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Андрей Николаев: Семак уперся в тупик. «Зенит» застрял на одном уровне

Серебряный призер чемпионата России в составе «Зенита» рассказал об ожиданиях перед матчем с ЦСКА.
Андрей Николаев: Семак уперся в тупик. «Зенит» застрял на одном уровне
26 ноября 2021 16:09
автор: Максим Михалко
автор фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

ФАВОРИТ ДЕРБИ

Расклад в воскресном дерби очевиден – ход матча и результат зависит от «Зенита», который в данном случае безоговорочный фаворит. ЦСКА сейчас в другой категории, это команда-середняк, и оказать весомое сопротивление чемпиону не сможет. Поэтому масштаб преимущества «Зенита» и результат зависят в первую очередь от него – насколько использует превосходство. С учетом разницы в уровне команд и текущей формы футболистов, «Зенит» должен побеждать с убедительным счетом. Сине-бело-голубые сильнее во всем, и я даже не вижу в ЦСКА игрока, который мог бы преимущество «Зенита» поставить под сомнение. Сильных футболистов у ЦСКА много, но индивидуально нивелировать класс соперника не сможет никто, даже самый опытный из полевых игроков – Алан Дзагоев.

ПРОТИВ КОГО ЕЩЕ ИГРАТЬ В АТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ?

Но доминирование «Зенита» в чемпионате России не получает продолжения в еврокубках. В этом я убедился во время матча с «Мальме». Содержание футбола разочаровало, причем в исполнении обеих команд. Хозяевам для сохранения шансов на третье место в группе требовалась победа, для этого нужен был атакующий футбол, но «Мальме» был на удивление осторожен.

Как и «Зенит». Его начальную тактическую схему я вообще не понял. Зачем Сергей Семак опять выставил пять защитников? Это понятно, когда играешь с «Ювентусом», но во вторник вызвало недоумение. С кем же тогда еще играть в атакующий футбол, если не с «Мальме»?! К тому же у «Зенита» оставались теоретические шансы на выход из группы, поэтому тем более нужно было играть смело, на победу. Но в первом тайме в созидании ничего не получилось. В перерыве Семак снял одного защитника, «Зенит» стал больше атаковать и игра сразу поменялась! Улучшился контроль мяча, пошли острые передачи в штрафную и пошли моменты! Уже первые 15 минут второго тайма вместили в себя и выход один на один, и пенальти, и отмененный гол. Но слаженной созидательной игры все равно не получилось.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЗЮБЫ

При всех трудностях «Зенита» в атаке Артем Дзюба сыграл полезно. Все моменты у ворот «Мальме» создавались при участии нападающего – он и Вендела перед первым пенальти вывел на вратаря, и заработал второй пенальти, и отмененный гол забил. В том эпизоде Артем вовремя открылся перед воротам и замкнул прострел. Отменил судья гол после просмотра ВАР – момент был на «тоненького», я уверен, что без ВАР такой гол бы засчитали без колебаний!

Единственный заметный минус – бездарно пробитый пенальти. И случается это уже не в первый раз. Возможно, постоянным пенальтистом стоит сделать Ракицкого – он в этой роли выглядит надежнее. Он будет бить на силу мимо вратаря и почти всегда забивать. Но общая эффективность Дзюбы при такой игре вовсе не удивила. Артем снова доказал, что он сильный и мотивированный футболист, который держит уровень даже без серьезной поддержки партнеров. Дзюба остается основным нападающим «Зенита». Думаю, его стимулирует желание вернуться в сборную и сыграть за нее на чемпионате мира.

ВЕРДИКТ РАКИЦКОГО

После матча Ярослав Ракицкий согласился с мнением о пассивном футболе «Зенита» и сказал: «Нужно что-то менять». Когда ведущий игрок такое говорит публично, это наводит на серьезные выводы. Ракицкий всю предыдущую карьеру провел в донецком «Шахтере», который всегда играет в красивый атакующий футбол. Ярослав отметил важность атакующего стиля – сказал, что в Европе никто этого не боится, все играют смело и получают от атакующего футбола удовольствие. Поэтому принять столь осторожную игру «Зенита» ему трудно.

