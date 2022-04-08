Возьмет ли ЦСКА свои «плановые» три очка в Химках?

«Химки» – ЦСКА

«Химки» здорово усилились в зимнее трансферное окно, но в один момент сразу несколько легионеров покинули команду. Несмотря на это, команда Сергея Юрана не развалилась, а наоборот – окрепла и стала набирать очки. В трех последних играх подмосковный клуб набрал семь очков, благодаря победам над «Рубином» и «Уралом», а также ничьей с «Уралом». «Химки» стали чуть ближе, чтобы спасти сезон, но они до сих пор находятся в зоне вылета, отставая от спасительного 12-го места на четыре очка.

ЦСКА благодаря наикрутейшей трансферной кампании смог вернуться в большой российской футбол, и сейчас всего шесть очков отделяет их от идущего первым «Зенита». «Армейцы» одержали четыре из пяти возможных побед, но неожиданно споткнулись об «Урал» в прошлом туре (2:2), который даже имел шансы выиграть, но арбитр не назначил, как теперь признано экспертно-судейским комитетом, честно заработанный пенальти в ворота ЦСКА.

Фаворит матча очевиден, но Алексею Березуцкому предстоит разобраться с образовавшимися проблемами в составе, так как встречу пропустят Игорь Дивеев и Бруно Фукс. К счастью, полностью здоров Юсуф Языджи, у которого до сих пор не закончилась феноменальная серия из голов и голевых передач. В пользу фаворита говорит еще один факт: в 11 очных официальных матчах «Химки» ни разу не побеждали, лишь четыре раза смогли вырвать ничью, а остальные матчи – за ЦСКА.

Все о матче, который будет играться параллельно – «Нижний Новгород» – «Динамо» – по ссылке.