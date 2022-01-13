Бензема и Винисиус снова выигрывают Класико! «Барса» выздоравливает, но пропускает «Реал» в финал

АЛВЕС ПРОТИВ ВИНИСИУСА

2022 год начался для футбольных болельщиков превосходно. Сначала АПЛ и серия A подарили нам несколько ярких топовых матчей, а в среду нас ждали сразу три классных игры – полуфинал Кубка английской лиги, финал Суперкубка Италии и Эль-Класико в полуфинале Суперкубка Испании. Красота!

Эта встреча с «Реалом» стала для Хави первой в роли главного тренера. Перед матчем он как будто соревновался с Карло Анчелотти в раздаче комплиментов сопернику, но оба признавали, что в этом противостоянии может произойти что угодно. Пусть «Реал» и видится фаворитом.

У «сливочных» состав практически неизменен. Разве что не смог сыграть Давид Алаба, которого заменил Начо, а на правом фланге атаки вышел Марко Асенсио. Хави испытывал куда больше проблем. Экспериментальной и неоптимальной выглядела его линия атаки – дебютировавший за «Барсу» Ферран Торрес, Люк де Йонг (его безрезультатно пытаются сплавить уже зимой) и Усман Дембеле на левом краю вместо правого. Также обращает на себя внимание выбор 38-летнего Дани Алвеса в качестве оппонента реактивному Винисиусу Жуниору.

В полуфинале турнира сошлись две команды, наиболее часто его выигрывавшие. На счету сине-гранатовых 13 побед в Суперкубке, а у «Реала» - 11. Эта игра состоялась на 68-тысячном «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

ВИНИСИУС НАКАЗАЛ БУСКЕТСА, ЛЮК ДЕ ЙОНГ ЗАТЕРРОРИЗИРОВАЛ КУРТУА

Кто бы ни имел преимущество и как бы ни складывалась игра, картина последних Эль Класико неизменна – «Барселона» владеет мячом, «Реал» ловит соперника на контратаках. Мадридцы малыми силами быстро переходили центр поля и искали впереди быстрых и техничных Винисиуса, Карима Бензема или Асенсио. Благо, при наличии Тони Крооса и Луки Модрича в плеймейкерах недостатка нет.

Каталонцы не отходят от своей игры, но в последние два-три года им банально не хватает класса для реализации этого сложного стиля. Они привычно упирались в стену вдали от чужой штрафной, теряли мяч и во весь упор мчались назад. Гави и Френки де Йонг не могут так вести игру, как когда-то это делали Хави и Андрес Иньеста.

Открываются они тоже слабо, что и привело к первому голу в середине первого тайма. Серхио Бускетс, находясь с мячом на своей половине, не нашел вариантов для продолжения и позволил Бензема себя обокрасть. Последовала быстрая передача на ход Винисиусу, и тот с угла легко отправил мяч в сетку. Просто невероятно, как в нынешнем бразилец сезоне реализует моменты.

Лишь после этого каталонцы завелись и провели несколько атак, три из которых получились опасными. И во всех трех случаях после передач с левого фланга завершал их Люк де Йонг. Только вот так упрощая игру, подопечным Хави удается что-то создавать. Просто, зато эффективно. Отсюда под занавес тайма и пришел ответный гол – Люк де Йонг после диагонали скинул мяч налево и сам же затем воспользовался прострелом Дембеле, от штанги отправив мяч в ближний угол.

БЕНЗЕМА КУРАЖИТСЯ, ФАТИ СПАСАЕТ ХАВИ

Благодаря активности в последнюю 15-минутку каталонцы могут утверждать, что счет первого тайма оказался справедлив, тем не менее, Хави сделал выводы из увиденного и в перерыве убрал двоих наименее полезных игроков – Френки де Йонга и Феррана Торреса заменили Педри и Абдессамад Эззалзули. Испанец очень здорово вошел в игру и с первых минут стал рисковать и обострять. С его появлением еще чаще оказывался на ударной позиции Дембеле.

