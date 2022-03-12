ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Варианты расширения РПЛ: Донецк, Луганск, Крым?

Тема расширения российской футбольной премьер-лиги всколыхнула околофутбольное сообщество.
Варианты расширения РПЛ: Донецк, Луганск, Крым?
12 марта 2022 14:09
автор: Сергей Терехов
автор фото: Ольга Сорочкина

О расширении РПЛ и грядущих потрясениях, к которым оно приведёт, «Советский спорт» уже писал (в частности, здесь и здесь).

На проблему по-своему обратили внимание наши коллеги из издания «ПЛЕЙМЕЙКЕР». Они пишут: «Если уж расширять РПЛ, то кардинально».

ЗАРЕМА И СОКРАЩЕНИЕ

Ведущим клубам увеличение числа команд ничего не дает. Неслучайно супруга босса «Спартака» Леонида Федуна, бывший член Совета директоров красно-белых Зарема Салихова выступила с резкой критикой инициативы расширения лиги до 18 клубов. По ее словам, это превратит РПЛ в болото, наплодит кучу серых команд и снизит уровень турнира.

Отъезд легионеров сегодня уже отражается на качестве футбола не в лучшую сторону. Пока массовый исход иностранцев коснулся двух клубов — «Краснодара» и «Ростова». В городах, где они базируется, закрыты аэропорты из-за некоторых событий. Связан ли скорый уход «легов» из южных команд именно с этим фактором – сказать трудно. Пощипало и многих других участников лиги, топы пока держатся.

Но это пока, до лета. А там у части иностранцев завершатся контракты (как, например, у ведущего защитника «Спартака» Жиго), часть присоединится к уже уехавшим по семейным соображениям. Очевидно, давление на Западе касается сегодня не только игроков, выступающих в России, но и их семей. Когда жены и подруги встанут на дыбы с ультиматумами, не все выдержат.

Понять тех, кто выступает за расширение, можно. В РПЛ уже нарушился спортивный принцип из-за форс-мажора. И если «Краснодару», потерявшему восемь футболистов, вылет не грозит, то тот же «Ростов», 10 марта приостановивший контракты с пятью легионерами, идет в опасной зоне на 14-м месте. Потому призывы закрыть лигу не лишены здравого смысла. Хотя есть мнения, что РПЛ, наоборот, необходимо сокращать — клубов до 12, чтобы играть в четыре круга.

Но так мыслят те, кто смотрит на футбол как на бизнес. Вот только время сейчас такое, что одними денежными соображениями решения о сокращении не протолкнуть. У народа не остается другого спорта с отключением трансляций многих зарубежных и международных турниров. Лишать в таких условиях города большого футбола могут посчитать неверным решением.

КРЫМСКИЙ ВЕКТОР

Отстранение России и Белоруссии от международного футбола возрождает старые инициативы включить крымские клубы в наш чемпионат. До сего дня они не интегрированы в российский футбол из-за международной изоляции. Запад принадлежность Крыма к России так и не признал. Опасаясь санкций против нашего футбола, РФС в 2014 году, включившая было крымские команды во вторую лигу, в итоге подчинилась политическому решению. Но теперь-то многое поменялось. Теперь бояться вроде как уже не принято.

«Океан» и «Кызылташ» уже выразили готовность выступать в российском чемпионате. Клуб из Керчи напомнил словами своего гендиректора Олега Кришталя, что стадион в городе был одним из лучших в Крыму во времена СССР. И сообщил, что сейчас ведется активная работа по приведению арены к современным требованиям. При этом «Океан» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Крымского футбольного союза и трезво оценивает свой уровень, надеясь попасть не в РПЛ, а в зону Юг ФНЛ.

У «Кызылташа» из Бахчисарая дела на поле идут лучше. После 14 матчей – шестое место. Лидирует симферопольская «Таврия», на два очка опережающая «Севастополь». Эти два клуба выделяются среди остальных. Неслучайно между вторым и третьим местами отрыв в 12 очков. Эти коллективы вполне могли бы оказаться среди участников нашего элитного дивизиона, но не сразу – так можно сделать только политическими решениями, а через ФНЛ.

