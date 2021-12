Мбаппе – лучший игрок года, Левандовски прокатили, но наградили, а Месси не попал в призы

Церемонию Globe Soccer Awards организовывает Европейская ассоциация клубов (ЕСА) и Европейская ассоциацией агентов игроков (EFAA). До известности «Золотого мяча» от France Football ей далеко, но футбольные люди премию жалуют.

Криштиану Роналду, например, этой осенью проигнорировал «Золотой мяч», не приехав в Париж. И еще раскритиковал публично редактора французского журнала, что тот якобы пиарится на имени знаменитого португальца. Тут же Криш прислал видеообращение, что неслучайно – в одной из номинаций он стал победителем. А ранее рекордные шесть раз становился игроком года по версии Globe Soccer Awards.

На этот раз Роналду получил награду как лучший бомбардир всех времен. По некоторым подсчетам, он обошел даже Пеле. Утверждение это спорное, но превзойти отметку в 800 голов в профессиональной карьере – дело серьезное. Так что заслужил.

Кучу призов забрали итальянцы. «Скуадра Адзурра» была названа лучшей сборной как победительница Евро-2020. Ее наставник Роберто Манчини получил приз лучшему тренеру. Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» объявили лучшим защитником года. Он внес большой вклад в победу своей сборной на чемпионате Европы, как и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, летом перебравшийся из «Милана» в «ПСЖ».

Лучшим клубом назвали «Челси». «Синие» взяли Лигу чемпионов, весной довольно неожиданно выбив по пути к трофею всех главных претендентов. Лауреатов нашли даже среди ветеранов. Так, бразильцу Роналдиньо дали награду как величайшему игроку, ставшему символом футбола.

Главная интрига была в том, кому достанется титул лучшего игрока 2021-го. Все мы помним, сколько возмущений было после того, как «Золотой мяч» в седьмой раз отдали Лео Месси. Перешедший летом из «Барселоны» в «ПСЖ» аргентинец ничего выдающегося в уходящем году не совершил, хотя выигрыш Кубка Америки в составе сборной достижение серьезное. Но все же многие футболисты, ветераны и эксперты настаивали, что лучшим в году был Роберт Левандовски. Однако форварду «Баварии» от France Football достался лишь титул лучшего бомбардира.

Им же польский нападающий стал и на Globe Soccer Awards. Не знаем, насколько порадовал его «Приз Марадоны». В 2021-м у Роберта 69 голов и 10 передач. Левандовски точно ждал признания покруче. Роберта лучшим игроком назвали болельщики, голосовавший в TikTok. Это не менее престижно. Играют футболисты для зрителей. Их выбор – что может быть почетнее.

Но все же в главной номинации первым стал Килиан Мбаппе. Он выиграл у такой компании претендентов: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Француз был хорош и в «ПСЖ», и в сборной Франции, с которой выиграл Лигу наций. В голосовании за «Золотой мяч» он занял только седьмое место. Его признание вопросов не вызывает, но и Левандовски не остался без своей порции аплодисментов.

Были и другие номинации: лучший агент - Федерико Пасторелло (его клиент – Ромелу Лукаку из «Челси»). Лучший спортивный директор - Чики Бегиристайн (»Манчестер Сити»). В номинации инновация года выиграла итальянская Серия А. Испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону», стала лучшей футболисткой года. А ее клуб – лучшей женской командой.

Месси на этот раз остался без награды. В 2021-м нашлись те, кто провел этот год ярче и успешнее.