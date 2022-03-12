Варианты расширения РПЛ: Донецк, Луганск, Крым?

О расширении РПЛ и грядущих потрясениях, к которым оно приведёт, «Советский спорт» уже писал (в частности, здесь и здесь).

На проблему по-своему обратили внимание наши коллеги из издания «ПЛЕЙМЕЙКЕР». Они пишут: «Если уж расширять РПЛ, то кардинально».

ЗАРЕМА И СОКРАЩЕНИЕ

Ведущим клубам увеличение числа команд ничего не дает. Неслучайно супруга босса «Спартака» Леонида Федуна, бывший член Совета директоров красно-белых Зарема Салихова выступила с резкой критикой инициативы расширения лиги до 18 клубов. По ее словам, это превратит РПЛ в болото, наплодит кучу серых команд и снизит уровень турнира.

Отъезд легионеров сегодня уже отражается на качестве футбола не в лучшую сторону. Пока массовый исход иностранцев коснулся двух клубов — «Краснодара» и «Ростова». В городах, где они базируется, закрыты аэропорты из-за некоторых событий. Связан ли скорый уход «легов» из южных команд именно с этим фактором – сказать трудно. Пощипало и многих других участников лиги, топы пока держатся.

Но это пока, до лета. А там у части иностранцев завершатся контракты (как, например, у ведущего защитника «Спартака» Жиго), часть присоединится к уже уехавшим по семейным соображениям. Очевидно, давление на Западе касается сегодня не только игроков, выступающих в России, но и их семей. Когда жены и подруги встанут на дыбы с ультиматумами, не все выдержат.

Понять тех, кто выступает за расширение, можно. В РПЛ уже нарушился спортивный принцип из-за форс-мажора. И если «Краснодару», потерявшему восемь футболистов, вылет не грозит, то тот же «Ростов», 10 марта приостановивший контракты с пятью легионерами, идет в опасной зоне на 14-м месте. Потому призывы закрыть лигу не лишены здравого смысла. Хотя есть мнения, что РПЛ, наоборот, необходимо сокращать — клубов до 12, чтобы играть в четыре круга.

Но так мыслят те, кто смотрит на футбол как на бизнес. Вот только время сейчас такое, что одними денежными соображениями решения о сокращении не протолкнуть. У народа не остается другого спорта с отключением трансляций многих зарубежных и международных турниров. Лишать в таких условиях города большого футбола могут посчитать неверным решением.

КРЫМСКИЙ ВЕКТОР

Отстранение России и Белоруссии от международного футбола возрождает старые инициативы включить крымские клубы в наш чемпионат. До сего дня они не интегрированы в российский футбол из-за международной изоляции. Запад принадлежность Крыма к России так и не признал. Опасаясь санкций против нашего футбола, РФС в 2014 году, включившая было крымские команды во вторую лигу, в итоге подчинилась политическому решению. Но теперь-то многое поменялось. Теперь бояться вроде как уже не принято.

«Океан» и «Кызылташ» уже выразили готовность выступать в российском чемпионате. Клуб из Керчи напомнил словами своего гендиректора Олега Кришталя, что стадион в городе был одним из лучших в Крыму во времена СССР. И сообщил, что сейчас ведется активная работа по приведению арены к современным требованиям. При этом «Океан» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Крымского футбольного союза и трезво оценивает свой уровень, надеясь попасть не в РПЛ, а в зону Юг ФНЛ.

У «Кызылташа» из Бахчисарая дела на поле идут лучше. После 14 матчей – шестое место. Лидирует симферопольская «Таврия», на два очка опережающая «Севастополь». Эти два клуба выделяются среди остальных. Неслучайно между вторым и третьим местами отрыв в 12 очков. Эти коллективы вполне могли бы оказаться среди участников нашего элитного дивизиона, но не сразу – так можно сделать только политическими решениями, а через ФНЛ.

Включение во вторую лигу российского футбола клубов Крыма вполне реально. Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин уже заявлял ранее, что переговоры с РФС по поводу включения местных команд в состав второго дивизиона ФНЛ пройдут. А вот чем завершатся, посмотрим.

АРМЯНЕ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Просится в наш футбол, кстати, не только Крым. На днях с той же инициативой выступило руководство «Арарат-Армении» из Еревана. Но тут уже речь идет о межгосударственном турнире, с этим будет сложнее. Хотя, как знать, в каком направлении придется развиваться российскому спорту.

Есть же еще признанные в феврале президентом РФ республики Донбасса – ДНР и ЛНР. Пока на их территориях не до футбола. Но нормальная жизнь все равно вернется (будем надеяться, что совсем скоро), и без спорта ее представить невозможно. Вопрос встанет на повестку дня, к этому надо быть готовыми.

Исторически в Донецке и Луганске был отличный футбол, не только в украинские времена, но и в СССР. Луганская «Заря» становилась чемпионом страны в 1972 году, совершив тогда большую сенсацию. А донецкий «Шахтер» считался в Советском Союзе одной из самых успешных кубковых команд.

Оба бренда сейчас сохранены на Украине, несмотря на то что клубы не играют в городах, где были образованы. Но никто не мешает создать новый «Шахтер» и новую «Зарю», ведь их история берет начало с времен, когда страна была единой. Это не украинские новоделы. Проблемы с инфраструктурой, конечно, тут будут невероятно сложные. Восстановление республик предстоит серьезное. И ясно, что не футбольные арены будут приоритетом у строителей. Но выход найти можно. На крайний случай первые годы можно играть на юге России – в том же Ростове-на-Дону или Белгороде. Было бы желание и воля расширить наше футбольное пространство.

По какому пути в итоге пойдет наш футбол и РПЛ, предугадать невозможно. Мир меняется стремительно. От обстоятельств зависит очень много. Остается верить, что решение мы найдем такое, которое пойдет на пользу всем. Не то время, чтобы мериться амбициями и трясти кошельками.