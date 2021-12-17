ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Зарема все правильно делает – строит в «Спартаке» четкую вертикаль

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о новой вертикали в «Спартаке», укреплении состава и Паоло Ваноли.
Дмитрий Селюк: Зарема все правильно делает – строит в «Спартаке» четкую вертикаль
17 декабря 2021 13:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

- Я не из тех, кто льет слезы по Витории, считаю, что Виторию убрали правильно, - напоминает Селюк. – Как я понимаю, все эти перемены инициирует Зарема, и все она делает абсолютно правильно. Сейчас в клубе строится вертикаль.

Ведь дело не только в том, что на посту главного тренера Ваноли сменил Виторию, приходит новый спортивный директор Каттани, который работал скаутом в «ПСЖ». Человек приходит из такого клуба, не для того, чтобы в Москве прохлаждаться. Думаю, усилят молодежный блок, тем более, Ваноли сам много работал с молодежью. Думаю, они наладят скаутскую работу. Каттани применит свои парижские наработки.

Хочу сказать вот о чем: есть клубы которые борются за титулы, а есть, которые воспитывают молодежь и продают. «Спартак» - из первой категории. А свою талантливую молодежь он может обкатывать в условном «Рубине» или «Уфе».

Галицкий пытался совместить два этих вектора, ничего у него не получилось. Хотел выигрывать своей молодежью. И где теперь эта молодежь? А выиграть так ничего пока не получилось

- Претензии к Ваноли, мол, был ассистентом у Конте. А самостоятельно на взрослом уровне не работал.
- Все когда-то начинали ассистентами…

- Или переводчиками, как Моуриньо…
- Именно. Человек работал ассистентом у видного специалиста, и в каких клубах - «Интер», «Челси». Он выстроит командную тактику, в чем всегда сильны итальянцы.

Если вернуться к вертикали, посмотрите, как она заработала в «Динамо». Пришел спортивный директор Желько Бувач, и как изменилось «Динамо». Он привел Сандро Шварца. И, кстати, про ассистентов, Бувач работал ассистентом у Юргена Клопа. Опыт работы с такими специалистами всегда очень ценен. Опять же, говоря про Ваноли.

- Какие позиции требуют в «Спартаке» усиления?
- В первую очередь – опорная зона. Литвинова отправить куда-нибудь в «Уфу». Из-за этого многие проблемы. Жиго и Джикия в принципе, неплохие защитники, но Жиго часто вынужден смещаться вперед, чтобы подчищать ошибки опорников, и не успевает вернуться.

Кроме опорника, нужен полузащитник, играющий в стиле бокс-ту-бокс. И нужен приличного класса игрок под нападающих, чтобы он вел игру. Нужен хотя бы один хороший нападающий. В общем, работы впереди много.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликованы качественные фотографии флагманского смартфона Xiaomi 12Сборная России узнала соперников по Лиге нацийС 15 января Microsoft повысит цены на пакет программ Office 2021Генич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное«Дзюба на выходе»: Орлов заявил, что нападающий покинет «Зенит»Жена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в США
«Спартак» представил Ваноли художником! Как бы он не нарисовал клубу «Черный квадрат»
49-летний итальянец Паоло Ваноли официально объявлен новым главным тренером «Спартака».
По «графику» Овечкина. Капризов забил после затишья, но проиграл (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» добиться лишь ничьей в основное время домашнего матча с «Баффало» (2:3 Б).
Как Третьяка не пустили в НХЛ: история несостоявшегося трансфера века
Нашей первой суперзвездой в НХЛ мог стать нынешний президент ФХР, лучший хоккейный вратарь всех времен Владислав Третьяк. Из этого видео вы узнаете, как сорвался его трансфер в «Монреаль Канадиенс» в 1983 году.
Попали в группу жизни, но не забудем горький опыт Ковтуна, Хиддинка и Газзаева. Итоги жеребьевки Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия выступит в лиге В в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией.
Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов
В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.
«Динамо» и Дзюба — лучшие. Рейтинг РПЛ 2021 года
В уходящем 2021 году три клуба РПЛ одержали по 20 побед — «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Но у бело-голубых ушло на это меньше матчей (33). А лучшим бомбардиром клубных турниров 2021-го в составах российских команд стал форвард Артем Дзюба. Зенитовец отличился 19 раз — на один больше, чем его приятель Сердар Азмун.
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика