«Локомотив» и стоимость игроков: интересная информация

Но в последнее время, с развитием эпохи интернета и всеобщей цифровизации, добавилось в нашу футбольную повседневность и много других цифр – от банковских счетов игроков до индексов xG. А еще болельщики и специалисты очень любят обсуждать, насколько выросла трансферная цена того или иного футболиста. И тут, как правило, лучший помощник – самый авторитетный в этом контексте сайт transfermarkt.ru.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Где еще проверить, насколько вырос или упал в цене игрок? Лучше всего – именно там. А где убедиться в том, что твои предположения оказались верны? Тоже именно там. Вот, например, мы писали, что работа в «Локомотиве» ориентирована на то, чтобы молодые футболисты прогрессировали – и соответственно росла их стоимость. Так и происходит (и в основном – именно с молодежью). Посмотрите, как прибавили не только на поле, но и в цене Алексис Бека Бека, Тин Едвай, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Даниил Худяков. И все, потому что в «Локо» знают, на кого делать ставку и кого приобретать.

Источник фото: ФК «Локомотив»

А представьте, как ребята еще будут расти в цене благодаря работе и хорошей концепции клуба! Вот выкладки, которые говорят об успешности бренда, о правильности выбора пути и философии «Локомотива» (с сайта transfermarkt.ru).

Начнем с собственных воспитанников, пришедших из молодежки и «Казанки». Худяков: поднялся почти в 4 раза (со 175 тысяч до 600 тысяч евро). Максим Петров: с 300 до 500 тысяч. Сергей Бабкин: со 150 до 350 тысяч.

Теперь – приглашенные из ЦСКА обладатели российских паспортов. Тикнизян: вырос на 300 тысяч евро – теперь стоит 2,8 млн., Марадишвили поднялся на 500 тысяч – сейчас его цена 3,5 млн евро.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Вырос в цене и хорват Едвай – на 1 миллион евро (сейчас он стоит 4 млн евро!). Француз Бека Бека: поднялся на 1,5 млн – теперь его цена 3,5 миллиона евро. И даже не играющий сейчас англичанин Анджорин вырос с 2,5 до 3 миллионов.

Стоимость Джирано Керка и Франсуа Камано осталась без изменений. Но уверены, что при правильном отношении к делу они будут прибавлять. Как и Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, чья цена – тоже на прежнем уровне.

Источник фото: ФК «Локомотив»

А теперь – о том, кто подешевел. Федор Смолов: видим снижение цены на 1 млн евро – до 7 миллионов. Антон Миранчук: снижение на 2,5 млн евро – до 7,5 миллионов. Зе Луиш: на 2,5 млн евро – до 2 миллионов. Пабло: на 1 млн евро – до 8 миллионов. Мурило: на 500 тысяч – до 2 млн евро. Возможно, от кого-то из этого списка уже пора избавляться: в футболе былые заслуги не в счет. И «Локо» умеет это делать: вовремя же отправили в другие клубы, например Игнатьева, Идову, Коченкова, Эдера.