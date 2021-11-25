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Селихова – в сборную? Пусть для начала выведет «Спартак» в евровесну

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, ставший вместе с тезкой Соболевым главным организатором и вдохновителем сенсационной победы над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы, поднял вопрос о своем приглашении в сборную России.
Селихова – в сборную? Пусть для начала выведет «Спартак» в евровесну
25 ноября 2021 08:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Спартак»

Соболев не только засветился в сборной, но и сумел заработать тот самый пенальти в Копенгагене, подаривший надежду в решающем матче с датчанами на Евро-2020. Увы, надежда эта быстро умерла – хозяева на гол Артема Дзюбы с 11-метровго ответили двумя мячами, победили 4:1 и захлопнули дверь в плей-офф. Было это при тренере Станиславе Черчесове. Его сменщик Валерий Карпин забанил габаритного форварда красно-белых, который даже выпадал из стартового состава клуба. Есть подозрение, это из чувства мести к владельцу «Спартака» Леониду Федуну, забанившему в свое время Карпина («перевернутая страница и истории клуба»).

Верится, возвращение Соболева, изголодавшегося по голам и победам, в главную команду страны – дело ближайшего времени.

С Селиховым сложнее. Два с половиной года он почти не играл, сражаясь с травмами. За это время на первые роли в «Спартаке» вышел еще один Александр – Максименко. Ему предрекали светлое будущее.

- Вот увидите, он точно будет играть в сборной! – совсем недавно безапелляционно заявил эксперт Евгений Ловчев в телеэфире.

Но в сборной заиграл молодой Матвей Сафонов, похоже, утвердившийся в роли первого номера. Близка к закату карьера в главной команде страны гренадера Гилерме, который в «Локомотиве» стабильностью в последнее время не отличается.

«Селихова – в сборную!» - с таким заголовком вышли вчера сразу несколько заметок в СМИ.

Возникает встречные вопросы: «За какие подвиги?», «За то, что играет в «Спартаке», занимающем десятое место в чемпионате?».

Свежий матч с «Наполи» может стать отправной точкой на пути в сборную для голкипера красно-белых. Как для Черчесова, 31 год назад (7 ноября 1990-го) обыгравшего со «Спартаком» этот же итальянский клуб с самим Диего Марадоной в составе. В 1/8 финала Кубка европейских чемпионов. Пусть по пенальти, но ведь ворота москвичей Марадона и Ко за 210 минут так и не смогли распечатать. К слову, в сезоне-1990/91 «Спартак» пробился в полуфинал самого главного клубного турнира Европы, установив рекорд для российских команд. При том что финишировал в чемпионате СССР на пятом месте.

Ныне красно-белые десятые, но до зимнего перерыва есть три тура, чтобы поправить турнирное положение. Но самая важная игра (для Селихова в том числе) состоится 9 декабря в Варшаве против «Легии». «Спартаку» крайне важно продолжить еврокубковую кампанию, пусть даже в Лиге конференций. Но лучше, конечно, в Лиге Европы. Декабрь и февраль может круто изменить мнение Карпина (а вратарей он оценивает глазами своего помощника Виталия Кафанова) о Селихове. Если спартаковский голкипер не уронит высоко поднятую планку и его не подведет здоровье, то получит приглашение на стыковые матчи ЧМ-2022, которые состоятся в конце марта.

Обратите внимание на 57-й номер Селихова – это междугородный код Орла, малой родины вратаря. Его молодой земляк защитник хоккейного «Спартака» Александр Никишин с этого сезона тоже носит на джерси эти цифры, он дебютировал в сборной на Кубке Карьяла, причем в статусе помощника капитана, да и в клубе ему доверили буковку «А».

Впрочем, вернемся к Селихову. У него есть одно весомое преимущество перед Сафоновым – европейская практика. «Краснодар» ведь остался за бортом турниров УЕФА. Но что делать Максименко? Работать, верить и ждать? Я бы на его месте перешел в «Локомотив».

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