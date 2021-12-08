Симеоне непотопляем! «Атлетико» зубами вырвал путевку в плей-офф ЛЧ, «Милан» вылетел из еврокубков

ЗЛАТАН ПРОТИВ САЛАХА

В трех из четырех групп, игравших во вторник, заранее определились команды, шагнувшие в плей-офф, а вот во втором квартете было неясно, кто составит пару «Ливерпулю». Причем шансы сохраняли сразу три коллектива – игравший дома с «Атлетико» «Порту» и принимавший мерсисайдцев «Милан». Не зря эту компанию называли «группой смерти».

Расклады в этой группе была настолько закручены, что мы ограничимся следующим фактом – португальцев победа гарантированно выводила в 1/8 финала, а мадридцев только при осечке россонери. В противном случае в ход шел бы подсчет разницы мячей. В любом случае, матч на «Драгао» для его участников стал первым на вылет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

И вот с нем команды предстали не в оптимальных составах. Хозяева не досчитались дисквалифицированного центрального полузащитника Матеуса Урибе и травмированного Франсишку Консейсау, а Диего Симеоне пришлось обойтись без Кирана Триппьера, Хосе Хименеса, Стефана Савича и Фелипе. Кадровые проблемы в обороне были столь велики, что в центр обороны отправился Жоффрей Кондогбиа.

Их конкурентам по группе пришлось отнюдь не проще. Список Юргена Клоппа и Стефано Пиоли выбывших заполнил бы лист A4, но для красных игра не несла никакого риска, так что немец без зазрения совести выставил максимально экспериментальный состав. Из игроков основы играли только Алисон, Садио Мане и Мохамед Салах. У «Милана» не было Анте Ребича, Симона Кьера, Оливье Жиру, Давиде Калабрии, Саму Кастильехо и Рафаэла Леао, но ростер у команды столь велик, а цель так близка, что на эти потери итальянцам оглядываться было нельзя. Все равно состав выглядел даже более боевым, чем у гостей. Достаточно сказать, что Златан Ибрагимович был на месте.

САЛАХА НЕ ОСТАНОВИТЬ

Старт игры в Порту был равным и осторожным. Каждый понимал, сколь велика цена ошибки. Но без драмы все равно не обошлось. Пусть, и персональной. Луис Суарес уже на 13-й минуте попросил замену и отправился сокрушаться на скамейку запасных. На уругвайца было больно смотреть, но и причина его реакции была непонятна. С поля он уходил, не хромая, а на скамейке что-то разглядывал на руке. Неужели травма кисти помешала ему продолжить игру?

Так пару Антуану Гризманну в нападении составил Матеус Кунья, а вот Жоау Фелиш даже в такой ситуации остался в запасе. А ведь он в составе «Бенфики» и побеждал «Порту», и забивал ему. Не исключено, что его голевого чутья не хватило испанцам в середине тайма, когда Янник Феррейра-Карраско протащил мяч слева и прострелил. Тома Лемар ударом пяткой попал во вратаря, спешивший на добивание Гризманн к мячу не дотянулся, а Маркос Льоренте бил уже с острого угла.

По столь вязким играм такие моменты – большая роскошь. Пока на «Драгао» команды вязали друг друга по рукам и ногам, миланцам удалось не только выстоять у своих ворот, но и расслабить гостей, а затем и наказать. После подачи углового Алессио Романьоли на ближней штанге мягко коснулся мяча, чем смутил Алисона. Вратарь отбил мяч перед собой, и Фикайо Томори набросился на него коршуном.

Видимо, до португальцев дошла новость об этом. Они задвигались активнее и создали ответный момент у ворот Яна Облака. С первым ударом вратарь справился с большим трудом, а от повторного его упас опередивший оппонента Льоренте. Хозяева с этого момента смотрелись сильнее и острее, но помог им не Эванилсон или Мехди Тареми, а Салах, забивший в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже седьмой мяч. Египтянин наглядно показал нападающим «Порту» и «Атлетико», как надо играть на добивании. Даже при куда менее мастеровитых партнерах, чем обычно.