Прагматичный футбол с акцентом на защиту может принести лишь локальный результат. Максимум – выйти из группы в Лиге Европы и Лиге Конференций. Но не более. На длинной дистанции сказывается преимущество атаки – только так можно рассчитывать на прогресс результатов в еврокубках. Но для этого все футболисты «Зенита» должны ментально перестроиться и внутренне стать готовыми играть смелее.

ПРИМЕР «БАВАРИИ»

Но главный стилистический посыл должен идти от тренера! В котором и заключается главная проблема «Зенита». После матча Сергей Семак на вопрос Владимира Быстрова о красивом футболе сказал, что такой есть в Англии и Испании. В этом ответе можно увидеть суть «Зенита» под руководством Семака. Он признал, что вывести команду на новый уровень у него не получается. Во многом по причине излишнего прагматизма, который мешает даже в чемпионате России.

С таким подбором футболистов сине-бело-голубые могли бы сейчас иметь гораздо больший отрыв от ближайших преследователей. Игра в пять защитников мешает реализовать атакующий потенциал. Да, эта схема добавляет надежности и минимизирует моменты у ворот «Зенита». Но еще больше схема с пятью защитниками мешает чаще забивать! Играй «Зенит» в России всегда в атакующий футбол – отрывался бы от преследователей гораздо быстрее, как «Бавария». И в последних десяти матчах чемпионата можно было бы выпускать молодежь.

ТЕПЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

Стоит ли ждать, что Сергей Богданович изменится и «Зенит» при нем заиграет по-другому? Три с половиной года работы Семака в «Зените» дают отрицательный ответ. Уже давно мы видим в еврокубках примерно одно и то же. Похоже, главному тренеру комфортно в этой роли. Семак очень хорошо умеет использовать отдельные сильные качества игроков, это позволяет стабильно доминировать в России, но для прогресса в Европе нужно в большей степени перестраиваться на атакующий футбол. А этого нет, как не видно выхода на заметные роли молодежи.

Данил Круговой и Кирилл Кравцов играют очень мало, другие воспитанники петербургского футбола не выходят вообще. Исключение – Дмитрий Чистяков. Но и он в «Зените» заиграл только благодаря лимиту. Думаю, разрешай лимит заявлять не восемь, а девять иностранцев, Семак, при его прагматичности, предпочел бы на место Чистякова купить нового «Луиша Нету».

Сергей Богданович выглядит тренером, который стремится избегать резких шагов и всегда заметным изменениям предпочтет консерватизм. Это касается и стиля игры «Зенита», малого доверия молодым футболистам, и, наверное, тренерских амбиций. Ведь поставить атакующий футбол и лучше себя реализовать в профессии больше шансов в Европе. Но в роли Леонида Слуцкого, который попробовал себя там, променяв постоянного участника Лиги чемпионов ЦСКА на команду второго английского дивизиона «Халл Сити», а потом тренировал голландский «Витесс», я Семака не вижу.

Думаю, Семаку такое не нужно. Знакомые и даже тепличные условия для него лучше рискованного вызова. Похоже, что его глобальная задача – как можно дольше оставаться главным тренером «Зенита». Для этого требуется как минимум выигрывать чемпионат России, с чем он прекрасно справляется. Поэтому намного выше вероятность, что когда-нибудь Сергей Семак возглавит ЦСКА, чем команду из другой страны. А пока…

Пока все идет к тому, что «Зенит» останется таким же. Сохранит преимущество в России, будет и дальше безоговорочно выигрывать чемпионат. Но без особых стилистических изменений и заметного прогресса в еврокубках. С точки зрения стратегии клуба, развития молодых игроков, - это тупик. Абсолютный тупик!

источник: «Советский спорт»
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