Чалов отправляется в «Базель», а «Спартак» отдаст 7-8 млн за игрока сборной Люксембурга

ФЕДОР ЧАЛОВ, 23 года (Россия)

Амплуа: нападающий

Откуда: ЦСКА

Куда: «Базель»

Условия: аренда

Самый неожиданный переход последних дней. Совсем заскучавший форвард (3 гола в 16 матчах текущего сезона РПЛ), некогда интересовавший «Кристал Пэлас» и чуть ли не «Барселону», на правах аренды сменит одну команду в красно-синей форме на другую. Если, конечно, все сложится. В понедельник вечером он отправился на медобследование.

Для игрока и армейцев это отличный выход из положения – Федор наверняка получит игровую практику в одном из ведущих клубов Швейцарии, продолжающем выступления в еврокубках и находящемся на виду у европейских селекционеров. А вот зачем Чалов «Базелю», отпустившему в «Фиорентину» своего лучшего бомбардира Артура Кабрала (27 голов в 31 матче во всех турнирах) за 14 млн евро, непостижимая загадка.

20-кратный чемпион Швейцарии идет в чемпионате на втором месте, в семи очках от лидирующего «Цюриха», но еще не теряет надежды догнать конкурента. Чалову в этой гонке отводится серьезная роль.

ЭСЕКИЭЛЬ ПОНСЕ, 24 года (Аргентина)

Амплуа: нападающий

Откуда: «Спартак»

Куда: «Эльче»

Условия: аренда с опцией выкупа за 4 млн

Вопреки утверждению спортивного директора Луки Каттани, красно-белые с приходом Данилы Пруцева не завершили трансферную кампанию. Чтобы освободить еще одну легионерскую позицию для нового опорника из Люксембурга (о нем ниже), москвичи расстались с Эсекиэлем Понсе, из-за травмы не игравшим с конца сентября.

Девятый лишний. Видимо, с приходом Николсона «Спартаку» придется продать Промеса или Понсе

Аргентинец ушел в аренду в «Эльче», но по ее завершении у испанцев будет право выкупа. Предположительно, в размере 4 млн евро, что на 1 млн больше стоимости его приобретения «Спартаком». Впрочем, как отмечает российский клуб, «при наступлении определенных обстоятельств», опция выкупа сработает автоматически.

«Эльче» - один из завсегдатаев болота ла лиги. В текущем сезоне команда располагается на 15-м месте среди 20 участников. От зоны вылета ее отделяют пять очков. Понсе стал самым дорогостоящим нападающим в составе новой команды. Transfermarkt оценивает его в 7 млн, а ближайшего конкурента, Лукаса Бойе (7 голов в 17 матчах) – в 5 млн.

КРИСТОФЕР МАРТИНС ПЕРЕЙРА, 24 года (Люксембург)

Амплуа: нападающий

Откуда: «Янг Бойз»

Куда: «Спартак»

Условия: аренда (0,5 млн) с правом приоритетного выкупа за 6,4 млн

Практически одновременно с уходом Понсе спартаковцы объявили о долгожданном переходе опорника. Правда, болельщики наверняка ждали кого-то поинтереснее, чем игрок сборной Люксембурга из чемпионата Швейцарии. Первые полгода он проведет в аренде (разные СМИ дают разные суммы от 0,5 до 1,5 млн), затем «Спартак» сможет приобрести его за 6,4 млн. При трансферной стоимости около 3,5 млн.

Перейра обучался футболу в Люксембурге, а уже в 16 лет перебрался в «Лион», где не закрепился и поехал по арендам. В «Янг Бойз» перешел летом 2019-го за 2 млн. Следующий матч за сборную станет для него юбилейным, 50-м.

ОЛЕГ ШАТОВ, 31 год (Россия)

Амплуа: полузащитник

Откуда: без клуба

Куда: «Урал»

Условия: свободный агент

Трехкратный чемпион России возобновил карьеру. Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» приостановил карьеру в ноябре из-за проблем со здоровьем – физическим и, как следствие, психологическим. Он попросил «Рубин» освободить его от контрактных обязательств, но расстались стороны хорошо и пожелали друг другу успехов. Восстановившись, Шатов вернулся в «Урал», где и начинал карьеру. Контракт подписан до конца сезона.

«Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава. Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть», - прокомментировал новость президент «Урала» Григорий Иванов.

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ, 29 лет (Сербия)

Амплуа: нападающий

Откуда: «Рубин»

Куда: «Арсенал»

Условия: свободный агент

Деспот разругался в «Рубине» с Леонидом Слуцким, оказался в дубле и расторг контракт с клубом, но долго без работы не оставался. Форварда, уверенного в том, что его уровень – это «Реал», в ближайшее время приютит тульский «Арсенал». Все детали контракта уже согласованы, хотя официально о сделке пока не сообщалось. Туляки борются за выживание, но от бывшего клуба серба отстают всего на три очка.