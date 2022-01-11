Валерий Газзаев: Надо увеличить количество команд в РПЛ до 18, а лимит на легионеров убрать

О НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

- Показатель уровня развития футбола в стране – победы на международной арене сборной или клубов. Мы можем вспомнить 2005-2008 года, когда «Зенит» и ЦСКА выиграли Кубок УЕФА. Основной костяк сборной был составлен из игроков этих двух клубов. Тогда наша сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы. Вспомните, сколько наших футболистов из этого состава уехали в ведущие клубы Европы? А сегодня уровень нашего футбола не отвечает даже инфраструктуре, которая у нас есть.

Что касается финансового вопроса, у нас пять лидирующих клубов имеют возможность купить абсолютно любого футболиста, но игроки у нас не растут. Был Аршавин, Березуцкие, Акинфеев. Я не знаю, какой в последнее время тренировочный процесс у наших команд, как они готовятся, но мы видим десятое место в рейтинге УЕФА. Это почти третий эшелон профессионального футбола в Европе. Посмотрите, какой сегодня прогресс. Смотришь английский, испанский, итальянский чемпионаты и наш. Качество игры совсем другое. Нам надо приглашать хороших футболистов.

О РАСШИРЕНИИ ЧИСЛА КОМАНД РПЛ

- Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных. Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ.

О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ФИНАНСИРУЮЩЕГО СПОРТ

- В седьмом созыве государственной думы я внес проект о льготном налогообложении для бизнеса и компаний, которые финансируют профессиональный спорт. Более того, я этот вопрос задавал Медведеву, когда он был председателем правительства, и наша фракция с ним встречалась. Он сказал, что я прав, но пока мы не созрели для этого. Считаю, это был бы самый лучший выход. Неужели в том же Калининграде, где есть прекрасный стадион, но нет команды, и есть 150 бизнесменов, не найдется одного, которому можно сделать налоговые льготы и он будет содержать команду? Вот простой выход из ситуации.

О ПОТОЛКЕ ЗАРПЛАТ

- Раньше премиальная система была так выстроена, что только за первое – второе место игроки получали бонусы. Ниже третьего места никто ничего не получал. Мы пытались прописать такой контракт, где была базовая зарплата и бонусы. Никто из футболистов не пошел на это, потомку что из бонусной зарплаты можно недодавать или снимать деньги за нарушения. Все игроки выступают за целостность контрактов. А что касается потолка зарплат, считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. У нас есть пять клубов, игроки которых получают большие зарплаты, и есть десять клубов с зарплатами среднего уровня. От наших лидеров мы ждем, что они будут хорошо выступать на международной арене, что давало бы нам возможность привлекать иностранцев хорошего уровня. Это очень важно. Если мы снизим потолок зарплат, что тогда получится? Кто к нам приедет?

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Должна быть конкуренция, чтобы растить наших игроков. Лимит надо убрать. Наши футболисты должны расти в естественных условиях. Должна быть конкуренция. Взять 2005-2008 года. Тогда не было лимита. К нам приезжали качественные легионеры. Но у нас задача был брать молодых, талантливых игроков. Мы за ними следили. Приехали Вагнер, Корвальо, которым было 20 лет, Жо, которому было 18, и Дуду - 21 год. Из ЦСКА они попали в свои сборные. Поэтому я считаю, что лимит абсолютно не нужен. Наши футболисты должны в конкуренции бороться за место в составе. Могу привести пример Дзагоева и Карвальо. Когда Алан начинал играть, было видно, что это талантище, а Корвальо уехал в Бразилию. Костяк российских клубов должны составлять наши игроки. Невозможно, чтобы приезжало десять португальцев, как это было в «Динамо». Нельзя это допускать.

Что касается зарплат, в ЦСКА в мое время они были не очень большие у молодых футболистов. А потом, с учетом прогресса и результата, им повышали зарплату каждый год. Потому что каждый год мы выигрывали то Кубок, то чемпионат. Надо жить от простого к сложному, брать молодого парня, доверять ему и помогать. Он будет ошибаться, но прогрессировать. Мы это видим сегодня в «Динамо». Тренер их ставит, да, у ребят были неудачные матчи, но они растут.