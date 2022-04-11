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Сергей Хусаинов: Безбородов мог проявить человечность, а Кангва за оскорбление накажут по полной

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что грозит футболисту тульского «Арсенала» Кингси Кангва за оскорбление судьи Владислава Безбородова.
Сергей Хусаинов: Безбородов мог проявить человечность, а Кангва за оскорбление накажут по полной
11 апреля 2022 15:59
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Арсенал»

Во вчерашнем матче 24-го тура РПЛ «Спартак» «Арсенал» (3:0) арбитр встречи Безбородов удалил полузащитника гостей Кангва на 86-й минуте за второю желтую карточку.

После игры Кангва оскорбил судью матча: «Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».

На это отреагировал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорянц.

«Мы рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Арсенала» Кангва. Он вызван на заседание. Эта информация есть в общедоступных источниках. Мы установили, что это было на стадионе. Это было до отъезда команды со стадиона, значит, этот случай входит в компетенцию КДК», – пояснил Григорянц.

Мы попросили арбитра ФИФА Сергея Хусаинова прокомментировать эту ситуацию, и рассказать, что может грозить Кангва.

- Кангва был удален за вторую желтую. Согласно букве закона, Безбородов поступил правильно. – говорит Хусаинов. – Он предупредил, чтоб без свистка не били штрафной, начал двигать стенку, а Кангва отдал пас партнеру. Думаю, Безбородов в этой ситуации мог проявить великодушие. Но это мое мнение. Возможно, он искал повод. Видимо, у них какая-то личная неприязнь.

- Во время матч Кангва часто вел беседы с арбитром. Это накапливалось, а судьи тоже люди. Безбородов нашел повод, а повод был – он же предупреждал, чтоб без свитка не били.
- Да, видимо, эти беседы по ходу игры повлияли на Безбородова.

- Оскорбление арбитра самыми некрасивыми словами. Что грозит Кангва?
- Так бы просто была красная, а сейчас могут приписать к этой красной по максимуму. Могли одну игру дать, а так – могут три, плюс условно – до конца сезона. Вообще, оскорбление арбитра при исполнении, это 15 суток.

- Но Кангва же не на поле Безбородова оскорбил, где-то в кулуарах стадиона. Штраф тоже может быть максимальным. Какие сейчас штрафы предельные?
- Ну, сейчас это примерно за 200 тысяч.

- Если в целом по игре, к Безбородову есть претензии?
- В целом – нет. Возможно, по мелочи можно придраться, а так отсудил нормально. Гол «Арсенала» правильно не засчитал. Была борьба за позицию, защитник туляков Радакович оттолкнул Жиго руками, тот упал. Поэтому Радакович без помех пробил по воротам с близкой дистанции.

источник: «Советский спорт»
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