Включение во вторую лигу российского футбола клубов Крыма вполне реально. Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин уже заявлял ранее, что переговоры с РФС по поводу включения местных команд в состав второго дивизиона ФНЛ пройдут. А вот чем завершатся, посмотрим.

АРМЯНЕ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Просится в наш футбол, кстати, не только Крым. На днях с той же инициативой выступило руководство «Арарат-Армении» из Еревана. Но тут уже речь идет о межгосударственном турнире, с этим будет сложнее. Хотя, как знать, в каком направлении придется развиваться российскому спорту.

Есть же еще признанные в феврале президентом РФ республики Донбасса – ДНР и ЛНР. Пока на их территориях не до футбола. Но нормальная жизнь все равно вернется (будем надеяться, что совсем скоро), и без спорта ее представить невозможно. Вопрос встанет на повестку дня, к этому надо быть готовыми.

Исторически в Донецке и Луганске был отличный футбол, не только в украинские времена, но и в СССР. Луганская «Заря» становилась чемпионом страны в 1972 году, совершив тогда большую сенсацию. А донецкий «Шахтер» считался в Советском Союзе одной из самых успешных кубковых команд.

Оба бренда сейчас сохранены на Украине, несмотря на то что клубы не играют в городах, где были образованы. Но никто не мешает создать новый «Шахтер» и новую «Зарю», ведь их история берет начало с времен, когда страна была единой. Это не украинские новоделы. Проблемы с инфраструктурой, конечно, тут будут невероятно сложные. Восстановление республик предстоит серьезное. И ясно, что не футбольные арены будут приоритетом у строителей. Но выход найти можно. На крайний случай первые годы можно играть на юге России – в том же Ростове-на-Дону или Белгороде. Было бы желание и воля расширить наше футбольное пространство.

По какому пути в итоге пойдет наш футбол и РПЛ, предугадать невозможно. Мир меняется стремительно. От обстоятельств зависит очень много. Остается верить, что решение мы найдем такое, которое пойдет на пользу всем. Не то время, чтобы мериться амбициями и трясти кошельками.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Голодный» Анкалаев нокаутирует Сантоса. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 50
В ночь на 13 марта в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого Магомед Анкалаев столкнется с Тиаго Сантосом.
«Молоденький вратарь «Локо» плывет, ЦСКА победит 2:1″. Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (12 марта, 19:00).
Капризов выбил 30, но каковы Чинахов и Кузнецов! Русское шоу в НХЛ (видео)
Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне, но его «Миннесота» уступила «Коламбусу» Егора Чинахова по буллитам (2:3), а Евгений Кузнецов оформил хет-трик за «Вашингтон».
«Золотой мяч» после Месси и Роналду. Вручать будут летом, а число голосующих сократят
Награду, вручаемую лучшему футболисту года авторитетным французским еженедельником France Football, ждут большие перемены.
Крым, Донецк и Луганск в чемпионате России — не фантастика. Если уж расширять РПЛ, то кардинально
Отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований заставляет задуматься о срочном преобразовании внутренних турниров.
Большунов против Клэбо: 3-2 по золоту Пекина, но 2-3 по Кубкам мира. Так в чью пользу сезон?
Пусть норвежец Йоханнес Клэбо смог отобрать у Александра Большунова Кубок мира, последний этап которого проходит сейчас в Швеции, победный хет-трик российского лыжника на Олимпиаде в Пекине будет явно повесомее.
21-й тур РПЛ с дерби «Локомотив» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать первом туре.
Чей футбольный актив «заморозят» после Абрамовича? Кто еще из россиян владеет зарубежными клубами
Роман Абрамович не успел продать «Челси»: против него ввели персональные санкции, заморозив все британские активы, включая лондонский клуб. Однако в Европе и мире есть и другие российские собственники футбольных команд, которых, не исключено, ждет та же участь.
«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада
Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.
Шаг до «тридцаточки». Капризов забил по-канадски и по-прежнему опережает Овечкина (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» победить по буллитам (6:5).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика