«Локомотив»: пока – шестой, но ждем рывка весной

Не все так печально

Итоги 2021 года для «Локомотива» нельзя охарактеризовать однозначно. Во-первых, отметим: в мае красно-зеленые взяли очередной Кубок России. А значит, год в любом случае надо записать в позитив (к слову, почти за семь лет при президенте Ольге Смородской удалось завоевать всего один трофей). Да, к концу 2021-го команда, пожалуй, немного просела по результатам – хотя 7 побед, 7 ничьих и 4 проигрыша в осенне-зимней части сезона РПЛ провалом точно назвать нельзя. Но это результат инициированной самим руководством клуба трансформации, без которой будущее представлялось совершенно нерадужным.

Стратегические инициативы в «Локомотиве», затеявшем глобальную реконструкцию, во многом ориентируясь на успешный пример «Динамо», объясняют просто и доходчиво: не получится таскать каштаны из огня, не обжегшись. Многое успел сделать лично Ральф Рангник, которого считают гуру и учителем самые знаменитые современные тренеры. Начиная с его соотечественника Юргена Клоппа и продолжая поднявшим «Динамо» другим немцем Сандро Шварцем. А когда герр Рангник отправился тренировать «Манчестер Юнайтед» (что только подчеркивает, какого полета птицу удалось заманить «Локо»), то оставил за себя на хозяйстве ближайшего соратника – Ларса Корнетку, тоже весьма видную фигуру в европейском футболе.

ФК «Локомотив»

Плоды работы Гисдоля, который активно использует высокий прессинг, уже видны: 7,52 — это показатель интенсивности прессинга красно-зеленых осенью. Между прочим, по этой характеристике они занимают 1-е место в Российской Премьер-лиге. Конечно, большое количество беговой работы футболистам с ходу освоить непросто – от этого и провалы в защите, которые мы нередко можем наблюдать. Но специалисты, в том числе и именитые ветераны железнодорожников, все видят и призывают подождать, прежде чем делать выводы.

Так, экс-футболист «Локо» и сборной России, чемпион страны-2002 и многократный обладатель Кубка Юрий Дроздов, ныне занимающий пост главного тренера ФК «Сахалинец», отмечает: «Про Рангника не зря столько говорили, что это один из самых уважаемых специалистов в Европе, а в Манчестере сейчас подчеркивают, что он инновационный тренер. В «Локомотиве» он провел практически 10 месяцев – это само по себе хорошо. А его правая рука, Ларс Корнетка, будет работать дальше, как и главный тренер Маркус Гисдоль, они знают все требования Ральфа. Я как тренер вижу, что выстраивает нынешний штаб. В первую очередь это высокий прессинг. Другое дело, не достает пока физических кондиций. Это понятно, ведь проводил летнюю предсезонку еще предыдущий тренер. У него были другие требования. Сейчас игроков не хватает на 90 минут такого энергозатратного футбола. Посмотрим, как нынешний штаб проведет зимой сборы, заложит базу. Думаю, тогда весной увидим другой футбол».

О том же говорит и бывший футболист «Локомотива» и сборной СССР Андрей Калайчев: «Нужно время. Спрашивать с Маркуса Гисдоля будем весной. По осенней же части замечу, что ни в одном матче у «Локо» не было оптимального состава… Да и в целом требуется усиление. Нужны, так скажем, подходящие тренерскому видению игроки. Говорил и говорю, нельзя сейчас тренера менять. Иначе «Локомотив» начнет превращаться в «Спартак». Надеюсь, что на зимних сборах тренерский штаб себя проявит».

Судьи тоже напортачили

Мешали «Локо» и судейские ошибки. Которые потом признавал даже КДК РФС, отменив, например, красную карточку бразильца Мурило, полученную в игре 15-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом». Легендарный капитан «Локомотива» и участник ЧМ-2002 в составе сборной России, 5-кратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов подчеркивает: «А я и сразу после матча говорил, что арбитр Сергей Иванов грубо ошибся, показав красную карточку защитнику «Локомотива», причем ошибся далеко не в первый раз. Дело в том, что в том эпизоде не было фола последней надежды: форвард грозненцев двигался не к воротам, а в сторону угла поля. Выходит, справедливость восторжествовала, но не до конца».

