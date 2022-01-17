Фетисов за запрет легионеров в РПЛ? А почему их не убрать из всех гослиг? В Думе же иностранцев нет

В ответ на коварный заговор пилильщиков бюджета, жучков-агентов и прочих потрошителей кошельков налогоплательщиков, задумавших в РПЛ практически обнулить лимит на мигрантов, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью СМИ заявил:

- Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам в нашем чемпионате. Цель любого чемпионата - формирование сборной, а новый лимит и тем самым увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно. Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В итоге это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал коллегу:

- Почему отмена легионеров — это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате. Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди россиян. При этом нужно будет ввести потолок зарплат. Тогда будет совершенно другая картина. За пять или более лет мы уже увидим результаты. И если в каждой команде будет по 6-7 добротных футболистов, это также создаст конкуренцию в сборной России.

Браво, Вячеслав Александрович! Вот и я твержу об этом лет пятнадцать. Наша молодежь не должна конкурировать в заведомо проигрышном положении с состоявшимися иностранными спортсменами со всего света – ну куда 18-летнему пацану против 25-летнего оббитого бугая с международным опытом? Юные россияне должны пробиваться наверх в соперничестве со своими сверстниками-соотечественниками. Так было у Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, Валерия Лобановского и Константина Бескова, Владимира Юрзинова и Николая Карполя, Александра Гомельского и Владимира Кондрашина, Игоря Турчина и Анатолия Блюменталя. Оттого мы и доминировали в хоккее и еврофутболе, волейболе и баскетболе, гандболе и водном поло.

И без единого иноземца! Более того, к Тарасову приезжали учиться канадцы во главе Боуменом, а к Лобановскому – итальянцы Липпи с Капелло, правда, потом об этом вспоминали неохотно. В отличие от создателя Русской пятерки, который проводил в НХЛ тренировки в перчатках Анатолия Владимировича из бенди.

Где все это?! Уничтожено ушлыми младореформаторами разного пошиба! Разве что шайба и волейбол еще подают какие-то признаки шайбы. Почему? Потому что только здесь ответственные люди, патриоты отечества, пытаются хоть как-то противостоять наплыву импортного ширпотреба. Честь им и хвала!

Правильно давеча сказал президент РФ – страна забыла, когда последний раз наши футболисты участвовали в Олимпиаде! А я помню. Случилось это еще при СССР на Играх-1988 в Сеуле, откуда великий Анатолий Бышовец привез золото, повергнув в финале Бразилию с будущими чемпионами мира Ромарио, Бебето, Жоржиньо, Таффарелом! В том же году ранее только летучие голландцы остановили в финале Евро бойцов Лобановского. Но и Ван Бастена, Гуллита и Ко мы побили в предварительном раунде.

Честно, жутко надоело жить этими воспоминаниями. Без всякой надежды хотя бы вообще попасть на Олимпиаду. Не говоря уже о медалях Евро и ЧМ. Деревяшку Евро-2008 заработали не мы, а хорваты, затащившие нас туда за шкирку. Зато нидерландский калиостро Хиддинк оставил нам в наследство 1-7 от Испании на том самом Евро и ночной кошмар в Мариборе.

Теперь предел мечтаний хотя бы в финальную часть ЧМ заползти (чтоб там знатно получить по шеям), пусть ее и расширили до неприличия. Если кто не в курсе, раньше туда попадали только 16 сборных, а на Евро – и вовсе четыре! И ничего – при том формате старосветского чемпионата мы брали золото и дважды серебро. Повторяю: когда в нашем футболе близко не было ни единого забугорника!

Что нам мешает отказаться от них сейчас? Да ничего! Было бы только желание у государственных мужей. Ибо хотя в России уже 30 лет как развитый капитализм, профессиональный спорт в стране почему-то финансируется из нашего с вами кармана. С какого перепуга?!

Да, есть в РПЛ клубы, которые содержат частники. Типа «Краснодара» или «Спартака». Какие к ним могут быть претензии? Пусть набирают игроков с тренерами хоть с Марса и платят им миллиарды. Из своего кармана.

С государственными командами ситуация принципиально иная. Если они выполняют социальную функцию, то пусть и получают из региональных бюджетов либо от госкорпораций как социальные работники. Порядок их зарплат, а также медиков, учителей, библиотекарей, аналогично финансируемых из бюджета, надеюсь, все себе отчетливо представляют. Ну да, в РПЛ есть поступления от телеправ, зрителей, продажи игроков и другой коммерческой деятельности. Вот вам резерв для поощрения ударников капиталистического труда!

Так что, уважаемый Вячеслав Александрович, в нашем так называемом профессиональном спорте вполне можно обойтись без потолка зарплат. Но, страстно поддерживаю вас и господина Терюшкова, с тотальным запретом на легионеров!

Как это установлено в Государственной Думе, где вы оба представляете фракцию «Единая Россия», а значит, можете принять любой закон. Ведь в нашем парламенте, насколько я знаю, нет ни одного депутата с иностранным паспортом. Равно как никто не получает из закромов родины оклад в миллионы долларов.

Почему в государственном профессиональном спорте РФ должно быть иначе?!