На перерыв участником плей-офф ушел «Милан», а «Атлетико» оставался без еврокубков.

ВОЙНА СИМЕОНЕ, ТРАГЕДИЯ ТАРЕМИ

Второй тайм португальцы тоже начали куда лучше соперника, а главным антигероем стал Тареми. У чужих ворот форвард запорол две очень острые атаки (мимо и сейв Облака), а у своих после подачи углового срезал мяч на ногу Гризманну, оказавшемуся напротив пустых ворот. Француз, в отличие от визави, не простил, и это заочное противостояние предрешило исход борьбы.

Мадридцы ничем гол не заслужили. Как будто Симеоне обыграл футбольного бога в покер и год за годом возвращает долги. Это впечатление лишь усилилось, когда Дивок Ориги в параллельной встрече головой поймал отскок от Мика Меньяна после удара Садио Мане и без труда отправил его в ворота. Если бы еще и «Атлетико» в своей лихой атаке удвоил преимущество (Матеусу Кунье и Коке сложнее было промахнуться, чем забить), Симеоне пришлось бы давать показания на суде под председательством госпожи Фортуны.

Португальцев такое развитие событий не устраивало, и они включили все свои нефутбольные приемчики. Отавио в неигровом эпизоде спровоцировал Карраско и нарвался на ответную реакцию уровня реслинга. Арбитр Клеман Тюрпен без сомнений достал красную карточку. Вот только «драконы» не учил, что по умению залезть под кожу «матрасники» лучшие в мире.

Испанцам грозило остаться в меньшинстве, но в такой игре их опыту можно только позавидовать. Всего через пару минут Матеус Кунья подставил шею под локоть отмахнувшегося Венделла (он провел на поле менее 10 минут), и Тюрпен уравнял составы. Это был уже не футбол, а война. Симеоне такие бои проигрывать как будто и не умеет. Когда прямое удаление схлопотал даже сидевший в запасе вратарь хозяев Аугустин Марчесин, стало ясно, что у португальцев сдают нервы. Даже они к такому стрессу оказались не готовы и в оставшееся время пропустили еще дважды, что стало уже апогеем несправедливости.

Ну, а «Милан» на «Сан-Сиро» вчистую проигрывал «Ливерпулю» - уступал и во владении, и по ударам, и вообще ничего противопоставить даже второму составу мерсисайдцев не мог. Удивительно, насколько неконкурентоспособен в Лиге чемпионов лидер серии A. Потому он и завершает евросезон, «Атлетико» идет в 1/8 финала, а «Порту» - в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа B

6-й тур

«Порту» - «Атлетико» - 1:3 (0:0)

Голы: Гризманн, 56 – 0:1. А. Корреа, 90 – 0:2. Де Пауль, 90+2 – 0:3. Оливейра, 90+6 – с пенальти – 1:3.

«Порту»: Мейрелеш, Мариу (Корона, 81), Мбемба, Пепе, Занузи (Венделл, 63), Отавио (Виейра, 82), Феррейра, Груич (Оливейра, 81), Луис Диас, Тареми (Мартинес, 82), Иванилсон.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Коке, де Пауль, Карраско, Лемар (А. Корреа, 66), Гризманн, Суарес (Кунья, 13; Лоди, 83).

Предупреждения: Тареми, 32. Корреа, 67. Отавио, 67. Пепе, 69.

Удаления: Карраско, 67. Вендел, 70. Маркесин, 75.

Судья: Тюрпен (Франция).

«Милан» - «Ливерпуль» - 1:2 (1:1)

Голы: Томори, 29 – 1:0. Салах, 36 – 1:1. Ориги, 55 – 1:2.

«Милан»: Меньян, Калюлю (Флоренци, 65), Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали (Беннассер, 59), Кессье, Мессиас, Браим Диас (Салемакерс, 59), Крунич (Бакайоко, 83), Ибрагимович.

«Ливерпуль»: Алисон, Уильямс (Уолтман, 90+3), Филлипс, Конате, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Минамино (Брэдли, 90+3), Салах (Кейта, 64), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

Судья: Маккели (Нидерланды).