 23:05
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» приехал на важный матч Лиги чемпионов без главного тренера. В воскресенье Уле-Гуннар Сульшер был уволен. Боссы клуба долго терпели неудачную игру команды в последних матчах АПЛ, но поражение от «Уотфорда» со счетом 4:1 стало роковым для норвежца.

«Красные дьяволы» опустились на восьмое место в чемпионате Англии. С такими показателями они рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. В нынешнем розыгрыше английский клуб шел в лидерах группы F, но те же 7 очков в квартете были у «Вильярреала». «Аталанта» отставала от этой парочки на два очка, но проводила во вторник поединок с «Янг Бойз» во второй заход (в 23:00 мск). В заключительном туре «МЮ» играть со швейцарцами дома, так что проигрывать было нежелательно. Турнирный расклад повернулся бы таким образом, что команда Алексея Миранчука обходила бы англичан. А в последней встрече победа нынешнему «Юнайтед» вовсе не гарантирована. В гостях они «Янг Бойз» проиграли.

По слухам, возглавить «МЮ» может Маурисио Почеттино. Удивительное совпадение, но аргентинский тренер «ПСЖ» в этот же день был в Манчестере. В среду его команде играть против «Сити». Серьезные источники в Англии утверждают, что он готов сорваться из Парижа уже в ближайшее время, хотя сам он уверяет, что счастлив в столице Франции.

Владельцы «ПСЖ» недовольно качеством игры команды, а также тем, что не вписался пока в коллектив Лео Месси. Давление порядком надоело Почеттино, у него плохие отношения со спортивным директором Леонардо. Да к тому же семья Маурисио живет в Лондоне, так что его интерес вернуться в АПЛ понятен. В свою очередь на его место прочат Зинедина Зидана, который также есть в шорт-листе «МЮ». Но француз не говорит свободно на английском, и к переезду вроде бы не готова его жена. Так что он не приоритетный вариант.

«Вильярреал», как полагают некоторые эксперты, недооценивают. Все команды Унаи Эмери успешно выступают на европейской арене. В прошлом году она выиграла Лигу Европы, хотя больших звезд в ее рядах нет. В первом матче соперников в Манчестере гости уступили очень обидно. Роналду забил победный мяч (2:1) на пятой компенсированной минуте. Если бы не та победа «МЮ», англичане сейчас серьезно подвисали бы в турнирном плане.

Однако в Примере «желтая субмарина» в этом году не впечатляет. Три победы в 13 турах, столько же поражений и семь ничьих. Так что фаворитом матча испанцев не считали. Как, впрочем, и гостей, недавно потерявших ко всем проблемам Поля Погба на три месяца.

Криштиану вышел на поле с первых минут. А вот другую звезду клуба Бруно Фернандеша и.о. главного Майкл Кэррик неожиданно оставил на скамейке. Вялый футбол в первые полчаса только укрепил во мнение, что дела у «МЮ» неважные. Хозяева не спешили идти вперед большими силами (хотя мяч контролировали прочно), не создавали особой остроты у ворот де Хеа. Лишь у игрока испанской молодежки Пино был неплохой момент. Он получил пас в штрафной, ушел от Теллеса, но пробил в сетку с внешней стороны. «МЮ» ответил опасным штрафным на 34-й минуте, но Роналду исполнил его откровенно плохо. Долго готовился, примеривался к разбегу, вставал в свою фирменную стойку, но угодил прямо в стенку под свист трибун.

Игра развалилась на эпизоды. Гостям не хватало креатива в атаке, а хозяева откровенно разочаровывали медленным футболом. Картина происходящего не менялась вплоть до 66-й минуты, когда «МЮ» сделал сразу двойную замену. Выход Фернандеша и Маркуса Рэшфорда игру перевернул. Последний почти тут же едва не выскочил один на один с вратарем «Вильярреала», но неудачно обработал мяч.

Прессинг начал душить развитие атак испанцев, и вскоре это дало свои плоды. Рульи от своих ворот сделал слишком слабый пас, Фред накрыл соперника и откинул мяч к штрафной на Роналду. Португалец мастерски разобрался в моменте и перебросил технично вышедшего вперед голкипера. 0:1. 36-летний Роналду установил рекорд ЛЧ. До него никому не удавалось забивать голы в пяти стартовых матчах главного еврокубка. У Криша уже 6 мячей.

Гости не успокоились, за оставшееся время создали еще как минимум три убойных момента, но реализовали лишь один. Снова Фред был хорош в отборе, Рэшфорд с левого края вошел в штрафную, сделал пас на Фернандеша, а Бруно прокинул дальше на Санчо, который хлестко пробил под перекладину.

«МЮ» выиграл, набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф. «Вильярреал» же откровенно разочаровал.

Лига чемпионов
Группа F
5-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: Роналду, 78 – 0:1. Санчо, 90 – 0:2.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).

Предупреждения: Пино (33), ван де Бек (41).

источник: «Советский спорт»
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