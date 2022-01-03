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Евгений Ловчев: Смолов классный форвард, он усилит «Динамо», и для сборной его переход полезен

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о переходе Федора Смолова в «Динамо».
Евгений Ловчев: Смолов классный форвард, он усилит «Динамо», и для сборной его переход полезен
03 января 2022 15:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Локомотив"

- Очень противоречивые мнения различных специалистов, футбольных людей о переходе Федора Смолова в «Динамо». Мол, форвард уже едет с ярмарки, ничем «Динамо» не поможет. Что думаете вы по поводу этого трансфера?

- Совершенно не согласен с этим мнением. Смолову важно перейти в играющую команду, а «Динамо» сейчас именно такая команда. И чтобы ему чаще мячи доставлялись. С этим проблем точно не будет, Федор переходит в команду, где много молодых ребят, и он там будет вроде дядьки-наставника.

И потом, он уже был в «Динамо», многое ему там знакомо, даже база та же. Он попадает в привычную среду.

- Но тогда Смолов в «Динамо» не сильно выделялся…

- Тогда там играли Воронин, Кураньи, Вальбуэна, Самедов. Они задавали тон, а Смолов был еще молодой, чтобы в такой компании верховодить. Теперь он приходит в молодой коллектив в качестве проигравшего много где, в том числе, за границей. Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих «Динамо».

- Известный агент Дмитрий Селюк считает, что Смолов будет кричать на молодых, что ему пас не дают или дают не туда.

- Федя не крикливый, это не про него.

- А еще, если Смолов окажется на скамейке, молчать не станет и начнет подрывать атмосферу в коллективе.

- Ну, на скамейке он точно не окажется. Очевидно, что «Динамо» берет такого нападающего, чтобы он играл постоянно.

Для самого Федора этот переход очень важен и полезен – он сменит обстановку. И полезен для сборной тоже в преддверии стыковых матчей чемпионат мира.

источник: «Советский спорт»
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