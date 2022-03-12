ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наш футбол сейчас умирает. Как РПЛ превращается в театр абсурда

Безумная идея убрать из РПЛ спортивный принцип, сохранить всю «массовку» и разбавить парой команд из ФНЛ – это то, что сделает наш футбол еще менее конкурентоспособным, утверждает в своем полемическом материале главный редактор «Советского спорта».
Наш футбол сейчас умирает. Как РПЛ превращается в театр абсурда
12 марта 2022 13:45
автор: Николай Яременко
автор фото: РФС

Бывают такие ситуации, когда тебе кажется, что почва словно уплывает из-под ног. Вот выстраивал ты какие-то планы, думал о развитии, о каких-то перспективах, а тут окружающая тебя действительность – бац тебя по голове! – и всё. Повлиять на это ты никак не можешь.

Вот два года назад, когда начиналась пандемия, у многих была такая же точно ситуация. Все планы летели в тартарары, у всех опускались руки. У нас в редакции в том числе. Но как-то взяли себя в руки, собрались, наметили, какие шаги надо сделать – вне зависимости от того, сколько пандемия продлится. И выяснилось, что поступили правильно. И издание сохранили, и с долгами расплатились, и развиваемся дальше.

Сейчас у всех похожая история: тоже не знаем, сколько нынешняя ситуация продлится, тоже сыпется в спортивной отрасли ровно всё. Но когда ты однажды уже совершал какие-то антикризисные действия, то вроде как не пропадешь, будешь выплывать снова и снова. Как мы будем жить в «СовСпорте», когда минимизируется число турниров, спортивных трансляций – мы знаем.

Но иногда, когда смотришь на действия вроде бы взрослых дяденек, которые руководят клубами, лигой, складывается впечатление, что у них нет никакого плана, что они готовы делать что угодно, как угодно, совершать какие-то мелкие, сиюминутные, противоречащие друг другу шаги.

Как еще объяснить самоубийственную, по сути, инициативу расширить РПЛ до 18 команд, прикрываясь введенными против нашего спорта санкциями? И ведь как красиво обозвали эту идею! «Мораторий на вылет из РПЛ».

Обосновать, как известно, можно любую подлость и гнусность. А добивать наш несчастный футбол – это именно гнусность. Люди, цепляясь за свои места и должности, топят пока еще пульсирующие и с трудом дышащие остатки нашей футбольной действительности. Надо ли объяснять, что после массового исхода иноземцев уровень наш будет только падать? Наверное, не надо. Это очевидно любому. Надо ли втолковывать, что после выбрасывания нас из еврокубков спортивная составляющая стала минимизироваться? Ну, какой смысл бороться, к примеру, за 4-е или 5-е место, правда? Оно же уже ничего не даст – ни выхода на европейскую арену, ни денег от УЕФА.

И вот сидят руководители клубов (ну, или созваниваются друг с другом, какая разница?) и чешут репу, как бы чего придумать, но чтоб себя не обидеть. И придумывают нелепость: а давайте раз спортивный принцип уже нарушен, добьем его до конца, этот принцип. «Зенит» - он известно какого национального достояния клуб – его мы не обидим. Он все равно чемпионом станет. А тех, кто конкурировать с ним пытается, судья Карасёв накажет. А раз уж все места остальные в турнирной таблице становятся не так важны, то мы наше болото вообще осушать не будем – болотом станут все места до последнего. Ну, а какой смысл им трепыхаться, если никто не будет вылетать? Я мог бы даже сказать «зацементируем лигу», но это наверняка сочтут за наезд на Ашота Хачатурянца, который до лиги возглавлял «Евроцемент груп».

Желания, которые основаны не на финансовой выгоде, а исключительно на собственных иллюзиях, всегда опасны. Наш футбол питается (пока еще есть деньги) из государственных закромов. Функционеры боятся вылета в ФНЛ – тогда ведь тебе сократят финансирование! – вот и пытаются придумать любую схему. Стыковые матчи отменяют который год (то прикрываясь пандемией, то другими обстоятельствами). Если на уровне 15-16-х команд России каждый год происходят то банкротства (и это-то было в более сытные времена!), то иные проблемы, то как мы улучшим чемпионат, увеличив его до 18 команд? Ну, это же театр абсурда, не иначе.

«Факел» - «Уфа», «Нижний Новгород» - «Оренбург» - это не «Астон Вилла» - «Вэст Хэм». Это в АПЛ 19-я и 20-я команды могут выдать огненное шоу, собирающее полный стадион. Мы пока до такого не доросли. И усилия мастеров кабинетных сражений теперь рискует не дорасти никогда.

У меня лично остается только одна надежда – на главу РФС Александра Дюкова. Он-то пришел в РФС три года назад, по сути, как раз как антикризисный менеджер. Говорит разумные вещи. Мне кажется, что время стукнуть кулаком по столу и поправить младших товарищей точно пришло. Пока не поздно, наш футбол надо спасать от грядущей деградации и разложения.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Голодный» Анкалаев нокаутирует Сантоса. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 50
В ночь на 13 марта в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого Магомед Анкалаев столкнется с Тиаго Сантосом.
«Молоденький вратарь «Локо» плывет, ЦСКА победит 2:1″. Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (12 марта, 19:00).
Капризов выбил 30, но каковы Чинахов и Кузнецов! Русское шоу в НХЛ (видео)
Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне, но его «Миннесота» уступила «Коламбусу» Егора Чинахова по буллитам (2:3), а Евгений Кузнецов оформил хет-трик за «Вашингтон».
«Золотой мяч» после Месси и Роналду. Вручать будут летом, а число голосующих сократят
Награду, вручаемую лучшему футболисту года авторитетным французским еженедельником France Football, ждут большие перемены.
Крым, Донецк и Луганск в чемпионате России — не фантастика. Если уж расширять РПЛ, то кардинально
Отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований заставляет задуматься о срочном преобразовании внутренних турниров.
Большунов против Клэбо: 3-2 по золоту Пекина, но 2-3 по Кубкам мира. Так в чью пользу сезон?
Пусть норвежец Йоханнес Клэбо смог отобрать у Александра Большунова Кубок мира, последний этап которого проходит сейчас в Швеции, победный хет-трик российского лыжника на Олимпиаде в Пекине будет явно повесомее.
21-й тур РПЛ с дерби «Локомотив» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать первом туре.
Чей футбольный актив «заморозят» после Абрамовича? Кто еще из россиян владеет зарубежными клубами
Роман Абрамович не успел продать «Челси»: против него ввели персональные санкции, заморозив все британские активы, включая лондонский клуб. Однако в Европе и мире есть и другие российские собственники футбольных команд, которых, не исключено, ждет та же участь.
«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада
Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.
Шаг до «тридцаточки». Капризов забил по-канадски и по-прежнему опережает Овечкина (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» победить по буллитам (6:5).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика