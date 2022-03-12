Наш футбол сейчас умирает. Как РПЛ превращается в театр абсурда

Бывают такие ситуации, когда тебе кажется, что почва словно уплывает из-под ног. Вот выстраивал ты какие-то планы, думал о развитии, о каких-то перспективах, а тут окружающая тебя действительность – бац тебя по голове! – и всё. Повлиять на это ты никак не можешь.

Вот два года назад, когда начиналась пандемия, у многих была такая же точно ситуация. Все планы летели в тартарары, у всех опускались руки. У нас в редакции в том числе. Но как-то взяли себя в руки, собрались, наметили, какие шаги надо сделать – вне зависимости от того, сколько пандемия продлится. И выяснилось, что поступили правильно. И издание сохранили, и с долгами расплатились, и развиваемся дальше.

Сейчас у всех похожая история: тоже не знаем, сколько нынешняя ситуация продлится, тоже сыпется в спортивной отрасли ровно всё. Но когда ты однажды уже совершал какие-то антикризисные действия, то вроде как не пропадешь, будешь выплывать снова и снова. Как мы будем жить в «СовСпорте», когда минимизируется число турниров, спортивных трансляций – мы знаем.

Но иногда, когда смотришь на действия вроде бы взрослых дяденек, которые руководят клубами, лигой, складывается впечатление, что у них нет никакого плана, что они готовы делать что угодно, как угодно, совершать какие-то мелкие, сиюминутные, противоречащие друг другу шаги.

Как еще объяснить самоубийственную, по сути, инициативу расширить РПЛ до 18 команд, прикрываясь введенными против нашего спорта санкциями? И ведь как красиво обозвали эту идею! «Мораторий на вылет из РПЛ».

Обосновать, как известно, можно любую подлость и гнусность. А добивать наш несчастный футбол – это именно гнусность. Люди, цепляясь за свои места и должности, топят пока еще пульсирующие и с трудом дышащие остатки нашей футбольной действительности. Надо ли объяснять, что после массового исхода иноземцев уровень наш будет только падать? Наверное, не надо. Это очевидно любому. Надо ли втолковывать, что после выбрасывания нас из еврокубков спортивная составляющая стала минимизироваться? Ну, какой смысл бороться, к примеру, за 4-е или 5-е место, правда? Оно же уже ничего не даст – ни выхода на европейскую арену, ни денег от УЕФА.

И вот сидят руководители клубов (ну, или созваниваются друг с другом, какая разница?) и чешут репу, как бы чего придумать, но чтоб себя не обидеть. И придумывают нелепость: а давайте раз спортивный принцип уже нарушен, добьем его до конца, этот принцип. «Зенит» - он известно какого национального достояния клуб – его мы не обидим. Он все равно чемпионом станет. А тех, кто конкурировать с ним пытается, судья Карасёв накажет. А раз уж все места остальные в турнирной таблице становятся не так важны, то мы наше болото вообще осушать не будем – болотом станут все места до последнего. Ну, а какой смысл им трепыхаться, если никто не будет вылетать? Я мог бы даже сказать «зацементируем лигу», но это наверняка сочтут за наезд на Ашота Хачатурянца, который до лиги возглавлял «Евроцемент груп».

Желания, которые основаны не на финансовой выгоде, а исключительно на собственных иллюзиях, всегда опасны. Наш футбол питается (пока еще есть деньги) из государственных закромов. Функционеры боятся вылета в ФНЛ – тогда ведь тебе сократят финансирование! – вот и пытаются придумать любую схему. Стыковые матчи отменяют который год (то прикрываясь пандемией, то другими обстоятельствами). Если на уровне 15-16-х команд России каждый год происходят то банкротства (и это-то было в более сытные времена!), то иные проблемы, то как мы улучшим чемпионат, увеличив его до 18 команд? Ну, это же театр абсурда, не иначе.

«Факел» - «Уфа», «Нижний Новгород» - «Оренбург» - это не «Астон Вилла» - «Вэст Хэм». Это в АПЛ 19-я и 20-я команды могут выдать огненное шоу, собирающее полный стадион. Мы пока до такого не доросли. И усилия мастеров кабинетных сражений теперь рискует не дорасти никогда.

У меня лично остается только одна надежда – на главу РФС Александра Дюкова. Он-то пришел в РФС три года назад, по сути, как раз как антикризисный менеджер. Говорит разумные вещи. Мне кажется, что время стукнуть кулаком по столу и поправить младших товарищей точно пришло. Пока не поздно, наш футбол надо спасать от грядущей деградации и разложения.