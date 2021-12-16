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Андрей Пятницкий: К увольнению Витории отнесся неоднозначно, но я так и не понял, чего хотел Руй

Ветеран «Спартака» Андрей Пятицкий высказался об увольнении Руя Витории и вероятном назначении на пост главного тренера команды итальянца Паоло Ваноли
Андрей Пятницкий: К увольнению Витории отнесся неоднозначно, но я так и не понял, чего хотел Руй
16 декабря 2021 11:12
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

- Как вы отнеслись к увольнению Витории?
- Неоднозначно. Все-таки ему не хватило времени. Мы помним, как перед сезоном он выносил всех: и «Сочи», и «Краснодар». В еврокубках Руй два раза обыграл «Наполи». Поэтому, возможно, ему просто не хватило времени.

- Считаете, он не смог бы поправить дела в чемпионате России? Там ведь не такой большой отрыв.
- Да. От еврокубковой зоны всего семь очков. С другой стороны, наверное, даже за такое короткое время в последних играх можно было хоть что-то показать, что он хочет.

- Вы поняли, чего он хочет?
- Честно говоря, нет. Ведь по игре и стилю команды должна быть видна стратегия. Но мы ее так и не увидели.

- Многие эксперты отмечают, что с таким составом трудно решать большие задачи, а усиления Витории так и не купили, кроме Кофрие.
- Вообще, тренер должен с любым составом добиваться чего-то хорошего. К тому же «Спартак» не так команда, которая по составу не может бороться за высокие места. Посмотрите на ЦСКА. Клуб же как-то справляется, идет на третьем месте. «Спартак», имея столько футболистов в заявке, тоже мог быть в тройке.

- Чем объяснить парадокс, что в еврокубках у красно-белых получается добиваться лучших результатов, чем в премьер-лиге?
- Футболисты, когда выступают в еврокубках, хотят показать себя, погнаться за лучшей жизнью. В итоге получается, что там удается выступать успешно, а в чемпионате России ребята играют в пол ноги. Поэтому такие результаты. Витория не донес до них мысль, что везде надо выкладываться на полную катушку.

- Как вы отнеслись к возможному назначению Паоло Ваноли, который уже прилетел в Москву? Он же работал только помощником, и даже в Италии не все его знают.
- То, что он был помощником, ни о чем не говорит. С другой стороны «Спартак» не та команда, куда можно пригласить «кота в мешке». Но время покажет. Я думаю, можно было пригласить кого-то получше. А в идеале - российского специалиста. Владимира Федотова, например.

- Вы настроены пессимистично на приход Ваноли?
- Думаю, хуже не будет, но надеюсь на лучшее.

источник: «Советский спорт»
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