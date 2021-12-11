Повторят ли Головин и компания свой парижский подвиг прошлого сезона? В воскресенье «ПСЖ» - «Монако»

Дела у «Монако» в этом сезоне идут средне. Хорошие матчи чередуются с откровенно провальными. В Лиге 1 у монегасков пока седьмое место, 26 очков после 17 игр, отставание от зоны Лиги чемпионов всего в одну победу. Плотность в чемпионате Франции наверху серьезная, за исключением небожителей из «ПСЖ», оторвавшихся на 11 очков от второго места, остальные претенденты на медали и путевки в еврокубки буквально теснят друг друга. Любая осечка может отбросить вниз, а серия побед – поднять наверх.

Источник фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

На неделе оба соперника по предстоящей встрече играли в международных матчах. «ПСЖ» досрочно стал вторым в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Ман Сити». Домашняя игра с «Брюгге» в турнирном плане ничего для парижан не меняла, но провели они ее достойно, выиграв крупно – 4:1. Лидеры – Мбаппе и Месси сделали по дублю, оба в хорошей форме. А то доставалось в последнее время команде Маурисио Почеттино - и прежде всего главному тренеру – за две невыразительные ничьи в чемпионате с «Лансом» и «Ниццей», критики услышали много в адрес всех.

При этом все знают, что главная задача «Пари Сен-Жермен» на сезон – выигрыш Лиги чемпионов. Внутреннее первенство в этом плане выступает просто тренировочным турнирном. С таким составом, переполненным суперзвездами, конкурентов во Франции нет, отрыв огромный, тяжело сохранять мотивацию в каждой встрече.

Источник фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Но в то же время это всего лишь одна точка зрения. Есть и те, кто видит явные проблемы в игре парижан. Неслучайно все чаще в прессу попадают слухи о недовольстве Месси своим нынешнем положением. Взаимопонимания с партнерами выстроить не удается, солидности в игре команды нет, все решается на индивидуальном мастерстве, благо есть кому решать. А еще Лео вроде бы неуютно чувствует себя в более холодном, чем было в Каталонии, климате. В общем, у богатых одни причуды. Тем не менее все эти разговоры возникают не на пустом месте, матчи с «Ман Сити» показали, что от идеала «ПСЖ» очень далек. «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» выглядят сегодня предпочтительнее французского суперклуба.

Исправлять недочеты Месси и компании придется в матчах Лиги 1. Игра с «Монако» в этом плане отличный экзамен. Монегаски не проигрывают в чемпионате пять туров, в двух последних одержаны две победы – в гостях над «Анже» (3:1) и дома над «Метцем» (4:0). Команда Нико Ковача наконец-то набрала хорошую форму, а наш Александр Головин оправился от травмы.

Источник фото: ФК «Монако»

В четверг «Монако» завершил выступление в групповом турнире Лиги Европы матчем со «Штурмом» (1:1). Игра в Австрии уже ничего не решала для гостей, они досрочно стали первыми и вышли в 1/8 финала. Головин появился в старте, провел на поле 57 минут.

Последнее поражение подопечные Ковача потерпели в конце октября, когда не справились на выезде с «Брестом». Что до личных встреч с парижанами, то в десяти последних «ПСЖ» одержал 5 побед, потерпел 3 поражения, а две игры завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались в финале Кубка Франции, тогда «Монако» уступил 0:2. А вот в чемпионате-2020/21 монегаски дважды обыграли фаворита – дома 3:2 и на выезде 2:0. Так что можно ждать от них нового сюрприза.

Источник фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

В лазарете у «Пари Сен-Жермен» продолжают находиться Дракслер и Неймар. Скорее всего, матч они пропустят. Но это вряд ли отразится на игре команды, скамейке которой могут позавидовать все клубы мира. Матч обещает быть результативным, меньше двух голов во встречах этих клубов не было с марта 2015-го, а что до прогнозов, то гостям будет непросто разжиться очками.

Без удачи им точно не обойтись. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с беттинг-партнером «Монако» в России букмекерской компанией «Лига Ставок», у которой на эту игру будет нулевая маржа. Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка – и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.