Назначение Рангника в «Манчестер Юнайтед» – плюс для «Локомотива»

Не понимаю, почему в адрес Ральфа Рангника выпущено столько критических стрел. Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» принял предложение «Манчестер Юнайтед». И правильно сделал. Просто вслушайтесь: «главный тренер «МЮ». Звучит же! И звучит просто великолепно. А вы бы отказались от работы мечты? При том, что будущий работодатель сам вышел на вас и предлагал всевозможные варианты. Вот так и здесь.

Но в нашем случае это не просто громкая новость. Это просто информационная бомба, по своему значению сопоставимая с назначением главного тренера сборной. Давайте просто навскидку вспомним, как часто функционеры из российских клубов переходили на работу в суперклубы с мировым именем. А здесь у нас перед глазами живой пример. И мы этому должны быть рады. Потому что наши клубы (и речь сейчас не про «Локо») предпочитают брать уже состоявшихся и раскрученных футболистов. Нередко уже на закате былой славы. Они в глобальном смысле не могут дать развития нашему футболу. «Железнодорожники» с подачи Рангника пошли иным путём. Выходит, это критикующие ничего не понимают в футболе, если теперь работой немца заинтересовался «МЮ».

И даже не стоит переживать, что Рангник уходит из «Локомотива». А уходит ли? Да, де-юре Ральф займёт должность в английском клуба, будет рулить одной из самых мощных систем футбольного мира. А де-факто он не потеряет связь с Черкизово. Он просто не сможет забыть о своей бывшем клубе хотя бы потому, что здесь остаются те, кто будет продолжать его дело. Корнетка, Гисдоль, Мёккель, Цорн и другие. Все они пришли с единой мыслью и чёткими целями. Даже на недавней презентации стратегии спортивного развития руководители клуба показали основные моменты своего плана. И там не было привязок к фамилиям. В конце концов, люди приходят и уходят, а клуб продолжает работать.

Критики? Да про них уже сказано-пересказано столько, что хватит на несколько томов летописи. Вполне допустимо, что они просто злятся, что не додумались до таких же шагов, которые позволяли и клубу развиваться, и статус свой международный повышать. Достаточно поднять историю, чтобы вспомнить тех ноунеймов, кто когда-то пытался рулить спортивным блоком в «Локомотиве».

Хитрость ещё и в том, что теперь, при определении потенциальных партнёров для продажи или аренде, в Манчестере будут держать в уме вариант с «Локомотивом». И этот вариант, думается, будет не на запасном пути, а самым что ни на есть возможным и перспективным. И для обмена опытом между теми же академиями такое сотрудничество лишним не будет. Что в Московском, что в Лондонском клубе работают, простите за выражение, не дураки. И наверняка просчитывают наперёд все риски. И вот как раз для москвичей риска сейчас нет абсолютно никакого. Клубная модель выглядит очень симпатично и многообещающе. Это намного лучше, чем сидеть на финансовой трубе и жить сегодняшним днём. «Железнодорожники» сделали ход конём: летом они заполучили великолепного специалиста, а теперь он словно агент под прикрытием едет в Англию. Так что все остались в плюсе. В минусе только те, кто не понимает такого расклада.