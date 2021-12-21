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Евгений Ловчев: Хорошо, что Черчесов при деле, тренер должен работать, иначе могут забыть

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о приходе Станислава Черчесова в «Ференцварош» и о том, почему его тренерский статус выше, чем у Юрия Вернидуба.
Евгений Ловчев: Хорошо, что Черчесов при деле, тренер должен работать, иначе могут забыть
21 декабря 2021 13:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ференцварош"

- Довольно быстро Станислав Черчесов нашел работу…
- Ну, за Стасом следят – он с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши, со сборной России дошел до четвертьфинала на чемпионате мира. Хотя потом был неудачный Евро-2020, но предыдущие заслуги никуда не делись.

Поступило предложение из европейского клуба, где успешно работал русскоязычный тренер с постсоветского пространства Сергей Ребров. Конечно, нужно идти. Что тут думать? Тренер должен работать, если долго простаивать – могут и забыть.

- В России из топ-клубов Черчесова вряд ли куда-то позвали бы. В «Динамо» все отлично, в «Спартак», скорее всего, не позовут, тем более, там уже тренер есть. В ЦСКА дорога закрыта из-за спартаковского прошлого.
- Не было у Стаса предложений в России…

- А в условный «Ростов» или «Уфу» ему уже, может быть, статус не позволяет идти.
- Что значит, условный «Ростов» или «Уфу»? Карпин из «Спартака» пошел в «Ростов», а из «Ростова» попал в сборную. Хотя я думаю, и в клубы из нижней части таблицы Стаса не звали.

- Похоже, основным конкурентом Черчесова за пост главного тренера в «Ференцвароше» был тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб, который пошумел в Лиге чемпионов осенью. Как вы думаете, почему предпочли Черчесова - его статус выше, чем у Вернидуба?
- Конечно, выше! Где этот Вернидуб работал, кто его знал до «Шерифа»? И что «Шериф»? Ну, выиграл у «Реала», у Шахтера». Потом получил по полной от «Интера» и того же «Реала», в плей-офф не вышел.

У Черчесова титул чемпиона Польши и четвертьфинал чемпионата мира.

- Еще есть один нюанс: в «Ференцвароше» очень своенравный президент. Черчесов тоже с характером. Как бы конфликт не вышел…
- Я не помню, чтобы он в каком-то клубе ругался с руководителями. Думаю, Стас найдет общий язык с президентом.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, вчера «Ференцварош» официально объявил, что Станислав Черчесов подписал контракт с будапештским клубом.

источник: «Советский спорт»
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