Хорхе Карраскаль: Я рос на улице и повторял финты Рональдиньо, однажды начало получаться

- Расскажите про Ваше детство в Колумбии.

- Оно было обычным, как и у любого латиноамериканского мальчишки. Не было большой бедности, но и богатства тоже. Я рос в средней по достатку семье. Криминала в моей жизни не было, хотя была определенная разбалансировка моих движений по жизни. Случались разные ситуации. Но благодаря тому, что я вышел на хороший уровень в футболе, это осталось в прошлом.

- У кого учились дриблингу?

- Я рос на улице, поэтому все пытался делать там. Смотрел видео с Роналдиньо - как он играет, делает свои финты, а потом пытался повторять все это на улице. Долго тренировался, и однажды начало получаться.

- Теперь многие мальчишки подражают Вам.

- Это благодаря моему труду и моей игре в таких клубах, как «Севилья», «Карпаты», «Ривер Плейт». Я поднялся еще выше, и сейчас в ЦСКА. Никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Своей историей могу дать мальчишкам посыл: трудитесь и работайте. Каждый может достичь своей мечты, если будет упорно трудиться.

- Игроки Вашего плана чаще других получают по ногам. Привыкли к такому?

- С детства получаю по ногам, на них почти нет живого места. В Аргентине футбол сверхконтактный, в этом плане творится какое-то сумасшествие - бьют постоянно. Надеюсь, что в России будет спокойнее, хоть здесь и более силовой футбол. Но я к этому всегда готов.

- Тяжело ли справляться там с популярностью на родине?

- Футбол очень популярен в Латинской Америке, особенно в Аргентине. Это больше, чем спорт. Целая религия. Там много внимания, но если ты выбрал такой путь, тебе это должно нравиться и ты должен справляться с напряжением.

- Чем еще увлекаетесь?

- Люблю слушать музыку и танцевать. Транслирую свою энергетику всему миру. Люблю встречаться с друзьями, поэтому, как только обоснуюсь в Москве, привезу своих колумбийских друзей. Еще люблю ходить в рестораны, смотреть достопримечательности. Надеюсь, как можно скорее узнаю Москву поближе. Я очень жизнерадостный человек.

- Армейцы хотели Вас купить пару лет назад. Почему этого не произошло?

- Это было два года назад и я очень хотел перейти, но тогда «Ривер» играл в Кубке Либертадорес и рассчитывал на меня. Поэтому трансфер не состоялся.

- Сейчас Вам комфортно в ЦСКА?

- Рад здесь оказаться. У каждого из нас есть максимальное стремление отдавать себя на благо ЦСКА. В команде есть колумбиец, парагваец, два бразильца, и мы прекрасно общаемся. Понимаем португальский и испанский языки, хоть они и немного разные. Нас хорошо встретили, здесь очень комфортно, как дома. Каждый из нас хочет достичь больших вершин с ЦСКА.

- Какая Ваша главная цель?

- В детстве у меня была единственная мечта - подняться этой нищеты и купить маме дом. Все шло успешно, я мог себе позволить многое. Сейчас я в ЦСКА, и это большой шаг в моей карьере. Дом маме я купил, поэтому счастлив.