Нацелен на обостряющие передачи, но плохо помогает в обороне. ЦСКА объявил о переходе Языджи

ЦСКА АРЕНДОВАЛ ЧЕМПИОНА ФРАНЦИИ

То, о чем говорили с конца декабря, произошло – ЦСКА объявил о подписании турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Переговоры длились около трех недель, но в итоге завершились успешно. «Доги» отпустили игрока, на замену которому возьмут свободного агента Атема Бен-Арфа.

Языджи будет выступать за армейцев на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. По ее завершении москвичи смогут выкупить футболиста (предположительно, за 12 млн). 24-летний хавбек стал вторым новичком команды в зимнее трансферное окно после Хесуса Медины, и у них на удивление много общего.

Его появление четко определяет позицию, на которой тренерский штаб видит парагвайца. В первую очередь Юсуф центральный атакующий полузащитник, а это значит, что универсального Медину будут использовать преимущественно на фланге. Вероятно, правом, поскольку слева есть Чидера Эджуке.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЛЕ-2020/21

Языджи воспитанник «Трабзонспора», за который он выступал на протяжении четырех сезонов. За родной клуб он провел ровно сотню матчей, в которых забил набрал 43 (22+21) очка результативности, после чего за 17,5 млн евро уехал в «Лилль» (также его просматривали скауты «МЮ» и «Ман Сити», но в переговоры английские гранды так и не вступили).

В прошлом сезоне сенсационно выиграл с «догами» чемпионат Франции. Это был лучший год в карьере Юсуфа – 14 голов и 6 передач во всех турнирах. Половина мячей пришлась на Лигу Европы, в результате чего он стал одним из лучших бомбардиров турнира наряду с Борхой Майоралем, Пицци и Жераром Морено. Особенно болельщикам запомнился его хет-трик «Милану» на «Сан-Сиро».

Тем не менее, стоит отметить, что игроком основного состава в «Лилле» Юсуф не стал. В первый сезон провел в чемпионате 841 минуту (правда, в том числе потому, что надолго выбыл из-за порванных крестов), в следующий – 1065 минут (16-е место в команде), а в текущем вообще только 498 минут (1 гол и 1 передача).

Негусто, честно говоря, особенно если учесть, что забивал он в основном в матчах, в которых «доги» выигрывали с разницей в несколько мячей. В прошлом сезоне лишь голы «Монако» (2:1) и «Дижону» (1:0) приносили «Лиллю» очки, а в нынешнем – «Монпелье» (2:1). И это при том, что в расстановке 4-4-2 Кристофа Галтье он занимал позицию оттянутого форварда. С другой стороны, без тех результативных действий не было бы и золотых медалей.

В составе сборной Турции Языджи также не может похвастать результативностью – в 38 матчах лишь по голу в ворота Молдавии и Черногории. Российским болельщикам он мог запомниться по матчам в 2018 году – в товарищеской игре в июне он провел на поле 45 минут, а в сентябре в рамках Лиги наций еще 56. А вот в 2020 году он играл уже заметно реже – всего 5 минут за две игры против команды Станислава Черчесова.

Брат Юсуфа Джихан Языджи работает футбольным агентом.

МНОГО ОБОСТРЕНИЙ И БРАКА

Как и Медина, Языджи универсал, способный сыграть на любой в середине поля и нападении (и тоже левша с приличным ударом со средней дистанции). Доводилось ему выходить и на флангах, и в центре полузащиты, но родной для его является позиция под нападающими – 21 гол и 20 передач в 81 игре, то есть по результативному действию каждые два матча. Вот это уже неплохо.

Но какие-то уникальные показатели в прошлом сезоне за «Лилль» найти довольно сложно. Среди лидеров команды за тот год он числится по двум показателям – передачи под удар (1,1 за матч – больше только у Джонатана Бамба) и количество подач (0,7 – третье место).

В то же время Юсуф далеко не так ярок в дриблинге (0,4 – делит 13-14-е места; зарабатывал на себе всего 0,3 фола – 16-19-й показатель в команде), в попытках обострять через пас совершает много брака (процент точности передач всего 76,2 – хуже только двоих, в том числе вратаря Мика Меньяна) и при росте 186 сантиметров бесполезен в воздухе (0,1 выигранное единоборство – самый низкий показатель в «Лилле»).

Отчасти статистика занижена за счет того, что он только 11 матчей провел в основе при 22 выходах на замену, тем не менее цифры довольно показательны – 11-й клуб Франции на данный момент расстался с футболистом, игравшим далеко не самую значительную роль. С другой стороны, будь иначе, армейцам и не удалось бы заполучить его в аренду.

БОЕВИТ, НО НЕСТАБИЛЕН

Экс-армеец Джанер Эркин охарактеризовал соотечественника, как техничного и упорного футболиста с сильным характером. Как и Медина, Языджи силен ментально. Например, с удовольствием лезет в борьбу и имеет в своем распоряжении тренера по сну.

Однако хорошо знакомые с его игрой эксперты отмечают не только его боевитость, но и заметную нестабильность – в одном матче он может выдать яркий спектакль, а несколько следующих проваландаться на поле все 90 минут, – и периодическую потерю концентрации. А еще у него не очень высокая скорость и мало желания помогать партнерам в обороне. Все это и привело к тому, что он не закрепился в стане середняка лиги 1.

Резюмируя сказанное, можно заметить, что Языджи напоминает Медину. Это говорит не о том, что игроки будут дублировать друг друга на поле, а скорее о том, что в селекционном отделе ЦСКА сложилось конкретное представление о том, на каких игроков стоит делать ставку. Зимой в команду пришли не самые техничные в дриблинге, но активно играющие в пас атакующие полузащитники с поставленным ударом с левой, сильным характером и большими амбициями. Может, турку и правда этого будет достаточно для того, чтобы заменить Николу Влашича?