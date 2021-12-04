Последний матч Витории в Москве? «Спартак» прервал безвыигрышную серию, вдесятером победив «Ахмат»

«Спартак» до встречи с «Ахматом» последний раз выигрывал в чемпионате в Грозном. И было это два месяца назад. 3 октября в матче этих соперников москвичи увезли минимальную победу - 1:0. После этого началась черная серия команды Руя Витории, после которой красно-белые опустились на десятое место в чемпионате. «Ахмат» же с тех пор прилично поправил свои турнирные дела, а в Москву пожаловал с серией из трех побед кряду.

Спартаковцев сильно критикуют за их игру в РПЛ. Даже удивительно, что это та же самая команда, которая дважды в Лиге Европы победила лидера чемпионата Италии «Наполи». В предыдущем туре в Уфе москвичи чудом ушли от поражения на последних минутах благодаря голу с пенальти Соболева. Но в целом оставили грустное впечатление.

Падать дальше прославленному клубу некуда. От зоны стыковых матчей оставалось всего 4 очка. Уже вроде бы сменщик приготовлен для португальского тренера, но кто его знает, решится ли Леонид Федун на новые кадровые перемены, если Витория в концовке года выиграет все матчи. Для этого Рую надо было брать три очка с «Ахматом», побеждать «Легию» в Варшаве и «Сочи» в заключительном туре в календарном году. Это сложно, но возможно. В конце концов какие еще цели должен ставить перед собой такой клуб.

Встречу с грозненцами хозяева начали с хорошим настроем. На 10-й минуте размял вратаря гостей Гудиева со штрафного Промес. Удар голландца был плотный, голкипер отбил мяч перед собой, но его успели подстраховать партнеры.

Гол пришел вскоре после этого эпизода. «Спартак» провел размашистую атаку, которую разогнал Игнатов со своей половины поля. Промес отдал на левый фланг Соболеву, а тот прострелил чуть назад через центр штрафной, где кроме набежавшего Мозеса не оказалось никого, кто смог бы ему помешать. Нигериец без помех отправил мяч в ворота, и москвичи повели 1:0.

Все у них ладилось, красно-белые владели преимуществом, но тут на сцену вышел Виталий Мешков. Судья увидел у Соболева фол, который тянет на удаление. Главный в поле сам изучил повтор после подсказки ВАР и достал красную карточку вместо желтой. Соболев, выбивая мяч, наступил шипами на ногу сопернику, но куда он должен был девать свою ногу, которая пошла вперед по инерции, было совершенно непонятно.

Александр уходил в раздевалку в бешенстве, матерясь в сторону Мешкова. Казалось, что вот-вот сорвется и набросится на судью вся спартаковская скамейка. Жаль, к тому моменту уже не было фанатов за воротами, они ушли на 20-й минуте (в поддержку акции коллег из ЦСКА), а так бы прокричали все, что думают о таком удалении.

Мешков своим неоднозначным решением на игру, безусловно, повлиял уже в первом тайме, к которому добавил аж 6 минут, после чего скамейка хозяев также протестовала. Этого времени хватило «Ахмату», чтобы отыграться еще до перерыва. Архипов из центра спартаковской штрафной пяткой отпасовал на ход Уткину, который был на грани офсайда, и Даниил с близкого расстояния пробил в угол.

ВАР криминала в голе не увидел. 1:1 - и «Ахмат» продолжал давить. Перерыв «Спартаку» был необходим.

Без Ларссона, пропускавшего матч, в атаке у москвичей нападающих не оставалось. В запасе был только несколько месяцев пропустивший из-за травмы Мелкадзе. Но хозяева не стали играть строго вторым номером, несмотря на численное меньшинство. Такой опыт недавно был уже у красно-белых, когда целый тайм они вдесятером противостояли «Локомотиву». Тогда вышло совсем неплохо, спартаковцы добыли волевую ничью (1:1). Вот и на этот раз спортивная злость позволяла бороться с соперником на равных.

Сама игра изобиловала остановками. Мешков в какой-то момент похоже просто поплыл. За что он дает карточки, понять было абсолютно невозможно, ведь одни и те же эпизоды трактовались им по-разному.

«Спартаку» такая ломаная игра была, наверное, на руку. Был шанс переводить дух. Ничего жутко интересного для болельщиков на поле не возникало, игра «туда-сюда» не приводила к остроте у ворот и катилась к ничейному исходу. Сумбура было больше, чем созидания. «Ахмат» наверняка устраивала ничья в Москве, а «Спартак» понимал, что рассчитывать на выигрыш, играя час в меньшинстве, слишком оптимистично.

Тем не менее Витория рискнул и впустил за десять минут до конца Мелкадзе. Возможно, это немного встряхнуло хозяев. Раз тренер надеется на победу в такой ситуации, отправляя на поле нападающего, то чего игрокам опускать руки? Гол пришел совершенно неожиданно, когда ничего его не предвещало. Зобнин слева выполнил навес на дальнюю штангу, куда из-за спины защитника рванул Промес. Гудиев, очевидно потерял ориентацию, сместившись к штанге, а Квинси легонько пнул мяч в центр пустых ворот.

Последний домашний матч сезона «Спартак» выиграл, прервал серию из шести игр без побед. Но не никакой уверенности в том, сыграет ли еще в Тушине Руй Витория.

Чемпионат России

17-й тур

«Спартак» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 2:1 (1:1)

Голы: Мозес, 13 – 1:0. Уткин, 45 – 1:1. Промес, 87 – 2:1.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Мелкадзе, 81), Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Денисов, Игнатов (Бакаев, 72), Соболев, Промес.

«Ахмат»: Гудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 78), Швец, Харин (Конате, 88), Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Архипов (Себаи, 54).

Предупреждения: Коновалов (5), Семенов (38), Архипов (49), Промес (65), Жиго (72), Айртон (89), Селихов (90).

Удаление: Соболев (32).