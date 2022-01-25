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Дмитрий Селюк: Оставив Азмуна до лета, «Зенит» выиграет в спортивном и финансовом плане

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зениту» не стоит сейчас пытаться получить какие-то деньги за продажу Сердара Азмуна в «Байер», а нужно оставить форварда до лета - путевка в Лигу чемпионов важнее.
Дмитрий Селюк: Оставив Азмуна до лета, «Зенит» выиграет в спортивном и финансовом плане
25 января 2022 16:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

- Хочу сказать, что «Байер» все сделал очень грамотно, показал менеджменту российских клубов, как нужно работать, - говорит Селюк. – И «Зенит» сам виноват в этой ситуации, сильно затянул с контрактом Азмуна, надо было что-то раньше решать с соглашением иранца. А теперь, пописав футболиста за неделю до закрытия трансферного окна, «Байер» может выкручивать руки «Зениту».

- Что теперь делать «Зениту»?
- Азмуну сейчас будет трудно найти замену. А если он все-таки уйдет, вопрос по поводу Дзюбы «Зениту» вообще поднимать не стоит. Кто останется в нападении – Сергеев? Смешно. Думаю, «Зениту» сейчас нужно сохранить Азмуна на эти полгода.

- Не мотивированного…
- Что значит - не мотивированного? Он профессионал, получает за свою работу большую зарплату. Он будет выходить и играть с полной отдачей.

- Будет осторожничать, боясь получить травму?
- Контракт с «Байером» подписан, получит Азмун травму, не получит – все равно летом окажется в Леверкузене. Хотя, «Байеру», конечно, выгоднее сейчас получить нападающего, чтобы он смог за полгода адаптироваться в команде и в Бундеслиге. Потому что летом наверняка уйдет их главный бомбардир Патрик Шик.

Но мы сейчас говорим, что выгоднее «Зениту». Считаю, что руководству питерского клуба нужно отринуть все эмоции, немного остыть. И оставить Азмуна до лета. В клубе знают его хорошо, знают его менталитет. Могут решить этот вопрос.

- «Зенит», по некоторым источникам, готов расстаться с нападающим сейчас за 5 миллионов, плюс сэкономят на зарплате Азмуна еще около 1,5 миллионов.
- «Зенит», конечно, ищет замену Азмуну. Но лучше б, чтобы у новичка было время на адаптацию. А «Зениту» скоро играть с «Бетисом» в Лиге Европы, бороться за чемпионство в России. Азмуну, думаю, самому интересно сыграть в Лиге Европы с такими сильными соперниками, как «Бетис».

А насчет пяти миллионов… Как я говорил, до закрытия трансферного окна осталась неделя. Все козыри на руках у «Байера», поэтому о пяти миллионах трудно говорить в такой ситуации. Если и удастся взять с немцев какие-то деньги, сумма будет гораздо меньшей.

Что от немедленной продажи Азмуна выиграет «Зенит» в деньгах? Мало что. Если «Зенит» с Азмуном пройдет «Бетис», это уже приличные деньги. А вдруг пройдет и следующий раунд. Но самая главная цель - прямая путевка в Лигу чемпионов, для этого нужно выиграть чемпионат России. Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – это гарантированный доход в районе 27 миллионов. Это с лихвой компенсирует продажу игрока в «Байер» прямо сейчас и зарплату Азмуна за полгода. Так что даже с финансовой точки зрения «Зениту» выгоднее сейчас оставить Азмуна, а летом отпустить бесплатно.

P.S. Уже после нашего разговора с Дмитрием Селюком появилась информация, что «Зенит» на днях подпишет 21-летнего бразильского нападающего Юри Алберто в качестве замены Азмуну. Однако присоединится бразилец к «Зениту» только летом. Поэтому разговор с Селюком не утратил актуальность.

источник: «Советский спорт»
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