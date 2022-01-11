Первое Эль-Класико Хави не взять. В Суперкубке Испании у «Барсы» мало шансов против «Реала»

В истории культового противостояния «Барселоны» и «Реала» нечасто случалось, чтобы перед Эль-Класико одна из команд выступала бы в роли безоговорочного фаворита. Но сегодня ситуация перед полуфиналом Суперкубка Испании выглядит именно так. Все специалисты, эксперты и букмекеры в один голос прогнозируют победу мадридского клуба, и этому есть свои объяснения.

«Реал» после возвращения в клуб опытнейшего тренера Карло Анчелотти обрел стабильность. В чемпионате страны «сливочным» нет равных. Они уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая идущую шестой «Барсу» на 17 (!) очков, пусть и сыграв на матч больше. Дошло до того, что некоторое время назад итальянский наставник лидера Примеры заявил, что не видит в каталонцах конкурента по чемпионату.

Источник фото: ФК «Барселона»

Так оно и есть на самом деле. Смена Рональда Кумана на Хави, как и ожидалось, не дала быстрых результатов. «Барселона» по-прежнему в поисках игры и состава. Кадровых проблем у сине-гранатовых так много, что разгребать завалы после накопившихся за годы трансферных ошибок предстоит еще долго. Хотя первые перемены к лучшему видны.

Каталонцы отправили в аренду Филиппе Коутиньо, договорились о новом контракте с Самюэлем Умтити на новых условиях. Французский защитник пошел на понижение зарплаты, благодаря чему «Барса» сможет вписаться в потолок и зарегистрировать приобретенного у «Ман Сити» в конце декабря Феррана Торреса. Хави ждет, что новичок вовремя сдаст отрицательный тест на коронавирус, иначе останется зрителем матча.

Источник фото: ФК «Барселона»

В состав сине-гранатовых вернулись Френки Де Йонг, Ансу Фати и Рональд Араухо. Они прибыли вместе с командой в Саудовскую Аравию, но пока нет ясности, смогут ли эти футболисты помочь в игре с «Реалом». Точно не увидим мы Эрика Гарсию. Защитник получил травму в матче с «Гранадой» и пропустит предстоящую встречу.

У «Реала» все хорошо по части состава, перед поездкой в Эр-Рияд была разгромлена дома «Валенсия» - 4:1. По дублю в той игре сделали Карим Бензема и Винисиус. Эта парочка сегодня в полном порядке, наводит ужас на соперников в своем чемпионате, так что вряд ли «Барса» способна остановить их голевое шествие. Как и весь «Реал».

В личных встречах с мадридцами дела у каталонцев не ладятся давно. «Барселона» не может победить «Реал» уже почти три года - с марта 2019-го. С тех пор в пяти матчах было четыре поражения и ничья. Все идет к тому, что свою печальную серию сине-гранатовые продолжат, а Хави проиграет первое Эль-Класико в роли тренера.

Источник фото: ФК «Барселона»

Суперкубок Испании проводится в Саудовской Аравии с сезона-2019/20. Формула напоминает финал четырех, только без матча за третье место. Квартет составляют призеры чемпионата и обладатель Кубка страны. Новый формат и позволил увидеть Эль-Класико. Во втором полуфинале выяснять отношения будут чемпион Испании «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао, который в финале Кубка в 2021-м проиграл «Барсе» - 0:4. Тот трофей стал последним для Лео Месси в составе каталонской команды. «Реал» же в прошлом сезоне завоевал бронзу в Примере.

Эль-Класико состоится 12 января, второй полуфинал играется на следующий день. Финал запланирован на 16 января, и сегодня в нем мало кто видит «Барселону». Помочь сине-гранатовым побороться за трофей поможет разве что полная самоотдача, супернастрой и приличная доля везения. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.