Дмитрий Селюк: Зарема все правильно делает – строит в «Спартаке» четкую вертикаль

- Я не из тех, кто льет слезы по Витории, считаю, что Виторию убрали правильно, - напоминает Селюк. – Как я понимаю, все эти перемены инициирует Зарема, и все она делает абсолютно правильно. Сейчас в клубе строится вертикаль.

Ведь дело не только в том, что на посту главного тренера Ваноли сменил Виторию, приходит новый спортивный директор Каттани, который работал скаутом в «ПСЖ». Человек приходит из такого клуба, не для того, чтобы в Москве прохлаждаться. Думаю, усилят молодежный блок, тем более, Ваноли сам много работал с молодежью. Думаю, они наладят скаутскую работу. Каттани применит свои парижские наработки.

Хочу сказать вот о чем: есть клубы которые борются за титулы, а есть, которые воспитывают молодежь и продают. «Спартак» - из первой категории. А свою талантливую молодежь он может обкатывать в условном «Рубине» или «Уфе».

Галицкий пытался совместить два этих вектора, ничего у него не получилось. Хотел выигрывать своей молодежью. И где теперь эта молодежь? А выиграть так ничего пока не получилось

- Претензии к Ваноли, мол, был ассистентом у Конте. А самостоятельно на взрослом уровне не работал.

- Все когда-то начинали ассистентами…

- Или переводчиками, как Моуриньо…

- Именно. Человек работал ассистентом у видного специалиста, и в каких клубах - «Интер», «Челси». Он выстроит командную тактику, в чем всегда сильны итальянцы.

Если вернуться к вертикали, посмотрите, как она заработала в «Динамо». Пришел спортивный директор Желько Бувач, и как изменилось «Динамо». Он привел Сандро Шварца. И, кстати, про ассистентов, Бувач работал ассистентом у Юргена Клопа. Опыт работы с такими специалистами всегда очень ценен. Опять же, говоря про Ваноли.

- Какие позиции требуют в «Спартаке» усиления?

- В первую очередь – опорная зона. Литвинова отправить куда-нибудь в «Уфу». Из-за этого многие проблемы. Жиго и Джикия в принципе, неплохие защитники, но Жиго часто вынужден смещаться вперед, чтобы подчищать ошибки опорников, и не успевает вернуться.

Кроме опорника, нужен полузащитник, играющий в стиле бокс-ту-бокс. И нужен приличного класса игрок под нападающих, чтобы он вел игру. Нужен хотя бы один хороший нападающий. В общем, работы впереди много.