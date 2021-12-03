Багаж Сульшера. Матч с «Арсеналом» показал, что «МЮ» достанется Рангнику не в такой уж плохой форме

ЮБИЛЕЙ РОНАЛДУ – 801 ГОЛ В КАРЬЕРЕ

Матч против «Арсенала» в первую очередь был интересен в контексте прихода нового главного тренера Ральфа Рангника, приступающего к своим обязанностям с пятницы. Первой игрой во главе красных дьяволов станет матч против «Кристал Пэлас» 5 декабря, а из встречи с канонирами можно сделать выводы о том, какое наследство ему достается.

Интересно, кто определял схему и стартовый состав на эту игру – Майкл Кэррик или Рангник, по сути, уже принявший команду. Он следил за игрой с трибун. Было бы логично позволить сделать это немцу, ведь это ему работать с манкунианцами как минимум до конца сезона. Так или иначе, но хозяева вернулись к расстановке 4-2-3-1 с двумя опорными полузащитниками и Криштиану Роналду на острие.

С ним немцу придется что-то решать. О его неспособности интенсивно прессинговать оборону соперника все и так знают, его в Манчестер звали за выдающиеся бомбардирские способности. Однако и в атаке Роналду производит впечатление человека, нацеленного на индивидуальные подвиги. Он очень мало комбинирует с партнерами и при первой представившейся возможности бьет со всех позиций. Даже через себя. Получалось не так грозно, но Криш не встал столбом в штрафной и не дождался прострела справа. Это 800-й (!) гол португальца в карьере, а затем был еще один – с пенальти.

ФРЕД ОДИНАКОВО ОПАСЕН У СВОИХ ВОРОТ И ЧУЖИХ

Главную проблему «МЮ» выделить сложно, но одной из основных для Рангника станет слабость в центре поля. В отсутствие травмированного Поля Погба трио в середине составили Фред – Скотт Мактоминай – Бруну Фернандеш. Они очень слабо контролируют зону перед штрафной и с игры, и во время стандартов.

Из-за этого в сетке ворот Давида де Хеа оказался первый мяч. Гол отчасти получился курьезным – при подаче углового Фред наступил на ногу собственному вратарю, и тот не смог парировать удар из-за пределов штрафной Эмиля Смита-Роу. Тем не менее, стоит говорить еще и о том, что подбор напротив створа ворот красные дьяволы не контролировали, и никто не мешал Смиту-Роу прицельно пробить в пустой угол. Гол обречен стать скандальным и обсуждаемым, но по правилам он забит верно, ведь никто из гостей де Хеа не трогал.

С мячом полузащита «Юнайтед» периодически тоже озадачивает. После пропущенного мяча хозяева получили возможность атаковать большими силами, но в первом тайме двигали мяч медленно и неубедительно и, как следствие, с минимумом остроты. За нее отвечает Фернандеш, но из-за невнятной расстановки ему банально некуда отдавать передачи.

Благо, в завершении он по-прежнему хорош. Именно португалец и сравнял счет под занавес тайма, хладнокровно замкнув комбинацию, разыгранную Джейдоном Санчо и Фредом. Особенно хорош в этом эпизоде был англичанин, тонкой передачей нашедший в штрафной бразильца, а тот уже просто отбросил мяч Бруну, голом отметившему сотый матч в «МЮ». И все же нельзя не отметить, что забеги Фреда в штрафную принесли хозяевам два гола.

МАГУАЙР ПУГАЕТ ВСЕХ

Немало вопросов вызывает и игра дорогостоящего защитника Гарри Магуайра. В верховых единоборствах он силен, а вот в координации и выборе позиции теряет сильно. Запомнился эпизод, когда защитник, сохраняя линию обороны, оставил за спиной Пьера-Эмерика Обамеянга, никак его не контролировал и не смог прервать передачу на габонца. Форвард легко поймал оппонента на противоходе и пробил. Магуайр на протяжении всей атаки лишь обозначал свое присутствие.

Лидерские качества Гарри видны невооруженным глазом. Когда команда получила возможность для позиционных атак, он регулярно выдвигался к чужой штрафной еще в первом тайме нанес два удара с игры – оба откуда-то с линии горизонта и не точно, но это по крайней мере попытки взять ответственность на себя, которую его партнеры как будто избегают.

РОНАЛДУ В ШТРАФНОЙ – МАШИНА

При всей той критике, которая заслуженно обрушивается на игроков «Юнайтед», стоит отметить, что «Арсенал» вел игру только в первые 13 минут – до первого гола. После этого лондонцы откатились назад и пытались действовать на контратаках, но регулярно обрезались в центре поля и не могли отодвинуть игру от своих ворот. Впрочем, стоило «МЮ» выйти вперед, как гости снова включились и быстро сравняли счет.

Гол получился практически идентичным тому, что забили красные дьяволы. Правый нападающий Габриэл Мартинелли (а у «Юнайтед» это был Маркуш Рашфорд) открылся на фланге и зряче прострелил в центр штрафной, откуда не заметный до того Мартин Эдегор (а у хозяев Роналду) в касание перевел мяч в правый от вратаря угол. Причем эти два гола разделила всего пара минут, а левые защитники обороняющейся команды Нуну Тавареш и Алекс Теллес (оба приехали в АПЛ из Португалии) откровенно проспали рывки оппонентов.

Рангника должно порадовать, что во втором тайме «МЮ» очень мощно накатывал на флангах. Особенно хорош был Санчо. До перерыва с его тонкой передачи началась голевая комбинация, а после возобновления игры Джейдон повторил прием – снова аккуратный проникающий пас в штрафную на ход Фреду и гол. На сей раз два этих эпизода разделил свисток арбитра Мартина Аткинсона, зафиксировавшего фол на бразильце. Пенальти пушечным ударом по центру реализовал Роналду.

«Арсенал», выигравший четыре из пяти последних матчей в АПЛ, по игре был не плох. Когда надо было включаться, у канониров это очень неплохо получалось. Но очень уж много времени команда потратила на удержание устраивавшего ее результата вместо того, чтобы его развивать. Кажется, Микель Артета перехитрил самого себя. А вот Каррик в этом хаотичном матче показал, что может оказаться очень неплохим тренером – четыре очка в матчах с «Челси» и «Арсеналом» для того «Юнайтед» прекрасный результат. И это без Погба, Рафаэля Варана и Люка Шоу.

АПЛ. 14-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 3:2 (1:1)

Голы: Смит-Роу, 13 – 0:1. Фернандеш, 44 – 1:1. Роналду, 52 – 2:1. Эдегор, 54 – 2:2. Роналду, 70 – 3:2.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес, Мактоминай, Фред, Санчо, Фернандеш (ван де Бек, 90), Рашфорд (Лингард, 79), Роналду (Марсьяль, 88).

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тавареш, Мартинелли, Парти, Эльнени, Смит-Роу (Сака, 70), Эдегор (Нкетиа, 79), Обамеянг (Ляказетт, 79).

Предупреждение: Мактоминай, 45+1.

Судья: Аткинсон.