Один на один с мухами. Почему злорадствуют те, кто провалил свою миссию в «Локо»

Юрген Клопп, Юлиан Нагельсман, Пепе Гвардиола. Вот далеко неполный список тех специалистов, которые очень положительного и в чём-то даже радостно восприняли информацию о почти состоявшимся подписании «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

«Отличный тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он очень опытный менеджер, который построил два клуба из ничего в Германии: «Хоффенхайм» и «Лейпциг», - отметил Клопп.

С рулевым «Ливерпуля» согласен и тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман:

«У него все получится в «Манчестер Юнайтед», учитывая то, в какой футбол играют его команды».

А вот Гвардиола:

«Знаю, что он проделал невероятную работу в «Лейпциге». У него большой опыт работы в Германии. Он очень хорошо известен».

Гари Линекер сказал просто и поделу: «Рангник – это умное решение для «Ман Юнайтед».

Кстати, и журналисты в Англии очень положительно оценивают переход немца в стан «Юнайтед». Общий лейтмотив таков: Назначение Рангника – умное решение боссов «МЮ». Это правильный выбор для клуба. Ральф – тренер высочайшего уровня.

Все приведённые цитаты и тезисы – не наша выдумка. Просто «загуглите» и почитайте спортивные сайты России и Англии.

Тренерам вторят и английские журналисты, которые высоко и позитивно оценили новости из стана «МЮ».

Согласитесь, нечасто тренеры с мировым именем высоко оценивают специалистов, особенно тех, кто приезжает из России. Да, Рангник проработал в «Локомотиве» недолго, но даже за полгода сумел сделать очень многое – преобразовать существующие спортивные процессы и построить новую систему. Приглашение добротных аналитиков, создание с нуля скаутского и селекционного отдела, доведение до ума медицинского департамента. Всё это уже сделано в «Локо» с подачи Ральфа. А учитывая то, что в российском клубе после перехода Рангника в «Манчестер Юнайтед» остаются его сподвижники, система не нарушится и продолжит успешно работать. Потребуется лишь время и терпение.

Автор фото: Friso Gentsch/ dpa

Удивительно другое. То, как некоторые критики восприняли эту в целом положительную новость. Речь идёт о тех же, кто раз за разом критикует «Локомотив», ища повод уколоть или кинуть камень в чужой огород. Возглавляет этот состав Смородская. Ольга Юрьевна традиционно критикует клуб, в котором работала шесть лет. Откровенно говоря, непонятно, что ей плохого сделал Рангник. Но ему досталось от бывшего босса «железнодорожников». Фактически, она обвинила его в «подставе», но при этом почему-то усомнилась в качестве тех игроков, которых смогла подписать команда Рангника. Не отстают от Смородской и Наумов с Мещеряковым.

Удивляться тут нечему, ведь «бывшие» всегда обрушиваются с критикой. И от этого грустно, в особенности на фоне текущей истории. Получается, в Англии, да и в остальном цивилизованном футбольном мире говорят с оптимизмом. В России картина противоположная. От слова совсем. И откровенно говоря, непонятно почему. Другой вопрос, как мы, то есть наша футбольная страна выглядим на фоне других. В той же Англии, наткнувшись на высказывания «бывших», сделают вывод об общей картине в российском футболе. Всё это портит имидж нашего спорта. Мы сами ругаем свой же продукт, сами же поливаем грязью общую и совместную работу.

Всё это напоминает предательство. Причём предательство не за какие-то барыши, а от внутренней злобы. А может и из-за простого невежества. Но от этого не легче. Осадок от сравнения комментариев у нас и в успешных футбольных странах остаётся.

Почему же те самые «бывшие» в своё время не отваживались на такие смелые шаги, чтобы пригласить успешных менеджеров, способных привнести в наш футбол новые жизнеспособные и необходимые веяния. Видимо, личные амбиции и интересы были превыше всего. Хотя преобладает тот вариант прославиться за чужой счёт, чтобы чьё-то имя оказалось рядом со специалистом уровня Рангника. Такой случай – редкость, и выпадает нечасто, чтобы широкая публика (не только в России) узнала имя «бывшего руководителя «Локомотива». Мол, вот какой я толковый разбирающийся во всём управленец. Авось да снова повезёт и доверят мало-мальски значимый пост. Но это из серии «оказался рядом в нужный момент, а там как-нибудь разберёмся».

Автор фото: Ronald Wittek/ dpa

Есть очень известное высказывание Владимира Путина про мух и котлеты. И сейчас, смотря на все высказывания околофутбольных лиц, становится понятно, что мы в России остались один на один с мухами. А котлеты, то есть успешность в футбольном мире, остались в странах, где ценят хороших футбольных людей и специалистов. Может нам перестать слушать «мух», а начать больше ценить «котлеты»? Иначе данное высказывание вечно будет про нас.