Алексей Петрушин: Если Смолов перейдет в «Динамо», ему никто не гарантирует место в основе

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что нападающий железнодорожников уже провел предварительные переговоры со своим клубом об условиях трансфера.

- Алексей Алексеевич, как вы относитесь к информации о том, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может вернуться в «Динамо»?

- С одной стороны, это форвард хорошего ровня. Плюс конкуренция никому никогда не мешала. Считаю, этот трансфер был бы хорошим ходом со стороны «Динамо». Команда сейчас борется за первое место и хороший футболист пригодится.

- Как считаете, у «Динамо» есть проблемы с нападением, учитывая, что клуб пытается усилить эту позицию?

- Если приглашают Смолова, значит, определенные проблемы есть. Думаю, Федора берут для того, чтобы он играл и составил хорошую конкуренцию в эту линию.

- Смолов не так много забивал в «Локомотиве». Считаете, это игрок основного состава для команды, которая борется за самые высокие места?

- Трудный вопрос. Будут сборы, подготовка к весенней части сезона. У «Динамо» запланировано восемь контрольных матчей. Никто на сто процентов не гарантирует Федору место в составе. Все решит его игра.

- В СМИ писали, что «Локомотив» готов отпустить Смолова за относительно небольшие деньги.

- Мне трудно что-то говорить о «Локомотиве», потому что я не знаю, какая там ситуация.

- Летом Смолов станет свободным агентом. Если он никуда не перейдет, будет ли на него спрос на трансферном рынке?

- Все решит вторая часть чемпионата. Думаю, если Федор останется в «Локомотиве», то сможет улучшить свои показатели.