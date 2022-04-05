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На финал в «Лужу». Кубку России пора возвращаться к истокам

Всё ближе финал кубка России, и вновь поднимаются разговоры о месте его проведения. Нам тоже есть о чем сказать в полемическом материале автора.
На финал в «Лужу». Кубку России пора возвращаться к истокам
05 апреля 2022 11:00
автор: Максим Тузин

В одном из телеграм-каналов увидели пост, мол, а что бы нам не вернуть финал Кубка с громкой вывеской в Лужники, ведь там с высокой степенью вероятности случится финал с громкой вывеской? Предложение немного оскорбительное для клубов ФНЛ, которые продолжают борьбу за трофей. Тот же «Енисей» устроил форменный вынос тела для «Локо», да и «Алания» под руководством эксцентричного Гогниева может удивить.

Был же у нас уже финал «Тосно» (Ленинградская область) - «Авангард» (Курск) в Волгограде. На матч с такой афишей в Москве, дескать, никто не придёт. Потому и гастролирует второй десяток лет Кубок по регионам. Тогда же, четыре года назад, «лесники» взяли трофей и ушли в небесную лигу. Так эффектно своё существование не прекращал ни один клуб в российском футболе.

Обесценили и трофей, и главный стадион страны, на котором с момента проведения чемпионата мира в России прошло всего пять футбольных матчей. Три из них провел в 2019-м ЦСКА, принимая в «Лужниках» соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Сборная играла дважды - разгромила шотландцев и сгоняла по нолям с хорватами.

Да, там тренируется «Локо», а со следующего сезона, поговаривают, там может играть «Торпедо», если выйдет в РПЛ, но дух былых сражений арена потихоньку утрачивает. Во времена СССР за ней всегда был закреплён финал Кубка. Престижнейший трофей именно в «Лужниках» брал, к примеру, ростовский СКА в 1981-м под руководством Владимира Федотова, светлая память Григорьичу.

Финал кубка в Лужниках – это всегда заполненные трибуны. Обратите внимание, что люди заполнили собой все проходы, стоят даже на входе на сектор.

РФС считает, что регионам почетно стать организатором такого мероприятия. Но никому же в голову не приходит главный парад переносить с Красной площади. Помнится, на Кутузовском красиво прошел один раз, в 1995-м. Но это всё равно столица. А вот свои футбольные традиции мы сохранить не смогли.

К примеру, англичане трепетно относятся к таким вещам. Для них игра на «Уэмбли» в главном матче Кубка — нечто особенное. Тот случай, когда не столько важен спортивный результат, сколько сам процесс. Из года в год повторяется одна история, и в этом есть своя фишка.

Были, конечно, сезоны, когда легендарный стадион не видел кубковых встреч. Но такие моменты случались только по веским причинам. С 1923 года лишь семь английских финалов прошли на других стадионах. Шесть из них принял «Миллениум» в Кардиффе, когда новый «Уэмбли» только строили.

Расходы на эксплуатацию арены составляют более миллиарда рублей в год. Эта сумма не окупается и близко. Футболом отбить такие затраты нереально, надо проводить ежегодно сто с лишним матчей с хорошей заполняемостью.

Газета «Красный спорт» (так до 1946 года назывался «Советский спорт») всегда находила на своих страницах место для анализа финала Кубка СССР.

Пора бы вернуть главной арене России ее непосредственное предназначение. А то как-то глупо все это выглядит, когда у страны есть шикарный стадион, но нет желания играть на нем в футбол.

Любой финал должен проходить в «Лужниках». Даже если в нём сыграют «Алания» и «Балтика». А что, отличная афиша из девяностых, кстати. Можно на день игры даже вернуть рынок в окрестности - для создания духа эпохи.

Бесплатно дарим идею организаторам. Не благодарите.

источник: «Советский спорт»
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