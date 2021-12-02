Бомба: Златан Ибрагимович собирался играть за «Наполи»!

ПОЧЕМУ «НАПОЛИ»?

– Марадона – легенда. Увидев документальный фильм о нем, я решил поехать в Неаполь, чтобы выступить как Диего и выиграть Скудетто. В тот момент я очень устал от Америки. Мино (Райола) сказал мне: ты сходишь тут с ума, тебе нужно вернуться в Италию. Я почти перешел в «Наполи», но затем Де Лаурентис уволил Анчелотти и я передумал. Спросил Мино о следующей команде, а он ответил: вчера в Бергамо «Милан» проиграл со счетом 0:5. Итак, решено: поехали в Милан. Это клуб, который я знаю. Город, который мне нравится.

БОЛЕЛЬЩИКИ - НЕВЕРОЯТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Издание «Гадзетта» публикует фрагмент книги.

– Несколько ночей спустя я дома смотрю документальный фильм HBO о Диего Армандо Марадоне. В какой-то момент образы старого матча «Наполи» проходят и обрамляют публику Сан-Паоло. Стадион забит до отказа. Режиссер показывает самую горячую трибуну — парни сбились в кучу, поют, кричат, стучат в барабаны, чувствуется невероятное электричество. Я выпрямляюсь на диване, внимательно наблюдаю и чувствую, как адреналин начинает закачиваться в вены на моей шее. Тум-тум-тум… Немедленно звоню Мино:

– Позвони в Наполи. Я еду в Неаполь

– «Наполи»?

– Да, я буду играть в Неаполе.

– Но ты уверен? - недоуменно спрашивает он меня.

– Ты хочешь, чтобы я продолжал играть? Мой адреналин - это фанаты «Наполи». Хочу быть там на каждой игре, собирать на стадионе восемьдесят тысяч человек и выиграть Скудетто! Как во времена Диего. Победа в чемпионате Италии сведет их всех с ума – это мой адреналин.

Общаемся с клубом, ведем переговоры и в конце концов все улажено. Я теперь из «Наполи». Тренер - Карло Анчелотти, которого я хорошо знаю, ведь мы вместе работали в Париже. Он очень рад моему переходу, мы разговариваем почти каждый день. Карло объясняет, как намерен использовать меня на поле.

Я не разговаривал с президентом Аурелио де Лаурентисом, но я уже знал его. Это случилось несколько лет назад, когда я был в отпуске в Лос-Анджелесе со своей семьей. Де Лаурентис узнал, что мы остановились в одном отеле, и оставил нам на стойке регистрации записку: «Сегодня вечером вас приглашают в ресторан». Приложил записку с адресом. Честно, говоря это было больше похоже на приказ, а не на приглашение – это и заинтересовало. «Пойдем», – немедленно сказала Хелена. У нас был очень приятный вечер.

Я подбираю дом в Позиллипо, который мог бы мне подойти, но, поскольку мне нужно остаться всего на шесть месяцев, и все говорят мне, что в городе довольно хаотично – также рассматриваю возможность проживания на лодке.

ПЛОХОЙ ЗНАК

В день, когда мне нужно подписать контракт с «Наполи», 11 декабря 2019 года, увольняют Анчелотти. Средний сезон. У меня плохое предчувствие. Это плохой знак. Я не могу доверять президенту, потому что он в тот момент не может дать стабильности мне и команде. А потом я знаю, что Рино Гаттузо – хоть он и мой друг – нуждается в центральном нападающем другого типа для своего 4-3-3. Фактически, мы с ним не говорили. Трансфер сорвался.