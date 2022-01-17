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Медина официально перешел в ЦСКА. Он очень хорош в передачах, но слаб в реализации

ЦСКА официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Парагвая Хесусом Мединой.
Медина официально перешел в ЦСКА. Он очень хорош в передачах, но слаб в реализации
17 января 2022 18:12
автор: Артем Зибрак
автор фото: mlssoccer.com

26 ГОЛОВ В 118 МАТЧАХ

Об этом переходе было известно давно. Еще три дня назад СМИ обратили внимание на то, что в заявке сборной Парагвая полузащитник был указан игроком ЦСКА, а накануне он в своем твиттере опубликовал эмодзе лошади. Тем не менее, до последнего момента армейцы не подтверждали факт заключения контракта. Видимо, утрясали последние детали.

Теперь вот объявлено – контракт с 24-летним парагвайцем подписан до конца сезона-2024/25. Он пришел на правах свободного агента. В декабре у него истекло соглашение с «Нью-Йорк Сити», в составе которого он забил 26 мячей и отдал 10 передач в 118 матчах и в прошлом году стал чемпионом МЛС. При этом за сборную у него всего один матч – точнее даже, пять минут в 2017 году. На родине выступал за «Либертад».

«Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей», – написал парагваец по-русски в личном твиттере.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИНГЕР

Медина довольно универсальный игрок. Если верить transfermarkt, то в течение профессиональной карьеры ему довелось поиграть на всех позициях в полузащите и атаке, вплоть до опорного полузащитника, но вообще он по натуре созидатель. Может сыграть на обоих флангах, однако, будучи левшой, предпочитает правый край, откуда удобнее обострять смещениями в центр. Здесь (то есть на позиции под нападающим) он тоже провел немало матчей и куда чаще забивал – 9 голов в 23 матчах на позиции АП против 10 голов в 48 матчах в роли ПВ.

С другой стороны, именно на правом фланге он наиболее вариативен, поскольку в равной степени может обыграть оппонента как движением в центр, так и по краю. Здесь он не столько заточен на завершение атаки, но это и понятно – «Нью-Йорк Сити», будучи одним из фарм-клубов «Манчестер Сити», пропагандирует аналогичный футбол, построенный на контроле мяча и коротких передачах. Так что Хесус всегда ищет возможность для обостряющей передачи в штрафную.

ХОРОШ В ПРЕССИНГЕ, ЗАВИСИМ ОТ ОТНОШЕНИЯ ТРЕНЕРА

Говорят, он здорово разбирается в тактических нюансах и уже сейчас готовит себя для работы тренером, поэтому здорово выбирает позицию, а вот физически не очень силен – рост 177 сантиметров. В плотной российской лиге, где многие соперники делают ставку на преимущество в борьбе, ему будет непросто.

Также эксперты обращают внимание на то, что у него очень приличный по силе и точности удар, позволяющий бить практически с любой дистанции, но есть недостатки в обработке мяча (как следствие, много передач назад) и слабая реализация, особенно когда приходится решать эпизод правой ногой. В США Медина часто подстраивался под мяч таким образом, чтобы сыграть левой, что также ограничивает его функционал. Впрочем, если верить видеонарезке, в «Либертаде» у него таких проблем не было.

А еще периодически затягивает с решением и обладает не самым ярким дриблингом, то есть по стилю сильно отличается от куда более взрывного Чидера Эджуке.

Многие достоинства Медины идут от его ментальности. В США все отмечали его целеустремленность, тактическую дисциплинированность и готовность много пахать в прессинге. В то же время, будучи веселым человеком, морально он очень сильно зависит от отношения тренера. В «Нью-Йорке» Хесус переживал сильные взлеты и падения при разных тренерах. То есть чтобы парагваец стал важной частью команды, ему потребуется доверие Василия Березуцкого (а если он в какой-то момент уйдет, то и его преемника).

В целом на основании резюме Медины в США, складывается впечатление, что это неплохой игрок, но далеко не тот, кто будет решать исходы матчей. По крайней мере, на регулярной основе. И далеко не факт, что легко адаптируется к специфике РПЛ. Показательно, что тот же Эджуке оценивается transfermarkt в два раза дороже (9 млн против 5).

источник: «Советский спорт»
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