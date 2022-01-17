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Левандовски – лучший игрок, Тухель – лучший тренер. ФИФА подвела итоги 2021 года

Получилось неоднозначно. Чемпионов Европы прокатили по всем фронтам, хотя и взяли Доннарумму в символическую сборную, зато лучшим игроком года наконец-то признали не Месси. Роналду получил специальную премию.
Левандовски – лучший игрок, Тухель – лучший тренер. ФИФА подвела итоги 2021 года
17 января 2022 22:41
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Бавария»

В понедельник, 17 января в Доме футбола в Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам по итогам 2021 года по версии ФИФА в номинациях лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, лучший гол, Fair Play и Fan Award в мужском и женском футболе. Также была объявлена и символическая сборная года по версии главной футбольной организации планеты.

Церемония проходила в онлайн-формате, поэтому никого из футболистов на ней не было. Все они подключались по интернету. После вступительной речи президента ФИФА Джанни Инфантино приступили к раздаче наград. В качестве временных соведущих в церемонии приняли участие Петер Шмейхель, экс-тренер «Ахмата» Яя Туре, глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер, Жулио Сезар и Лотар Маттеус.

Главной интригой, конечно, был выбор лучшего игрока, особенно после скандального вручения очередного «Золотого мяча» Лионелю Месси. Ее организаторы хранили до самого конца, а в решающий момент Инфантино назвал Роберта Левандовски, опередившего аргентинца и Мохамеда Салаха. Смешно, конечно, что из этого трио никто не дошел даже до финала чемпионата Европы или Лиги чемпионов, и все же за поляка очень радостно. Ждем заголовки: «Соперник сборной России по стыкам признан лучшим игроком года».

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Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup)

В голосовании на звание лучшего вратаря неожиданно победил страж ворот «Челси» Эдуар Менди, обошедший чемпиона Европы-2020 Джанлуиджи Доннарумму и Мануэля Нойера. Француз, видимо, не ожидал такого подарка и даже не смог выйти в прямой эфир. А самое нелепое в этой ситуации, что в символическую сборную взяли вратаря итальянцев, окончательно всех запутав.

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Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Премию Пушкаша за лучший гол года получил полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, забивший в марте «Арсеналу» работой – мяч проскочил между ног Томасу Парти и залетел в дальний нижний угол. Также на эту награду претендовали Луис Диас, Готье Хайн, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Вангелис Павлидис, Патрик Шик, Мехди Тареми, Даниэла Санчес и Каролин Вейр (двое последних представляют женский футбол).

Награду Fair Play предсказуемо получили игроки и медики сборной Дании за тот инцидент с Кристианом Эриксоном на чемпионате Европы. Их конкурентами номинально числились Скотт Браун и Клаудио Раньери. Номинально, потому что обойти датчан ФИФА просто не имела права. Организация отметила и фанатов сборных Дании и Финляндии за тот матч, но при всем уважении к Эриксену, две награды из шести за одно и то же событие – это выглядит, как перебор.

На звание лучшего тренера года претендовали чемпион Европы Роберто Манчини и два специалиста из АПЛ – Томас Тухель (победа в Лиге чемпионов) и Хосеп Гвардиола (чемпион Англии). Награду ФИФА вручила немецкому специалисту, обойдя таким образом претендентов из Италии по всем фронтам. Может, если бы экс-наставнику «Зенита» удалось напрямую пройти на ЧМ-2022...

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По иронии футбольной судьбы, обе тренерские награды получили представители «Челси» - в женском футболе ФИФА отметила Эмму Хейз, возглавляющую женскую команду синих с 2012 года.

Заключительный сюрприз – специальная награда ФИФА для Криштиану Роналду (настолько, видимо, значимая, что ей и названия не придумали). Забавно, что он оказался единственным из всех номинантов, принявший награду лично – вышел в студию из-за кулис. Может, только он привился от коронавируса?

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Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup)

МУЖСКОЙ ФУТБОЛ

Лучший игрок – Роберт Левандовски (сборная Польша, «Бавария»)
Лучший вратарь – Эдуар Менди («Челси»)
Лучший гол («Премия Пушкаша») – Эрик Ламела (сборная Аргентины, «Тоттенхэм»)
Fair Play – игроки и медики сборной Дании
Лучший тренер – Томас Тухель («Челси»)
Fan Award – болельщики сборных Дании и Финляндии
Специальная награда – Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Лучший игрок – Алексия Путельяс (сборная Испании, «Барселона»)
Лучший вратарь – Кристиана Эндлер (сборная Чили, «Лион»)
Лучший тренер – Эмма Хейз («Челси»)
Специальная награда – Кристин Синклер (сборная Канады, «Портленд Торнс»)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 2021 ГОДА ПО ВЕРСИИ ФИФА (МУЖЧИНЫ)

Доннарумма – Алаба, Рубен Диаш, Бонуччи – Жоржиньо, Канте, де Брейне – Криштиану Роналду, Холланд, Левандовски, Месси.

источник: «Советский спорт»
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