Дмитрий Селюк: Фарке - ноунейм?! Это Гончаренко ноунейм

Утверждается, что переговоры клуба с 45-летним немецким специалистом находятся на завершающей стадии.

Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 по 2021 годы. Он дважды выводил клуб из Чемпионшипа в АПЛ. В ноябре прошлого года специалист покинул «Норвич» из-за неудовлетворительных результатов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Фарке хорошая кандидатура для «Краснодара».

- Много комментариев по поводу Фарке. Большинство сводится к тому, что «Краснодар» возглавит ноунейм.

- Кто так говорит, тому посоветую больше интересоваться футболом. Тогда они не будут попадать впросак с такими комментариями. Ноунейм – это Гончаренко. Для них тренер из Белоруссии – это звезда, а человек, который дважды выводил команду из Чемпионшипа в АПЛ, никто.

Надо себе представлять, что такое Чемпионшип и каков его уровень. Это сложнейший турнир. И вывести оттуда команду в премьер-лигу, очень непросто. Это достижение! Поэтому все эти разговоры про ноунейма считаю непрофессиональными.

Мне нравится, что на эту тему высказывается такой «специалист», как Геркус, который столько начудил с трансферами в свое время в «Локомотиве».

- Все-таки про Фарке хотелось бы ваше мнение узнать…

- Как говорил Линекер, в футбол играют 11 человек, но побеждают всегда немцы. Если специалиста из Германии приглашают в Англию, это уже о чем-то говорит. Я говорил выше, что вывести команду из Чемпионшипа в АПЛ очень сложная задача, а Фарке это сделал дважды. Знаю, что многие хозяева клубов Чемпионшипа вкладывают огромные деньги, мечтают о премьер-лиге, а выйти в АПЛ не могут.

Единственное, мы пока не знаем, насколько верна эта информация. Галицкий об этом пока ничего не говорил. А уже называлось несколько имен потенциальных тренеров.

Если Фарке все-таки придет, посмотрим, насколько немцу будет комфортно работать под руководством Галицкого.