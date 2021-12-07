Сергей Семак: Челси» - слаженная система, которая работает как немецкая машина

- Предстоящая игра с турнирной точки зрения уже ничего не решает. Будете ли вы беречь своих лидеров перед встречей с «Динамо»?

- В данный момент для меня есть только завтрашняя игра. Выйдут на поле те, кто будет лучше готов.

- «Челси» играет в более агрессивный футбол с Лукаку, более техничный - с Пулишичем. К какому тактическому рисунку вы готовитесь?

- Вы сказали про индивидуальные особенности, но «Челси» - слаженная система, которая работает как немецкая машина, с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств игроков. При этом все футболисты знают, что от них требуется. Они действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно. Именно поэтому и добиваются таких результатов.

- У вас среди потерь Чистяков, который дисквалифицирован, и Крицюк, у которого травма. Остальные готовы выйти на поле?

- Крицюк продолжает реабилитацию. Чистяков дисквалифицирован. Остальные готовы сыграть.

- Как настроить футболистов на матч, когда результат не имеет значения?

- Лига чемпионов сама по себе запредельно мотивирует. У «Зенита» не было матча, в котором мы бы не играли в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами за несколько туров до окончания сезона. Всегда стараемся выкладываться по полной. Может, не всегда получается, но такое желание есть.

- У «Челси» много талантливых вингеров. От кого из них ожидаете завтра большей опасности?

- Зависит от того, как пойдет встреча. Если мы будем действовать выше - у соперника останется больше пространства, чтобы врываться с флангов. Если сыграем низко - это шанс для Лукаку, потому что он здорово играет вверху. «Челси» использует свои сильные качества в любом матче, в зависимости от того, как складывается игра.

- Когда результат не давит, вам легче или сложнее настраивать команду?

- Настраивать на игру Лиги чемпионов вообще не надо. На таком высоком уровне всегда есть сложность. Иногда излишняя раскрепощенность может плохо отразиться на результате. Посмотрим, как она повлияет на наш футбол завтра.

- У вас не сыграет Чистяков. Как это повлияет на тактику «Зенита» в защите?

- Сейчас мы как раз думаем об этом. Возможно, поставим Барриоса в центре обороны. Он неплохо там выступал. Может, изменим что-то по ходу матча. Время у нас еще есть.

- Для вас, как для тренера, данная ситуация позволяет поэкспериментировать с составом?

- Что-то новое всегда требует времени. Резкие изменения возможны только в случае форс-мажора, когда что-то идет не так. Этот матч - возможность посмотреть на нашу игру, когда результат не так важен. Меня больше интересует качество футбола, как будут выглядеть мои игроки на фоне такого сильного соперника, как «Челси».