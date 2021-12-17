Дзюба в «Рубине» вместе с Черчесовым? Слухи отправляют в Казань экс-тренера сборной и его любимца

Известный телекомментатор Алексей Андронов предсказывает переход Артема Дзюбы из «Зенита» в «Рубин». «Я так понимаю, что «Зенит» принял решение дальше идти без Дзюбы. Заканчивать Артем явно не будет. Любопытно, куда он? Я думаю – в «Рубин». Футболу Слуцкого такой нужен, у них хорошие отношения», – написал автор «Советского спорта» в своем телеграм-канале.

Контракт у Дзюбы с клубом действует до окончания сезона. Но все больше разговоров о скорой смене прописки 33-летнего форварда. Накануне ему подписал увольнение из «Зенита» близкий к клубу журналист, питерский комментатор Геннадий Орлов.

«На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего. А что касается Азмуна, клуб сделал ему хорошее предложение», – сообщил свой инсайд Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Искать замену, однако, можно долго. «Спартак» правого защитника ищет второй сезон. В Санкт-Петербурге наверняка задумались об усилении перед второй частью чемпионата России, где гонка за чемпионство пока не решена в пользу сине-бело-голубых. Да и перед плей-офф Лиги Европы неплохо было бы получить хорошего форварда. Но означает ли это отказ от Дзюбы? Не факт. Хотя за год он безусловно сдал.

Кто-то может сказать, что он остался прежним. Возможно, что и так. Футбол же Сергея Семака постепенно становится другим. Тренер мучительно перестраивает командную игру, пытаясь сделать ее более быстрой и разнообразной. Медленный Дзюба ему в этом не помощник. В последние пару месяцев он часто начинал матчи на скамейке запасных. Как показал ряд игр, без него «Зенит» вполне проживет.

Когда чемпион завершал календарный год матчем в Москве с «Динамо», Дзюба в это время постил в инстаграме фотки с Мальдив, где отдыхает с семьей. Семака спросили на пресс-конференции: «Что это значит?» – а тренер загадочно сказал, что после разберется.

С чем было разбираться, не совсем понятно. Если игрок не по причине травмы не смог выйти на поле в Москве, где не было еще и Азмуна, то это наводит на размышление. А если его отпустили в досрочный отпуск, то реакция тренера удивила.

В Казани Дзюбе были бы рады, приличных нападающих в команде явный дефицит. Деспотович хорош, когда здоров, а бывает это по большим праздникам. Выпал он надолго из обоймы Слуцкого, повалился «Рубин» в РПЛ, продав летом еще и Макарова в «Динамо». Но вот теперь большой вопрос, прав ли Андронов, отправляя Артема именно к Леониду Викторовичу. Потому как слухи сватают новым главным в столицу Татарстана бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова.

Поползли они утром пятницы, а еще в начале недели руководство «Рубина» уверяло в полном доверии нынешнему тренеру. Но мы знаем, как быстро меняются настроения в высоких кабинетах. Да и сам Слуцкий выглядел очень нервным и расстроенным в начале декабря.

В интервью Ксении Собчак вдруг набросился на казанский стадион: «Вы знаете, что на этом поле вообще нельзя играть в футбол? На нем у нас дважды наш основной нападающий получил серьезнейшую травму. Все, кто сюда приезжал, Клопп, Моуриньо, все тренеры, говорили, что поле – говнище. Зато проводят свадьбы, Хакамада выступает. Все сделано шикарно. Мы зайдем с вами в президентскую ложу – шик! Но самого главного нет».

Это, конечно, наезд на руководителей: не обеспечили тренеру и команде условий для работы. Но по этой ли причине проиграл «Рубин» в пяти последних турах четырежды, при этом дома только раз, а три игры в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре? Там-то с полями вроде ничего плохого не было.

Слуцкий не может не чувствовать, что не получается что-то с «Рубином». Едва начинается турнирный рост, как он сменяется спадом. Так было в прошлом сезоне по весне, так случилось снова по ходу нового чемпионата. В его начале казанцев видели в борьбе за еврокубки, а они провалились строчкой ниже «Спартака» – на десятое место.

Когда ты в трех очках от зоны переходных матчей, то кадровых решений можно ждать в любой момент. Приход тандема Черчесов – Дзюба был бы, кстати, крайне любопытным. Деньги в Казани есть, хватит на обоих. Внимания к команде в разы прибавится, да и приход Артема помог бы взбодрить коллектив. Какой-то он бесхребетный и вялый, лидера в нем не видно прежде всего по духу.

Впрочем, и для Слуцкого, если продолжит работу в Казани, нападающий с таким опытом и голевым чутьем точно не был бы лишним. Сезон «Рубин» возобновляет в Санкт-Петербурге. Был бы огненный матч Дзюба против «Зенита», но не допустят этого в городе на Неве.