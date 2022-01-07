Валерий Гладилин: «Спартаку» из-за перебора легионеров надо прощаться с Хендриксом

- У «Спартака» после покупки нападающего Шамара Николсона перебор легионеров. Как считаете, от кого необходимо избавиться?

- Для начала надо понимать, кто такой Николсон: сильнее ли он легионеров «Спартака», которые есть в команде. Ведь в линии нападения красно-белых Ларссон, Понсе и Промес. Это уже проверенные футболисты и они понятны. Мы видели их лучшие матчи. Это игроки национальных сборных. А этого парня я не знаю. Что у него за потенциал? Но надо понимать один момент. Может быть у того же Ларссона нет желания оставаться в команде. Или у Понсе есть хорошее предложение, и он хочет уйти. Не надо никого удерживать, если у ребят есть предложения из более сильных чемпионатов. Иначе они будут играть не очень здорово.

- У Понсе есть вариант с «Дженоа». Но в отличие от Ларссона, он был полезен «Спартаку» в первой части сезона. Может быть, Джордан лишний в команде? Или вы думаете, что он еще заиграет в «Спартаке»?

- У него есть мастерство и потенциал. Все зависит от его желания выступать за «Спартак». Когда он хотел играть, то сам приводил себя в порядок, нанимал тренера по физподготовке. Сейчас у него функциональное состояние плохое. Ему надо набрать кондиции, чтобы быть лидером команды, а не подыгрывающим футболистом. А это только от него зависит. А что касается Понсе, он ярко проявлял себя в отдельных матчах. Тут тоже надо смотреть на его настрой: хочет ли он уходить или еще поиграть. Лучше клуб заработает деньги на трансфере и пригласит футболиста, который хочет играть.

- Самый очевидный вариант на выход – Хендрикс. Тем более писали, что им интересуются «Химки». Что об этом думаете?

- Он и не был основным игроком. Сидел для ротации. Хендрикс выходил на поле тогда, когда не в порядке был кто-то из основных футболистов. Даже наши молодые ребята, которые иногда появлялись в составе, сильнее него. Плюс у них есть перспектива роста. А Хендрикс уже играет на одном уровне. Он не стал лидером. А зачем держать в команде легионера, который только на замены выходит? Хендрикса надо отдавать, если есть вариант.

- Также писали по поводу интереса к Жиго и Айртону.

- Думаю, Айртона можно было бы продавать, потому что взяли Хлусевича. Это хороший футболист, по нему видно. К тому же он выступает в молодежной сборной и там выделяется. Потенциал у него большой.

- Но ему еще надо заиграть в «Спартаке»?

- Этот парень с характером и он заиграет. А Айртон уже останавливается в росте. Он играл сильнее, когда пришел, а сейчас успокоился. Не тот результат дает. Мало создает остроты впереди и в обороне допускает ошибки. Тут тоже многое зависит от того, хочет он играть в «Спартаке» или нет. Легионер должен хотеть играть.

- Кстати через полгода почти наверняка вернется из аренды Алекс Крал. Что с ним делать дальше?

- Не думаю, что он особо сюда рвется. А брать футболиста, который не имеет игровой практики… У него была неплохая связка с Зобниным. Если она снова получится, тогда другое дело. Но они оба не в лучших кондициях. И я не уверен, что возвращение Крала станет для «Спартака» усилением.

- Ждете еще каких-то покупок от красно-белых?

- Сильные футболисты – очень дорогие. И они особо к нам не рвутся. Все-таки у нас не такой чемпионат по рейтингу. Возможно, кто-то приедет на перспективу или доигрывать. Разве что Мозеса можно считать исключением. Но у него там не срасталось. Тут он хорошо себя проявил, старается, и его, видимо, все устраивает.