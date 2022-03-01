Лига Ставок и Российская Премьер-Лига: Надёжно, Честно, Навсегда

БК «Лига Ставок» продолжит оказывать всестороннюю поддержку российскому футболу. В ближайшее время компания подпишет новое четырехлетнее соглашение о партнерстве с Российской Премьер-Лигой.

Действующий контракт «Лиги Ставок» с Российской Премьер-Лигой истекает по окончании нынешнего сезона. Для подписания нового соглашения о статусе генерального партнера Российской Премьер-лигой был организован специальный тендер, первый раунд которого состоялся 17 февраля 2022 года. В нем приняли участие крупнейшие букмекерские компании России.

По условиям обновленных условий текущего соглашения между РПЛ и БК «Лига Ставок» действующий генеральный партнер РПЛ мог улучшить наибольшее предложение по итогам конкурса не менее, чем на 10 процентов, что и было сделано. В итоге стартовая цена для второго раунда этапа тендера составила более 13 млрд рублей. Таким образом, условия соглашения улучшатся для РПЛ более чем в 6 раз. Они были зафиксированы по итогам улучшения цены в первом раунде конкурса. На второй раунд, который состоялся 28 февраля 2022 года, никто из ранее заявленных претендентов свои заявки не подал.

Я рад, что наше сотрудничество с Российской Премьер-лигой продолжается. «Лига Ставок» заслуженно остается генеральным партнёром РПЛ на достойных, превзошедших все ожидания условиях. Уже на протяжении многих лет мы работаем плечом к плечу над тем, чтобы наш футбол процветал, становился ярче, радовал миллионы болельщиков. «Лига Ставок» ценит и гордится сложившимися отношениями между нашими организациями, результатами реализованных проектов. Мы с нетерпением ждём продолжения нашей совместной деятельности и будем поддерживать все инициативы РПЛ, направленные на развитие футбола, - рассказал Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок». - Надёжно, Честно, Навсегда!

В условиях беспрецедентного давления на российский спорт, Лига Ставок считает особенно важным для себя продолжать всесторонне поддерживать и развивать российский футбол.