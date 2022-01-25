Газизов против «Спартака». Рассказываем, как бывший гендир хочет отсудить у красно-белых 86 млн

Шамиль Газизов сдержал свое обещание и подал в суд на свой бывший клуб – «Спартак», в котором он работал генеральным директором с июля по 8 декабря 2020 года. Несколько дней назад пошли разговоры, что нынешний руководитель ФК «Уфа» пойдет на принцип и не оставит попыток оспорить незаконность своего увольнения без выплаты компенсации.

В нашем распоряжении оказался скрин искового заявления Шамиля Газизова к «Спартаку», которое было подано 10 января 2022 года в Октябрьский районный суд Уфы. Согласно документу, Газизов просит суд признать незаконным расторжение трудового договора между им и ФК «Спартак» по соглашению сторон, а также увольнение с должности гендиректора. И требует восстановить его и взыскать со «Спартака» зарплату за время вынужденного прогула в размере 86 млн 645 тысяч рублей. Плюс еще 10 тысяч за причинение морального вреда.

Представители «Спартака» некоторое время назад комментировали намерение Шамиля обратиться в суд, говоря о том, что «Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, и все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака». По поводу премий уже было не одно судебное заседание, клубу удалось их выиграть и не платить своему бывшему топ-менеджеру около 400 млн рублей, на чем настаивал истец.

«Советский спорт» обратился за комментарием по этой теме к известному адвокату Александру Добровинскому. Вердикт прославленного юриста был лаконичен: «Не совсем понятно, что значит, требование о восстановлении в должности - что он хочет уйти из Уфы?»

Как видим, судебная тяжба сторон далека от завершения. Нас ждут новые серии увлекательного матча.