«Барса» после выхода из раздевалки врубила тотальный прессинг и буквально задавила бланкос. Мадридцы не могли вывести мяч со своей половины поля, надеясь только на разгон Винисиуса, легко посадившего Дани Алвеса на карточку. Скорость игры разительно увеличилась, но кроме бразильца в «Реале» никто с ней не справлялся.

И все-таки у Хави многовато возрастных и медлительных игроков. К середине тайма они подустали и разжали челюсти. Сливочные вновь выровняли игру, снизили остроту у своих ворот до минимума и за счет индивидуального мастерства лидеров атаки создали пару убойных моментов – первым прицельным ударом в дальний угол Бензема попал в штангу, а второй потащил Марк-Андре тер Штеген. Увы, его подвиг партнеры не поддержали, позволив Дани Карвахалю успеть к мячу и прострелить – мяч от вратаря попал точно во французского нападающего.

В отличие от первого тайма, «Реал» не стал откатываться назад, но победный счет все равно не удержал. На 83-й минуте каталонцы разыграли угловой, а вышедший на замену Ансу Фати подрезал мяч в дальний угол, оставив защитников мадридцев недоуменно взирать друг на друга и переспрашивать, а кто его, собственно, должен был держать? Мгновениями ранее Анчелотти поторопился заменить как всегда великолепного Луку Модрича на Федерико Вальверде, а без хорвата хребет «Реала» переломить куда проще. Сливочные чудом дожили до дополнительного времени – Куртуа, например, прервал выход Дембеле один на один.

ОЗАРЕНИЕ ПО-КОРОЛЕВСКИ

Пора признать, что Хави уже очень здорово управляет игрой. Дважды, уступая в счете «Барселона» заводилась, здорово использовала переводы мяча с фланга на фланг и за счет преимущества в воздухе отыгрывалась, забивая с линии вратарской. Да еще и во втором случае мяч забил вышедший на замену Фати.

В дополнительное время каталонцы великолепно контролировали мяч, темп и игру. Все сильнее бросалось в глаза, что «Барса» играет за счет командной игры, а «Реал» надеется на озарения атакующей тройки (Асенсио на 68-й минуте заменил Родриго).

Тем невероятнее, что эти озарения случаются так часто. Вырвавшись из-под прессинга, мадридцы провели очередную быструю контратаку. Каземиро протащил мяч через центр и отдал направо Родриго, а тот покатил во второй темп – зону, которую каталонцы не могли удержать на протяжении всей игры. Винисиус на замахе пропустил мяч дальше, а Бензема уступил право нанести голевой удар Вальверде.

Блауграна не сдавалась до последних минут, чему способствовали и замены Хави. В отличие от оппонента, в основное время он сделал пять замен (Анчелотти – три), а на 110-й последнюю, шестую. Его игроки были свежее, тогда как мадридцам приходилось все сложнее. Винисиус даже не смог доиграть из-за мышечных проблем.

И все же с третьей попытки «Реал» выстоял и вышел в финал, продлив победную серию в Эль Класико до пяти матчей. В другом полуфинале в четверг вечером сойдутся «Атлетико» и «Атлетик».

Суперкубок Испании

Полуфинал

«Барселона» - «Реал» - 2:3 (0:1)

Голы: Винисиус, 25 – 0:1. Л. Де Йонг, 41 – 1:1. Бензема, 72 – 1:2. Фати, 83 – 2:2. Вальверде, 98 – 2:3.

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес (Депай, 78), Араухо, Пике, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 46), Гави (Нико Гонсалес, 78), Торрес (Эззалзули, 46; Жутгла, 110), У. Дембеле, Л. Де Йонг (Фати, 66).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90), Милитао, Начо, Ф. Менди, Каземиро, Модрич (Вальверде, 83), Кроос, Асенсио (Родриго, 68), Винисиус (Камавинга, 110), Бензема.

Предупреждения: Торрес, 23. Алвес, 51. Каземиро, 75. Вальверде, 99.

Судья: Монтера (Испания).