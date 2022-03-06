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Карпин возвращается в «Ростов»? Логично – сборная в ближайшее время вряд ли где-то будет играть

Многие СМИ сообщают, что Валерий Карпин вернется в «Ростов», сам главный тренер сборной России эту информацию опровергает.
Карпин возвращается в «Ростов»? Логично – сборная в ближайшее время вряд ли где-то будет играть
06 марта 2022 16:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ростов»

Валерия Карпина «сватают» в ФК «Ростов». Сообщается, что тренер ведет переговоры с клубом, где успешно работал четыре года. Сам Валерий Георгиевич опровергает эти слухи «Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» – цитирует Карпина «Чемпионат».

Я бы отнесся к этим словам с изрядной доли скепсиса. Такие короткие категоричные фразы в его стиле.

Если же рассуждать логично, то тренер должен работать, а Карпин работать любит, не может долго сидеть сложа руки. Он в своей картере хватался за любую работу, «Торпедо» Армавир тому яркий пример.

Еще была довольно безнадежная в тот момент «Мальорка». Где все пошло не так, как Валерию хотелось бы, и его тренерский испанский период получился довольно коротким.

Недавно прошла жеребьевка Лиги Наций, сборная России попала в одну группу с Албанией, Исландией и Израилем. Это дивизион В, группа 2.

Уже 2 июня Россия должна сыграть первый матч в рамках этого турнира с Албанией на выезде. При жеребьевке статус нашей команды указан, как временно отстраненная. Есть большая вероятность, что матч не состоится и что Россия будет допущена к турниру.

Понимает ли это Карпин? Безусловно. Что ж, теперь опять сидеть, сложа руки? Это не про Карпина, о чем я написал выше.

Какие у Карпина варианты в России? «Локомотив» сделал ставку на свою легенду Дмитрия Лоськова. Да и какое отношение к «Локо» имеет Карпин?

«Спартак»? При Федуне шанс вернуться в родной клуб у Валерия Георгиевича невелик.

ЦСКА и «Динамо» - понятно. Карпину туда дорога заказана из-за его спартаковского прошлого. Да и тренеры там есть.

Поэтому, чтобы не говорил Карпин, «Ростов» сейчас для него самый реальный вариант.

источник: «Советский спорт»
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