ФК «Локомотив»

Хватало и других эпизодов. Практически после каждой второй игры «Локо» футбольные власти могли начинать разбирательство и наказывать судью. Но не разбирались, не наказывали. Почему? Загадка. Вообще, складывается ощущение, что интенсивная игра железнодорожников завораживала судей, которые впадали в ступор и откровенно плыли.

Трансферы, трансферы…

Трансферная политика «Локо» получилась в целом удачной. Причем это касается не только трансферов, что называется, на вход, но и на выход. Начнем перебирать футболистов, у которых закончились контракты. Правильно ли их не стали продлевать? Судите сами. Игнатьев, Идову, Коченков – карьеры этих футболистов однозначно прошли свой пик, что видно и по их нынешним выступлениям за «Рубин», «Химки» и тульский «Арсенал» соответственно. Топ-клубами они уже не востребованы. Как и автор «золотого гола» Евро-2016 португалец Эдер – он отправился доигрывать в Саудовскую Аравию.

ФК «Локомотив»

Отдельная история – поляк Гжегож Крыховяк. Да, он на виду, продолжает получать вызовы в национальную команду Польши. Но сколько он получил в той же сборной, да и своем нынешнем клубе «Краснодаре» карточек, в том числе красных? Сколько раз подвел команду? Да и в целом капризная звезда, которая зарабатывает к тому же намного больше остальных, как правило, создает в раздевалке токсичную атмосферу – эти моменты нельзя не учитывать в футболе высшего уровня, где мелочей не бывает.

Из приобретений в первую очередь выделяются перспективные российские футболисты Тикнизян и Марадишвили. Первый может сыграть крайнего защитника или хавбека и своими действиями доказал, что способен и на быстрый прорыв, умеет обвести любого защитника. Второй – игрок формата «бокс-ту-бокс»: хорош и в отборе, где помогает опорным полузащитникам, и в атаке, где способен забить не хуже многих нападающих. Это не осталось незамеченным тренерами сборной, которые включали его в расширенный состав национальной команды. Из иностранного десанта отметим в первую очередь Бека Бека: французский опорный хав блистает изысканными дальними передачами – прямо в ногу, причем у соперника, как правило, нет шанс перехватить такой пас.

ФК «Локомотив»

Отдельно стоит отметить лучшую в России Академию «Локомотива», которая исправно пополняет основной состав качественными футболистами. Самый свежий пример – Даниил Худяков, который и в чемпионате России уже провел матч на ноль, и не стушевался в Лиге Европы. Гилерме будет непросто выиграть у него конкуренцию после возвращения из лазарета.

Подписал после ухода на зимнюю паузу «Локо» и нового футболиста – защитника Марка Мампасси из донецкого «Шахтера». Экс-футболист «Локомотива» и сборной России, участник ЧМ-2002 и Евро-2004 Дмитрий Сенников, считает, что красно-зеленые не ошиблись: «Если учесть проблемы с составом, то «Локо» нужно было усиливаться, как, собственно, и любому клубу, который столкнулся с кадровыми сложностями... Проблемы в центре обороны, да и на флангах у «Локомотива» очевидны. Но если и приобретать новичков, то лучше делать это вовремя, перед первыми сборами, чтобы они могли успеть вписаться в коллектив, а тренеры как следует с ними поработали. Гисдолю нужно дать время».

«Есть ростки будущей удачной игры»

Да, традиционно зимой клубы РПЛ потянутся на сборы. Вот здесь поклонникам «Локомотива» и надо ждать работы, которая должна принести весной результат.

Экс-капитан «Локомотив», обладатель Кубка СССР Евгений Милешкин подчеркивает: «На зимние сборы можно смотреть с оптимизмом. Работы, безусловно, впереди непочатый край. И как команда проведет вторую часть чемпионата – тут как раз все зависит от сборов, которыми будет руководить нынешний тренерский штаб. Уже радуют молодые футболисты, уже есть ростки будущей, надеюсь, удачной игры. Но при этом замечу, что некоторым опытным игрокам стоит задуматься о своей игре в последнее время».

Пожалуй, с многолетним капитаном «Локо» стоит согласиться: кому-то из тех, кто не оправдывает надежд, придется пройти на выход. Что поделать – это футбол, тут прошлые заслуги не в счет… Все определяет результат.