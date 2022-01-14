Лимит по формуле «13+8+4» - безумие. Но если цель – закопать российский футбол, он подойдет идеально

Журналисты и эксперты, обсуждающие лимит на легионеров в РПЛ, уже осипли, но этим разговорам не видно ни конца, ни края. Российский футбол оказался между молотом и наковальней – реальным желанием клубов усиливаться к еврокубкам и эфемерным желанием неких лиц довезти сборную до Олимпиады. Каждый тянет в свою сторону, а в результате мы имеем какое-то половинчатое решение, которое не несет пользы ни тем, ни другим.

Клубы постепенно перетягивают одеяло на себя, убеждая руководство РФС в верности своей стратегии, суть которой сводится к тому, что лучше меньшее количество россиян будет играть в действительно сильном чемпионате, способном держаться в топ-6 рейтинга УЕФА, чем целая толпа копошиться в нашем болоте. Потому что в отсутствие качественных легионеров, без которых Россия рискует опуститься в конец второго десятка рейтинга, развития не будет, а их сюда можно заманить только перспективами ярко выступить в еврокубках и большими деньгами, но со вторым у нас с каждым годом все туже. Такой вот замкнутый круг.

С каждым месяцем РФС все ближе к тому, чтобы принять позицию клубов, однако в то же время там не очень понимают, как отчитываться перед министерством спорта, ведь разом результаты в гору не попрут, и в переходный период можно слететь с насиженных мест. Но поскольку двигаться куда-то тоже надо, появляется вариант, о котором рассказал журналист Иван Карпов.

Согласно его информации, один из рассматриваемых вариантов нового лимита на легионеров, предусматривает заявку из 25 человек (список A), в котором легионерам будут отданы 13 позиций. Еще восемь игроков – условные «россияне» (условные, потому что в этот список входят и белорусы с казахстанцами, и армяне с киргизами, то есть игроки из стран ЕАЭС) плюс четверо воспитанников.

Идея с воспитанниками неплохая, это правило существует, например, в заявках на еврокубки. Таковыми считаются футболисты, проведшие в клубе не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года. Однако у УЕФА нет понятия легионер (есть лишь понятие воспитанника местных клубов по тому же принципу, но без привязки к одной команде), поэтому пока не очень понятно, в какую категорию попадет условный молдаванин, выпустившийся из академии «Локомотива». Наиболее близкий пример на поверхности – Хвича Кварацхелия. В феврале ему исполнится 21 год, а в июле будет три года, как он в «Рубине». Если бы он родился на полгода позже, попал бы он летом в категорию «воспитанников», или остался легионером? По логике первый вариант ближе к истине, но как будет на деле?

Это, конечно, мелочь. Куда более интересно понять логику авторов этого формата в другом контексте. Согласно проекту, на поле смогут выходить только восемь легионеров, а это очень напоминает тот лимит, который был у нас раньше – 6+5 в поле. То есть некто хочет предложить клубам посадить на контракты еще пятерых иностранцев (сейчас их максимум 8 в заявке на сезон) без права выпускать треть из них на поле. Зачем? Чтобы они навязывали российским игрокам конкуренцию на скамейке запасных? Это каким-то образом усилит команды или сборную России?

Единственное разумное объяснение данному предложению в том, что в еврокубках этих ограничений нет, а значит, условный «Зенит» сможет выставить против «Челси» 11 Клаудиньо. Однако загвоздка в том, что на международной арене нас ждут в лучшем случае десяток матчей (в исключительном случае, может быть, 14), а весь остальной сезон пятеро легионеров будут видеть зеленый газон со стороны, то есть клубам с барского плеча дают возможность платить баснословные деньги игрокам, которые практически не играют. Но даже это актуально пяти-шести клубам, играющим в еврокубках. А что это даст середнякам вроде «Крыльев» и «Ахмата»?

Кроме того, можно вспомнить, чем обернулся опыт 6+5 в поле. Тогда клубы просто были вынуждены разделять «российские» позиции и «легионерские». Например, «Краснодар» в сезоне-2018/19 имел четверых иностранных центральных защитников – Уроша Спаича, Александра Мартыновича, Йона Фьолусона и Стефана Странберга, тогда как справа в обороне были только россияне: Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий и Николай Марков.

Как следствие, кандидаты в сборную России опять конкурировали не с сильными зарубежными игроками, а между собой, и никакого роста не следовало. В сумме Петров и Стоцкий провели за сборную шесть матчей, а основным на позиции там был… бразилец Марио Фернандес. То же будет и в том случае, если примут вышеописанный формат лимита – каждый клуб определит три позиции, на которые возьмет по два-три российских (белорусских, казахстанских) футболиста, и Валерию Карпину по-прежнему придется выбирать из троих россиян (если это будут россияне), задействованных в основе. Но если сейчас кандидаты в сборную хотя бы имеются в ротации, то при новом формате их не будет вообще. В общем, чушь несусветная.

И еще. В обстоятельствах, когда «лимитчиками» становятся футболисты с белорусским, армянским и так далее паспортами вся идея лимита летит ко всем чертям. Просто потому, что в отечественную сборную эти игроки не привлекаются и воспитываются нами для команд-соперниц. Это на государственном уровне эти страны могут быть нам дружественными, но на поле они соперники, однако мы своими руками даем им преференции развиваться в более сильной лиге, чем их собственные. А нашей сборной от этого ни тепло, ни холодно. Точнее, только холодно. Например, прямо сейчас проходит просмотр в «Зените» казахстанец Нуралы Алип, не попадающий под лимит.

Стоит добавить, что описанная выше формула лимита – всего лишь проект, и далеко не факт, что он будет изменен в таком виде. Однако сам факт его появления на свет уже много говорит о компетенции тех, кто его предлагает. Кто бы ни был его автором (мы не знает, сотрудник ли это РФС или, например, какой-то сторонней организации), с задачей окончательно закопать российский футбол он справляется на ура.

И это я еще не упомянул о якобы имеющем место предложении ввести «налог на минуты» для легионеров, суть которого сводится к тому, чтобы использующие иностранцев клубы (читай – богатые) платили тем, кто их не использует (читай – бедным), за каждую минуту, проведенную наймитом на поле. Не надо быть пророком, чтобы понять, к чему это приведет – восемь клубов нижней половины таблицы просто откажутся от иностранцев и будут тупо зарабатывать на «обкатке» россиян, в результате чего окончательно перестанут отличаться по уровню игры от клубов ФНЛ. Особенно смешно будет, когда половину своего состава они арендуют у «Зенита» и «Спартака» и за их же счет будут одновременно растить кадры и стричь зелень. Тому, кто это предложил, надо сразу дать Нобелевку по экономике.

Эти пляски вокруг лимита окончательно утопят нас в болоте, потому что задачу решают с конца - пытаются отправить сборную на Олимпиаду вместо того, чтобы сделать лигу (а через нее, и сборную) сильной. А надо наоборот.