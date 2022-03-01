Два пенальти – три гола! «Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в четвертьфинал Кубка России

СМОЛОВ ОТДЫХАЕТ

Вслед за РПЛ возобновился и Кубок России, а первый матч 1/8 финала на «ВТБ Арене» провели «Динамо» и «Нижний Новгород», который возглавлял выздоровевший от коронавируса Александр Кержаков.

Он выставил с первых минут, приближенный к оптимальному. Из игроков запаса можно обратить внимание только на экс-динамовца Сильвестра Игбуна, Дениса Ткачука и Ивана Миладиновича. Зато с первых минут вышел Дмитрий Стоцкий, пришедший зимой из «Краснодара».

Сандро Шварц на тренировочных сборах до последнего давал игровое время максимальному количеству игроков и в сезоне частично продолжил эту стратегию. Так, не оказалось в старте Федора Смолова и Себастьяна Шиманьского. Первого заменил Константин Тюкавин, второго – Денис Макаров, с появлением которого в центр поля опустился Арсен Захарян. Плюс в воротах оказался Игорь Лещук (Антона Шунина не было даже в заявке).

Можно было бы порадоваться и за Романа Евгеньева, просидевшего почти всю осень в запасе, а после паузы выходящего в старте второй матч подряд, однако в немалой степени это связано с тем, что Ивану Ордецу нынче не до футбола. Тем не менее, безотносительно причин вылета Ордеца, здорово, что в недавнем прошлом вызывавшийся в сборную России защитник обретает игровую практику.

ФОМИН С ПЕНАЛЬТИ НЕ ПРОЩАЕТ

Нижегородцы осенью доставляли очень много неудобств в выездных матчах. Достаточно сказать, что проиграли они только три матча из девяти, а «Динамо» в гостях и вовсе обыграли. Тактика их не самая замысловатая – пять защитников и тотальный акцент на оборону, а в атаке как повезет. Такими же предстали подопечные Кержакова и в Москве.

Поле было как будто покатым, а игра в основном проходила на их половине поля, однако если поначалу бело-голубым удавалось добираться до чужой штрафной (Тюкавин претендовал на пенальти, Вячеслав Грулев после классной подачи Николы Моро пробил над перекладиной), то к середине тайма пропали даже подходы. От Кержакова то один футболист, то другой слышал реплику «Браво!»

В очередной раз убеждаюсь, что при всей симпатичности «Динамо» очень страдает от глубины состава в середине поля. Стоит выбыть кому-то из тройки Шиманьски – Моро – Даниил Фомин, и Шварцу приходится передвигать сюда Захаряна, но его универсальность несколько эфемерна. На этой позиции в плотной игре ему сложнее открываться между линиями и двигать мяч вперед. Да и Грулев на фланге атаки ему сильно уступает, так что динамовцы теряют сразу в обеих линиях.

Лишь перед свистком на перерыв динамовцы все-таки продрались через оборонительные редуты гостей – Дмитрий Скопинцев, простреливая в штрафную, попал в руку Ларса Олдена Ларсена, и Фомин открыл счет с 11 метров. Удар получился не лучшим, и Артур Нигматуллин даже дотянулся до мяча, но не смог отбить его в сторону. За вратаря обидно, а хозяевам откровенно повезло.

СМОЛОВ: ДВА МАТЧА – ДВА ГОЛА

Если вспоминать матч чемпионата, то в сентябре динамовцы тоже вели в счете после первого тайма, а во втором игра изменилась, и нижегородцы вырвали победу благодаря двум голам в последние 15 минут. Но на сей раз Шварц не дал сопернику опомниться. Вскоре после перерыва Макаров воспользовался плохим пасом Кирилла Гоцука, промчался по флангу и подал на дальнюю штангу, где Грулев легко завершил атаку ударом по пустым воротам (Нигматуллин неудачно вышел на перехват).

В середине второго тайма он мог стать и антигероем матча. С разницей в три минуты Вячеслав получил желтую карточку и еще разок в чужой штрафной врезал локтем сопернику по голове, но арбитр Алексей Амелин этот удар проморгал, оставив команды в равных составах. Шварц не стал дергать удачу за хвост и заменил вингера на Шиманьского (Захарян вернулся на родную позицию и почти сразу создал убойный момент для партнера), а заодно и выпустил Смолова вместо Тюкавина. Федор и заработал пенальти в концовке (вновь ошибся Гоцук), самостоятельно доведя счет до крупного. У него два гола в двух матчах после возвращения в «Динамо».

Так бело-голубые прошли в четвертьфинал Кубка России, практически не напрягаясь. Моментов у них было немного, но с первой и до последней минуты они контролировали ход игры, показав, как возмужали по сравнению с осенним отрезком сезона. С каждым днем все понятнее, отчего Шварцу так не хочется бросать проект. Теперь уже экс-железнодорожник Маркус Гисдоль, в отличие от него, ничего не потерял, подав в отставку.

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Кубок России

1/8 финала

«Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0 (0:0)

Голы: Фомин, 45+2 – с пенальти – 1:0. Грулев, 54 – 2:0. Смолов, 86 – с пенальти – 3:0.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Варела, 88), Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Лесовой, 90), Моро, Фомин, Захарян (Лаксальт, 88), Макаров, Грулев (Шиманьски, 68), Тюкавин (Смолов, 68).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Каккоев (Кравцов, 46), Кечкеш (Ткачук, 72), Юлдошев, Калинский (Карасев, 90), Ларсен (Игбун, 77), Стоцкий, Милсон, Эннин.

Предупреждения: Юлдошев, 59. Грулев, 60. Гоцук, 85. Макаров, 90.

Судья: Амелин (Тула).